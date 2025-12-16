“Bom tấn” của ông Nguyễn Đức Tài trước quyết định IPO: Hệ thống hơn 3.000 cửa hàng, doanh thu gần 9.000 tỷ mỗi tháng

CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (mã MWG) đã chính thức thông qua chủ trương cho phép CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh (ĐMX) thực hiện chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) gắn với đăng ký niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán. ĐMX hiện là đơn vị phụ trách mảng bán lẻ điện máy, điện tử tiêu dùng, điện thoại và thiết bị công nghệ (ICT/CE) của MWG.

Ở một góc độ nào đó, ĐMX chính là khởi nghiệp của ông Nguyễn Đức Tài. Từ cửa hàng đầu tiên trên đường Nguyễn Đình Chiểu, TP.HCM vào năm 2004, chuỗi đã vươn lên trở thành “ông trùm” trong lĩnh vực bán lẻ ICT/CE với thị phần hiện chiếm khoảng 50-60%. Trong quá khứ, ĐMX từng có giai đoạn đóng góp đến 95% doanh thu cho MWG.

Sự phát triển của ĐMX có thể được chia làm 2 giai đoạn chính. Trước năm 2023, chuỗi liên tục mở rộng quy mô với số lượng cửa hàng tăng chóng mặt qua từng năm, làm thay đổi bộ mặt ngành bán lẻ ICT/CE. Đến cuối năm 2022, ĐMX có tổng cộng gần 3.500 cửa hàng Thế Giới Di Động – TGDĐ (bao gồm Topzone) và Điện Máy Xanh (ĐMX).

Thực tế, có những thời điểm, ĐMX thực hiện chuyển đổi mô hình, đóng bớt các cửa hàng TGDĐ để chuyển thành ĐMX, hay mở chuỗi mới Điện thoại siêu rẻ,… nhưng nhìn chung chiến lược của MWG cho mảng ICT/CE ở giai đoạn này vẫn là tăng trưởng về lượng. Tuy nhiên, khi quy mô đủ lớn, MWG đã nhận ra điểm hạn chế của chiến lược này và bắt đầu thay đổi, tập trung vào chất.

ĐMX được tái cấu trúc mạnh mẽ, đóng bớt các cửa hàng yếu kém, đồng thời tập trung cải thiện tốc độ, trải nghiệm và nâng cao chất lượng dịch vụ. Đến cuối tháng 10/2025, toàn hệ thống còn khoảng hơn 3.000 cửa hàng nhưng doanh thu 10 tháng đầu năm vẫn đạt con số ấn tượng 87.000 tỷ đồng, gần bằng cả năm ngoái. Với mùa mua sắm cuối năm, không loại trừ khả năng ĐMX có thể phá kỷ lục doanh thu năm 2022.

Trong báo cáo phân tích mới đây, KBSV đánh giá câu chuyện kinh doanh mảng ICT&CE của MWG đã định hình khá rõ ràng, với động lực đến từ tăng trưởng ổn định tại các cửa hàng hiện hữu và kỳ vọng tiêu dùng tăng tốc theo mùa vụ trong quý cuối năm. Đây cũng là giai đoạn các nhà bán lẻ đẩy mạnh hoạt động tiếp thị nhằm kích cầu và giải phóng hàng tồn. “Hoàn toàn có căn cứ để ĐMX về đích 2025 với doanh số ước đạt 102.000 tỷ đồng, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm ngoái”, báo cáo của KBSV nhận định.

Trong năm 2026, mảng ICT & CE dự báo tăng trưởng 12% so với cùng kỳ nhờ sức mua phục hồi (chính sách thuế TNCN mới) và xu hướng chuyển dịch thị phần sang bán lẻ hiện đại đến từ việc môi trường kinh doanh được minh bạch hóa (hóa đơn điện tử, siết chặt TMĐT). KBSV cho rằng, vị thế đầu ngành là bệ phóng vững chắc để MWG tối ưu hóa các lợi thế vĩ mô này.

2026 cũng chính là thời điểm MWG lựa chọn để IPO và niêm yết ĐMX. Việc đưa ĐMX trở thành công ty đại chúng độc lập được xem là bước chuyển chiến lược, mang tính bản lề, mở ra giai đoạn tăng trưởng mới cho doanh nghiệp này, với kỳ vọng duy trì tốc độ tăng trưởng lợi nhuận hai chữ số trong trung và dài hạn. Đồng thời, đánh dấu bước đi chiến lược quan trọng trong quá trình tái cấu trúc và tối ưu hệ sinh thái của MWG.

Theo chiến lược hướng đến 2030 công bố trước đó, MWG đánh giá đây là thời điểm chín muồi để tiếp nối di sản, dẫn dắt hành trình tăng trưởng mới của ĐMX, đồng thời là bàn đạp để vươn tầm Đông Nam Á. ĐMX đặt mục tiêu gia tăng gấp đôi mức lợi nhuận 2025 vào năm 2030, với tốc độ tăng trưởng duy trì trên 15%/năm.

IPO không chỉ mang ý nghĩa huy động vốn, mà còn là công cụ quan trọng để ĐMX nâng cao tính minh bạch, chuẩn hóa hệ thống quản trị – vận hành theo chuẩn mực của doanh nghiệp niêm yết. Trong giai đoạn tới, ĐMX được định hướng tăng trưởng theo chiều sâu, tập trung vào chất lượng, mở rộng danh mục sản phẩm và dịch vụ giá trị gia tăng, khai thác hiệu quả nền tảng đa dịch vụ Super App, đồng thời đẩy mạnh mở rộng quy mô tại thị trường Indonesia.