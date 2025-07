Bỗng nhiên có 35 tỷ "từ trên trời rơi vào tài khoản", người phụ nữ sốc hơn khi nghe ngân hàng nói: "Tiền của cô, cứ tiêu thoải mái!"

Bạn có bao giờ tưởng tượng cảnh mở app ngân hàng ra và đột nhiên phát hiện mình có cả tỷ đồng trong tài khoản chưa? Nhiều người mơ điều đó mỗi ngày, nhưng nếu chuyện đó xảy ra thật, bạn có dám tiêu không? Có tin nổi không?

Một người phụ nữ ở Bristol (Anh) đã gặp tình huống y như thế. Tất nhiên đó không phải là trò đùa ngày Cá tháng Tư. Cô đã bất ngờ trở thành triệu phú chỉ sau một lần kiểm tra tài khoản ngân hàng, với một khoản tiền khổng lồ "từ trên trời rơi xuống".

Câu chuyện xảy ra vào tháng 7 năm 2017, khi người phụ nữ này đã đầu tư tổng cộng 50.000 bảng Anh (khoảng 1,7 tỷ đồng) để mua trái phiếu từ tổ chức NS&I (National Savings and Investments - Cơ quan tiết kiệm và đầu tư quốc gia Vương quốc Anh). Đây là loại trái phiếu đặc biệt: mỗi 1 bảng bạn mua sẽ được cấp một mã số "may mắn", và hàng tháng, NS&I sẽ tổ chức một cuộc xổ số. Những ai trúng giải sẽ nhận tiền thưởng trực tiếp vào tài khoản, hoàn toàn miễn thuế, không cần làm gì thêm ngoài chờ vận may mỉm cười.

Người phụ nữ bất ngờ nhận được một khoản tiền khổng lồ vào tài khoản. (Ảnh minh hoạ)

Và điều đó thực sự đã đến. Sau 4 năm giữ trái phiếu, một ngày nọ, người phụ nữ mở tài khoản ngân hàng và chết sững trong vài giây: tài khoản của cô, vốn vẫn đều đặn chỉ có khoảng vài chục nghìn bảng, bỗng chốc hiển thị con số 1.000.000 bảng Anh (khoảng 35 tỷ đồng). Không tin vào mắt mình, cô lập tức gọi đến ngân hàng, và sau một hồi kiểm tra, câu trả lời khiến cô không thể tin nổi: "Vâng, đây là tiền của cô, cô hoàn toàn có thể thoải mái sử dụng số tiền đó".

Hóa ra, trái phiếu cô mua năm 2017 đã trúng giải độc đắc của chương trình xổ số NS&I với mã số 306PG138556. Và giải thưởng đương nhiên không gì khác ngoài phần thưởng cao nhất: 1 triệu bảng.

Trong thực tế, không phải ai cũng có cơ hội được "trời cho" như vậy, chúng ta vẫn nên hiểu rằng tiền bạc là một công cụ phục vụ cuộc sống, chứ không phải mục tiêu cuối cùng.

Dù là tiết kiệm mỗi tháng vài trăm nghìn, gửi ngân hàng, đầu tư trái phiếu hay góp vốn kinh doanh nhỏ, điều quan trọng không nằm ở số tiền bạn có, mà là cách bạn quản lý nó. Nhiều người chạy theo xu hướng "làm giàu nhanh" mà bỏ quên những nguyên tắc cơ bản: kỷ luật tài chính, đa dạng hóa nguồn thu nhập và đầu tư dài hạn.

Cũng giống như người phụ nữ kia phải mất tới 4 năm mới có một cơ hội thay đổi cuộc đời, bạn không nhất thiết phải nhanh chóng thành triệu phú, chỉ cần vững vàng mỗi ngày, thì chính bạn sẽ là người "trúng lớn" trong dài hạn.

Theo Sina