Bóc hạ quả đồi hơn 100.000m3 đất đá cứu đường độc đạo ở Huế

Ông Nguyễn Sơn, người dân xã Khe Tre, cho biết mỗi lần lưu thông sang xã Long Quảng qua khu vực sạt lở, người dân đều lo lắng trước những vết nứt﻿ trên sườn núi. Tuyến đường độc đạo này giữ vai trò kết nối giao thông, đi lại và vận chuyển hàng hóa của cư dân vùng núi.