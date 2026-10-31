Bỏng mắt với "cháu gái Won Bin"

Nhan sắc của "cháu gái Won Bin" khiến dân mạng phải ồn.

Ngày 27/10, tờ KoreaBoo đưa tin nữ diễn viên Kim Hee Jung đăng tải loạt ảnh ghi lại những khoảnh khắc thư giãn, tập luyện tại phòng xông hơi và phòng tập thể dục trong kỳ nghỉ tại Brussels (Bỉ). Ngay lập tức, vóc dáng gợi cảm của "cháu gái Won Bin" thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng.

Trong đó, hình ảnh Kim Hee Jung diện bộ đồ bơi khoe trọn vóc dáng nuột nà, mảnh mai nhưng vô cùng săn chắc không chút mỡ thừa khiến dân tình không thể rời mắt. Vòng eo nhỏ nhắn, đôi chân dài miên man, tỷ lệ cơ thể cân đối cùng làn da nâu rám nắng khỏe khoắn giúp nữ diễn viên toát lên vẻ đẹp vừa năng động, vừa gợi cảm. Không cần tạo dáng cầu kỳ hay trang điểm đậm, mỹ nhân Hàn Quốc vẫn dễ dàng thu hút ánh nhìn nhờ thần thái tự nhiên và diện mạo rạng rỡ.

Kim Hee Jung diện đồ bơi, phô diễn trọn vẹn vóc dáng mảnh mai, săn chắc đáng ngưỡng mộ. Ảnh: Instagram.

Thân hình gần như không chút mỡ thừa, vòng eo bé xíu, đôi chân thon dài cùng tỷ lệ cơ thể cân đối giúp nữ diễn viên ghi điểm tuyệt đối. Đặc biệt, làn da rám nắng khỏe khoắn càng tôn lên vẻ đẹp quyến rũ, tràn đầy sức sống của mỹ nhân xứ Hàn. Ảnh: Instagram.

Nhan sắc của Kim Hee Jung cũng nhận được nhiều lời khen. Làn da căng bóng, đường nét gương mặt thanh tú cùng vẻ ngoài trẻ trung khiến cô trông cuốn hút hơn bao giờ hết. So với hình ảnh quen thuộc trên màn ảnh, nữ diễn viên ngoài đời mang đến cảm giác phóng khoáng, khỏe khoắn và tràn đầy sức sống. Những hình ảnh mới càng cho thấy cô vẫn duy trì được phong độ ngoại hình đáng ngưỡng mộ ở tuổi ngoài 30.

Kim Hee Jung mặt xinh dáng đẹp. Ảnh: Instagram.

Thân hình nóng bỏng, khỏe khoắn khó có thể rời mắt của "cháu gái Won Bin". Ảnh: Instagram.

Kim Hee Jung sinh năm 1992. Cô ra mắt vào năm 2000 khi mới 8 tuổi, đảm nhận vai cháu gái của tài tử Won Bin trong bộ phim truyền hình Tough Guy's Love của đài KBS. Chính vai diễn này đã giúp cô được khán giả nhớ đến với biệt danh "cháu gái Won Bin". Năm 2001, Kim Hee Jung góp mặt trong Hotelier - bộ phim quy tụ dàn sao khủng thời bấy giờ như Song Yoon Ah, Song Hye Kyo hay Bae Yong Joon. Đến năm 2002, Kim Hee Jung tiếp tục nổi đình nổi đám với tác phẩm Magic Kid Masuri. Sau đó, Kim Hee Jung tạm dừng diễn xuất để tập trung cho việc học.

Đến năm 2012, cô tái xuất màn ảnh và được đánh giá là sao nhí dậy thì thành công nhất Kbiz. Xinh đẹp, quyến rũ là vậy nhưng sự nghiệp diễn xuất của Kim Hee Jung khi trưởng thành lại rất lận đận. Cô gần như chỉ được đóng vai phụ trên màn ảnh nên không có cơ hội bứt phá danh tiếng.

Kim Hee Jung đóng vai cháu gái của tài tử Won Bin trong bộ phim Tough Guy's Love. Ảnh: Instagram.

Sự nghiệp diễn xuất của Kim Hee Jung khi trưởng thành vẫn chưa thực sự ấn tượng. Ảnh: Instagram.

Nguồn: KoreaBoo



