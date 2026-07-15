‘Bơm’ 1 tỷ USD cho Thái Lan dù kêu gọi tẩy chay, Campuchia nói gì?

Thái Lan vẫn nằm trong nhóm 5 đối tác thương mại lớn nhất của Campuchia bất chấp căng thẳng song phương.

Bất chấp căng thẳng biên giới và các biện pháp hạn chế tại cửa khẩu, Campuchia vẫn nhập khẩu hơn 1 tỷ USD hàng hóa từ Thái Lan trong nửa đầu năm 2026. Con số này cho thấy sự phụ thuộc đáng kể vào nguồn cung nguyên vật liệu và hàng hóa công nghiệp từ nước láng giềng, dù nhu cầu đối với hàng tiêu dùng đã suy giảm.

Theo báo của Tổng cục Hải quan và Thuế tiêu thụ đặc biệt Campuchia (GDCE), kim ngạch thương mại Campuchia – Thái Lan đạt 1,37 tỷ USD trong nửa đầu 2026, giảm 37,5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, xuất khẩu của Campuchia sang Thái Lan đạt 357 triệu USD, giảm 20,3% so với mức 448 triệu USD của nửa đầu năm 2025. Nhập khẩu từ Thái Lan giảm mạnh 41,9%, xuống còn 1,01 tỷ USD từ mức 1,74 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái.

Mặc dù thương mại song phương sụt giảm mạnh, số liệu cho thấy Thái Lan vẫn là nhà cung cấp quan trọng đối với Campuchia, đặc biệt trong lĩnh vực nguyên vật liệu công nghiệp và đầu vào sản xuất phục vụ các ngành chế tạo, xây dựng và nhiều hoạt động kinh doanh khác.

Làn sóng tẩy chay hàng hóa Thái Lan chủ yếu ảnh hưởng đến nhóm hàng tiêu dùng như thực phẩm, đồ uống và hàng gia dụng, trong khi các mặt hàng công nghiệp thiết yếu và nguyên liệu trung gian vẫn tiếp tục được nhập khẩu do doanh nghiệp phụ thuộc vào nguồn cung này để duy trì hoạt động.

Bất chấp suy giảm trong thương mại song phương, Thái Lan vẫn nằm trong nhóm 5 đối tác thương mại lớn nhất của Campuchia, phản ánh tầm quan trọng lâu dài của quan hệ thương mại giữa 2 nước dù đang đối mặt với căng thẳng chính trị và ngoại giao.

Ông Chea Chandara, Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh Logistics, Chuỗi cung ứng và Môi giới Campuchia (LOSCBA), cho biết Campuchia vẫn nhập khẩu nhiều loại hàng hóa từ Thái Lan, bao gồm vật liệu xây dựng, máy móc, linh kiện ô tô và xe máy, thiết bị điện cùng nhiều sản phẩm công nghiệp khác.

Theo ông, phần lớn các mặt hàng công nghiệp này được sản xuất bởi các doanh nghiệp Nhật Bản và các tập đoàn đa quốc gia đang hoạt động tại Thái Lan.

Ông Chandara nhấn mạnh hàng hóa Thái Lan vẫn tiếp tục vào thị trường Campuchia bất chấp căng thẳng biên giới. Các chiến dịch tẩy chay chủ yếu tác động đến thực phẩm, đồ uống và hàng tiêu dùng do những sản phẩm này có thể được thay thế dễ dàng hơn bằng nguồn cung từ các quốc gia khác trong khu vực.

“Việc thay thế một đối tác thương mại lớn không thể diễn ra trong một sớm một chiều. Doanh nghiệp cần thời gian để tìm kiếm nhà cung cấp mới, xây dựng chuỗi cung ứng thay thế và bảo đảm chất lượng, độ tin cậy cũng như tính cạnh tranh về chi phí trước khi chuyển đổi”, ông Chandara nói.

Ông cho biết thêm các nhà sản xuất thường xây dựng nhà máy để phục vụ cả thị trường nội địa và khu vực. Vì vậy, khả năng kết nối khu vực, hiệu quả logistics và khả năng tiếp cận thị trường là những yếu tố quan trọng mà nhà đầu tư cân nhắc khi lựa chọn địa điểm sản xuất.

Theo Khmer Times﻿