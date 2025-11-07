Mùa lạnh là mùa của nồi lẩu. Nhưng mỗi lần nước sôi, mọi người thả thịt, thả hải sản vào vài phút sau là mặt nước lẩu bắt đầu xuất hiện 1 lớp bọt trắng nổi lềnh bềnh. Có người dùng muỗng hớt liên tục, có người thì bảo đừng hớt, đó là “tinh túy”.

Giáo sư danh dự Saito Katsuyoshi (Đại học Công nghiệp Nagoya, Nhật Bản) đã có giải thích rất rõ lớp bọt đó vừa là “tinh chất”, vừa có thể là “bẩn”, tùy cách bạn chuẩn bị thực phẩm trước khi nấu.

Theo phân tích, bọt nổi chính là thành phần tan trong nước của nguyên liệu: máu động vật, dịch bạch huyết, chất béo, protein từ thịt, hải sản và cả rau củ… Khi gặp nhiệt độ cao, chúng đông tụ lại thành bọt.

Xét về khoa học, những chất này vẫn là từ thực phẩm mà ra, tức là không độc hại .

Nhưng vấn đề nằm ở chỗ không ai đảm bảo thực phẩm bạn bỏ vào nồi đều được rửa sạch, xử lý đúng cách . Ngoài ra, bản thân phần bọt này mang theo mùi hôi, vị tạp và để lâu sẽ làm nước lẩu đục, giảm ngon miệng.

Bởi vậy, dù bọt có thể ăn được, nhưng cách triệt để nhất vẫn là hớt bỏ .

Chuyên gia cũng nhắc thêm trong nấu ăn kiểu Á Đông, trước khi nấu súp hay nấu canh xương, đầu bếp đều đem thịt đi trụng sơ để loại đi lớp bọt này ngay từ đầu, đó cũng là máu và dịch bạch huyết đông lại. Bỏ bọt giúp nước canh trong hơn, sạch hơn và hạn chế tạp nhiễm.

Nguồn và ảnh: HK01



