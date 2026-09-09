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Bồng trẻ leo ban công thoát khỏi căn nhà 6 tầng cháy dữ dội

Thu Hiền
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Khói lửa bao trùm căn nhà 6 tầng ở Nghệ An khiến nhiều người mắc kẹt, phải bồng trẻ leo qua ban công sang nhà bên cạnh để thoát nạn.

Tối 9/9, Phòng Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa dập tắt đám cháy ở tòa nhà 6 tầng thuộc phường Trường Vinh.

Theo đó, vào khoảng 17h15 cùng ngày, người dân sống gần căn nhà số 137 đường Hermann, phường Trường Vinh, Nghệ An phát hiện khói lửa bốc lên từ tầng 4.

- Ảnh 1.

Đám cháy bùng phát tại tầng 4 tòa nhà 6 tầng ở đường Hermann, phường Trường Vinh, Nghệ An

Ngọn lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội, khói đen lan ra các tầng khiến nhiều người bên trong hoảng loạn tìm cách thoát thân.

Do khói dày đặc, lửa cháy lớn, một số người không thể di chuyển xuống bằng cầu thang bộ hoặc thang máy. Một số người phải bồng trẻ em, leo qua ban công từ tầng 5, tầng 6 để sang nhà bên cạnh.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Nghệ An điều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Đến khoảng 17h50, đám cháy được khống chế. Lực lượng chức năng đồng thời đưa một cụ bà 87 tuổi bị liệt, mắc kẹt trong nhà ra ngoài an toàn. Cụ bà bị ngạt khói nhẹ và được đưa đến cơ sở y tế để kiểm tra.

Bà Hà Thị Hồng, một nhân chứng, cho biết thời điểm xảy ra cháy, bà đang cho hai cháu nhỏ 5 và 8 tuổi ăn cơm để chuẩn bị đi học ca tối thì ngửi thấy mùi khét.

- Ảnh 2.

Bà Hồng bồng cháu nhỏ trèo qua ban công để thoát nạn.

- Ảnh 3.

Bà Hồng cùng 2 cháu nhỏ vừa thoát nạn.

“Khi ra hành lang, tôi thấy khói đen đã bao trùm nên phải chạy ngược lên tầng thượng. Tôi đưa hai cháu nhỏ thoát qua ban công tầng 5 sang nhà bên cạnh”, bà Hồng kể.

Căn nhà xảy ra hỏa hoạn cao 6 tầng, tầng 1 được sử dụng để kinh doanh, các tầng trên vừa để ở vừa cho thuê trọ. Khu vực xảy ra cháy được xác định tại tầng 4.

- Ảnh 4.

Rất đông người dân theo dõi vụ cháy.

Nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng làm rõ.

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Nghệ An

cứu nạn cứu hộ

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