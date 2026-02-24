"Thủy quái" dài 3m lặng lẽ áp sát từ phía sau

Một nam du khách đang thả mình bơi giữa làn nước trong xanh tại khu dự trữ sinh quyển Sian Ka'an (Mexico) thì bất ngờ rơi vào tình huống thót tim khi phía sau anh là một con "thủy quái" dài khoảng 3m lặng lẽ áp sát.

Sự việc xảy ra tại Khu dự trữ sinh quyển Sian Ka'an – điểm đến nổi tiếng với hệ sinh thái đa dạng và được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới. Theo nội dung clip lan truyền trên mạng xã hội, nam du khách xuống nước bơi lội mà không hề hay biết trong hồ có một con cá sấu khổng lồ đang ẩn mình.

Một nam du khách bất ngờ rơi vào tình huống thót tim khi phía sau anh là một con "thủy quái" dài khoảng 3m lặng lẽ áp sát. (Ảnh: CNN)

Khi phát hiện mục tiêu, con vật lập tức bơi theo phía sau nam thanh niên. Từ trên cầu Boca Paila bắc qua khu vực này, nhiều du khách chứng kiến cảnh tượng đã không khỏi hoảng hốt. Khoảng cách giữa người và cá sấu liên tục bị rút ngắn trong tiếng la hét dồn dập từ trên cao.

Đoạn video cho thấy con cá sấu bơi khá nhanh, tạo nên những vệt sóng mạnh phía sau. Trong khi đó, nam thanh niên dường như chỉ nhận ra nguy hiểm khi nghe thấy tiếng cảnh báo.

Tiếng hét trên cầu tạo nên khoảnh khắc "đổi chiều" sinh tử

Trong khoảnh khắc nguy cấp, một số người đã nhanh trí ném các vật dụng xuống nước nhằm đánh lạc hướng con vật. Những chuyển động mạnh cùng âm thanh hỗn loạn khiến cá sấu chững lại rồi dừng cuộc truy đuổi.

Tận dụng thời cơ quý giá, nam thanh niên lập tức tăng tốc, bơi thẳng vào bờ an toàn trong sự thở phào của nhiều người chứng kiến.

Bơi tại khu dự trữ sinh quyển, nam thanh niên bất ngờ bị “thủy quái” dài 3m truy đuổi. (Nguồn: CNN)

Carrera – người ghi lại đoạn video cho biết người dân địa phương vốn không dám bơi tại khu vực này do lo ngại sự xuất hiện của cá sấu. Tuy nhiên, con vật vẫn thường xuyên được ngư dân và cả khách du lịch cho ăn, khiến nó ngày càng quen với sự hiện diện của con người.

Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ tiềm ẩn khi bơi lội tại những khu vực sinh sống của động vật hoang dã. Trong môi trường tự nhiên, chỉ một chút chủ quan cũng có thể đẩy du khách vào tình huống nguy hiểm khó lường.

Theo CNN