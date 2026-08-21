Brazil báo một tin cực vui đến Việt Nam

Xuất khẩu một mặt hàng sang Brazil vừa chứng kiến mức tăng 20.000%.

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Theo số liệu từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), xuất khẩu cá rô phi Việt Nam tiếp tục ghi nhận tốc độ tăng trưởng ấn tượng trong 7 tháng đầu năm 2026. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 80 triệu USD, tăng 55% so với cùng kỳ năm 2025. Kết quả này cho thấy cá rô phi đang ngày càng mở rộng thị trường quốc tế, dù diễn biến giữa các thị trường xuất khẩu chủ lực có sự phân hóa rõ rệt.

Xét về thị trường, Brazil tiếp tục là động lực tăng trưởng lớn nhất của cá rô phi Việt Nam. Trong 7 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu sang thị trường này đạt 40 triệu USD, tăng 20.065%, chiếm 50% tổng kim ngạch. Đáng chú ý, riêng tháng 7, xuất khẩu sang Brazil đạt 5 triệu USD, tăng 6.272% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này cho thấy Brazil đã phục hồi nhu cầu nhập khẩu cá rô phi Việt Nam sau những biến động trong thời gian qua.

Trong khi đó, xuất khẩu sang Mỹ trong 7 tháng đầu 2026 đạt 18 triệu USD, giảm 42%, chiếm 23% tổng kim ngạch. Riêng tháng 7 đạt 2 triệu USD, giảm 70%. Kim ngạch xuất khẩu sang Ả Rập Xê Út đạt 5 triệu USD trong 7 tháng đầu 2026, tăng 24%, chiếm 6%; tháng 7 đạt 1 triệu USD, giảm 38%.

Bên cạnh Brazil, Nhật Bản đang nổi lên như một thị trường có tín hiệu tích cực đối với cá rô phi Việt Nam. Trong 7 tháng đầu năm, xuất khẩu sang Nhật Bản đạt 1,6 triệu USD, tăng 61% so với cùng kỳ. Riêng tháng 7 đạt 137 nghìn USD, tăng 175%. Đáng chú ý, cá rô phi Việt Nam đã bắt đầu được xuất khẩu sang Nhật Bản phục vụ phân khúc sushi, sashimi, mở ra hướng đi mới cho các sản phẩm có giá trị gia tăng.

Lợi thế của cá rô phi Việt Nam nằm ở đặc điểm sản phẩm và phương thức nuôi. Cá được nuôi trong môi trường nước ngọt tuần hoàn và nước lợ, với quy trình kiểm soát môi trường và chất lượng nước. Cá có thịt chắc, thơm, vị ngọt tự nhiên, không có mùi bùn và ít xương dăm, tạo lợi thế cho sản phẩm fillet và các sản phẩm GTGT. Những đặc tính này đặc biệt phù hợp với yêu cầu chế biến sushi và sashimi, đồng thời mở ra tiềm năng phát triển các dòng sản phẩm cao cấp.

Sự sụt giảm tại một số thị trường được đánh giá mang tính ngắn hạn và có tính chu kỳ, khi lượng hàng nhập khẩu trong những tháng trước ở mức cao khiến tồn kho tại thị trường tăng, từ đó làm giảm nhu cầu nhập khẩu trong một số tháng tiếp theo. Vì vậy, diễn biến giảm trong tháng 7 chưa phản ánh xu hướng dài hạn của nhu cầu cá rô phi Việt Nam tại các thị trường này.

Với mức tăng trưởng 55% trong 7 tháng đầu năm 2026, cá rô phi Việt Nam được kỳ vọng tiếp tục mở rộng thị trường xuất khẩu, đặc biệt tại Brazil, Nhật Bản và các thị trường mới. Song song với mở rộng thị trường, việc phát triển các sản phẩm giá trị gia tăng, như fillet chất lượng cao, sản phẩm phục vụ sushi – sashimi và các sản phẩm chế biến tiện lợi, sẽ là hướng đi quan trọng để nâng cao giá trị xuất khẩu và duy trì đà tăng trưởng trong thời gian tới.