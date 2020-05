Bóc gỡ đường dây ma túy liên tỉnh ở miền Trung

Theo đó, các đối tượng bị bắt gồm: Trương Công Hiệu (SN 1994, hộ khẩu thường trú số 07 Nguyễn Trãi, phường 1, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị; tạm trú thôn Phước Linh, xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế); Lê Phước Đình Nghĩa (24 tuổi, trú tại 03 Đặng Thai Mai, phường Thuận Thành, TP Huế).



Thượng tá Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy tỉnh Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, sau thời dài xác minh, theo dõi các đối tượng trong đường dây ma túy liên tỉnh, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy đã xác lập chuyên án để điều tra.

Lê Phước Đình Nghĩa, đối tượng trong đường dây ma túy liên tỉnh ở miền Trung bị bắt giữ.

Nhận thấy thời điểm đã đến nên ngày 15/5, Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế trực tiếp chỉ đạo ban chuyên án phá án.

Lúc 16h chiều 15/5, tại Km 806+100 QL1A thuộc địa phận xã Phong An, huyện Phong Điền, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy và Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tiến hành chốt chặn, kiểm tra xe ô tô BKS 15A-08672 do Nguyễn Bá Toàn (SN 1997, trú số 19 Hòa Bình, phường Thuận Thành, TP.Huế) điều khiển, qua đó bắt quả tang đối tượng Lê Phước Đình Nghĩa đang vận chuyển ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 10 gói ma túy tổng hợp dạng khay (ketamin), nặng hơn 0,9 kg cùng nhiều tiền mặt và các tang vật liên quan. Tiếp đó, ban chuyên án đã bắt giữ đối tượng cầm đầu đường dây ma túy này là Trương Công Hiệu.

Tang vật 10 gói ma túy tổng hợp dạng khay (ketamin) được Công an tỉnh Thừa Thiên Huế thu giữ.Qua điều tra làm rõ, lúc 13h30 cùng ngày, Hiệu đến TP Đông Hà gặp một người không rõ danh tính (trú ở thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) để mua số ma túy trên với giá 470 triệu đồng.

Sau đó, Hiệu gọi điện thuê Nghĩa từ Huế ra Đông Hà nhận ma túy với tiền công vận chuyển là 10 triệu đồng để đưa vào Huế giao cho người mua. Trước đó, cứ mua 1kg ma túy, các đối tượng này giao dịch và bán trót lọt được hơn 1 tỷ đồng.



Theo Thượng tá Nguyễn Tiến Dũng, trong đường dây ma túy liên tỉnh này, Trương Công Hiệu là đối tượng cầm đầu có nhiều tiền án, tiền sự; thủ đoạn rất tinh vi, không trực tiếp mang ma túy đi giao dịch mà thuê đối tượng khác vận chuyển, thường xuyên di chuyển địa điểm, thay đổi chỗ ở.

Ban chuyên án đã làm rõ đường dây, vai trò của từng đối tượng, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho lực lượng phá án, không để các đối tượng có cơ hội tẩu tán tang vật và bỏ trốn.

Hiện Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan đến đường dây ma túy này.