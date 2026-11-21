Người phương Tây rất quen thuộc với bỏng ngô, nhưng vẫn ngỡ ngàng khi "gặp" bỏng Việt Nam với nhiều "phiên bản" đa dạng về nguyên liệu, cách chế biến và rất ngon.

Clip khách Tây thích thú khi ăn bỏng Việt Nam.

Món ăn vặt dân dã gắn liền với tuổi thơ của nhiều người Việt bỗng thu hút sự chú ý đặc biệt của du khách quốc tế nhờ hương vị và cách chế biến độc đáo. Trong một video được chia sẻ trên mạng xã hội, vị khách Tây tỏ ra thích thú khi lần đầu thưởng thức bỏng Việt Nam, con trai anh liên tục khen ngợi, nói rằng đây là một trong những loại đồ ăn vặt ngon và lạ nhất từng thử.

Khác với những loại bỏng ngô phổ biến ở phương Tây thường được làm từ hạt ngô nổ bung, bỏng Việt Nam có nhiều phiên bản với nguyên liệu và cách chế biến đa dạng. Người làm có thể sử dụng gạo nếp, gạo tẻ, ngô, đậu, cốm để tạo ra những miếng bỏng giòn xốp. Tùy từng vùng miền, món ăn còn được biến tấu với đường, mật mía, mạch nha.

Bỏng còn được tạo hình đa dạng thành miếng, thanh dài hoặc hình tròn. Thành phẩm vừa có độ giòn, vừa mang vị ngọt nhẹ, thơm mùi gạo rang. Đây cũng là điểm khác biệt so với bỏng ngô thường thấy ở nhiều quốc gia. Bỏng Việt Nam vì thế không chỉ là món ăn vặt bình dân với người dân trong nước mà còn trở thành trải nghiệm ẩm thực thú vị đối với du khách quốc tế.

Trên các diễn đàn du lịch như Reddit hay Traveloka, nhiều khách Tây dành lời khen cho món ăn này. Anh Daniel người Mỹ nhận xét: “Món ăn này gây nghiện một cách đáng sợ! Tôi mua một túi chỉ để thử, nghĩ rằng mình sẽ ăn vài miếng rồi để dành phần còn lại nhưng chuyện đó đã không xảy ra. Vị ngọt thực sự hoàn hảo. Mỗi lần tự nhủ đã ăn đủ, tôi lại với tay lấy thêm một miếng. Tôi thực sự cần tìm một nơi bán món bỏng gạo gần homestay”.

Nhiều du khách đánh giá đây là món ăn vặt độc đáo nhất thế giới.

Emily, du khách đến từ Anh, bày tỏ sự ngạc nhiên: “Tôi thực sự không nghĩ một món ăn vặt làm từ gạo đơn giản của Việt Nam lại ngon đến vậy. Điều đầu tiên tôi chú ý là độ giòn, sau đó là hương vị gạo rang rất thơm. Món này nhẹ, hơi ngọt và cực kỳ vừa miệng. Tôi đã thử nhiều loại bỏng gạo ở các Trung Quốc và Hàn Quốc nhưng món này ở Việt Nam có nét đặc biệt riêng. Tôi có thể ăn hết cả túi mà không nhận ra”.

Lucas, người Đức từng du lịch Việt Nam, đặc biệt thích thú: “Điều khiến bỏng gạo Việt Nam thú vị với tôi là cách một nguyên liệu bình thường như gạo có thể biến thành món ăn vặt khác biệt đến vậy. Kết cấu của nó không giống hầu hết các loại bánh quy giòn tôi từng thử. Món này xốp, giòn và gần như tan ra khi nhai. Tôi cũng thích cách chế biến truyền thống. Nhìn những hạt gạo biến thành các miếng bỏng phồng xốp thật sự rất thú vị”.

Thompson, du khách Australia, tiếc nuối vì không mua nhiều bỏng hơn trước khi rời Việt Nam: “Tôi ước mình đã mua nhiều món này hơn trước khi rời Việt Nam. Tôi thử chúng tại hàng rong và lập tức mê hương vị ấy. Tôi đã tìm những món tương tự ở quê nhà nhưng dường như không có loại nào có kết cấu và hương vị giống như vậy. Bỏng rất nhẹ, có thể ăn bất cứ lúc nào và đặc biệt hợp với cà phê hoặc trà. Nếu ai biết nơi nào bán bỏng gạo Việt Nam chính hiệu và có thể giao hàng quốc tế thì hãy cho tôi biết”.

Nhiều cư dân mạng Việt Nam cũng tham gia cuộc thảo luận và bày tỏ tình yêu với món bỏng gạo thân thuộc. “Thật vui khi biết các du khách thích món ăn này! Nếu có dịp, tôi sẽ dẫn bạn bè quốc tế của mình đến các cơ sở làm bỏng. Được tận mắt chứng kiến những hạt gạo nổ bung ra khỏi chiếc máy làm bỏng cũng là một trải nghiệm rất thú vị”, Thu Trang chia sẻ.

Tiến Anh bình luận: “Bỏng gậy là món ăn gắn với tuổi thơ của rất nhiều người Việt, nhất là những ai từng sống ở vùng quê. Món này đơn giản mà vừa cuốn, vừa giòn, vừa nhẹ bụng, không như món ăn vặt của nhiều quốc gia. Ở các vùng quê Việt Nam, trẻ em ngày trước thường mang gạo hoặc ngô đến những người thợ làm bỏng để đổi lấy những món ăn vặt nóng hổi. Đó là một phần ký ức tuổi thơ rất đẹp”.