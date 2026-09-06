Bóc cặp đôi Vbiz sang Thái Lan nghỉ dưỡng, kịch bản hẹn hò bại lộ qua một bức hình

Loạt hint hẹn hò rõ mồn một thế này thì cặp đôi Vbiz khó chối chuyện du lịch cùng nhau.

Mới đây, Song Luân khiến mạng xã hội rộn ràng khi đăng loạt ảnh trong chuyến du lịch biển. Nam ca sĩ diện trang phục đơn giản, đội mũ, đeo kính râm và liên tục khoe hình ảnh trên những chiếc thuyền giữa làn nước xanh trong. Đặc biệt, màn cởi áo khoe vóc dáng săn chắc của Song Luân nhanh chóng trở thành tâm điểm, khiến nhiều người phải xuýt xoa trước hình thể của nam nghệ sĩ.

Song Luân chia sẻ hình ảnh tận hưởng chuyến du lịch tại Thái Lan

Song, giữa loạt ảnh du lịch của Song Luân, cư dân mạng lại đặc biệt chú ý đến một chi tiết khác, đó là chiếc thuyền mà nam ca sĩ check-in có nhiều điểm trùng hợp với hình ảnh Narl Nguyễn từng đăng tải hồi đầu tháng 8.

Trong những bức ảnh được Song Luân chia sẻ, chiếc thuyền gỗ truyền thống của Thái Lan xuất hiện với phần mũi thuyền được trang trí bằng những vòng hoa nhiều màu sắc. Phần thân thuyền, cách bài trí và cả những dòng chữ xuất hiện trên thuyền đều khá đặc trưng.

Điều khiến netizen lập tức "bật radar" là Narl Nguyễn trước đó cũng từng đăng loạt ảnh diện bikini trên một chiếc thuyền có kiểu dáng, phần mũi trang trí và những chi tiết trên thân gần như trùng khớp.

Cư dân mạng soi lại bộ ảnh ở Thái của Narl Nguyễn và phát hiện loạt chi tiết y hệt nhau

Không chỉ chiếc thuyền gỗ truyền thống mà du thuyền hiện đại xuất hiện trong ảnh của Song Luân và Narl Nguyễn cũng có nhiều điểm trùng hợp đến khó làm ngơ. Khi đặt hai bức ảnh cạnh nhau, phần boong tàu với sàn lát các thanh màu xám, hệ thống lan can inox chạy dọc mạn tàu và những chi tiết oval ở khu vực mép boong đều cho thấy sự tương đồng rõ rệt.

Thêm vào đó, so sánh quang cảnh xung quanh càng khiến dân tình chắc chắn việc Song Luân và Narl Nguyễn đã có chuyến du lịch cùng nhau. Chỉ là mỗi người chọn một thời điểm khác nhau để đăng ảnh. Narl Nguyễn chia sẻ loạt ảnh từ đầu tháng 8, trong khi Song Luân đến hiện tại mới đăng hình, nhờ vậy những khoảnh khắc riêng tư của cả hai không trực tiếp xuất hiện trong cùng một bài đăng.

Đây cũng được xem là "kịch bản hẹn hò" quen thuộc của cặp đôi trong thời gian qua. Song Luân và Nark Nguyễn không cần ảnh chụp chung, chỉ cần cùng xuất hiện ở một địa điểm với những chi tiết trùng khớp là dân tình đã có thể ngồi ghép thành cả một chuyến đi. Từ Đà Lạt, Nha Trang cho tới lần này là tận Thái Lan, Song Luân và Narl Nguyễn liên tục khiến mạng xã hội phải vào cuộc "điều tra" mỗi khi đăng ảnh du lịch.

Dù Song Luân và Narl Nguyễn đã cố tình đăng ảnh ở hai thời điểm khác nhau nhưng điều đó không làm khó cho các "thánh soi"

Cuối năm 2025, chuyện hẹn hò của cả hai rộ lên sau loạt ảnh check-in ở Đà Lạt

3 tháng sau, Song Luân và Narl Nguyễn tiếp tục có màn ngầm công khai mối quan hệ khi chia sẻ loạt ảnh nghỉ dưỡng ở Nha Trang

Không chỉ bị soi hint khi du lịch, khi "đào sâu" vào trang cá nhân của Narl Nguyễn, cư dân mạng còn phát hiện Song Luân thường xuyên tương tác bằng cách thả tim nhiều bài viết, từ ảnh đời thường đến những chuyến đi chơi.

Đáng chú ý, Narl Nguyễn đăng tải đoạn clip đu trend "người iu" trên TikTok và Song Luân đã đăng lại về trang cá nhân. Tương tự Narl Nguyễn cũng có động thái trên khi Song Luân đăng clip mới. Chính hành động nhỏ này của cả hai khiến netizen cho rằng đây chính là tín hiệu mà Narl Nguyễn và Song Luân công khai "đánh dấu chủ quyền".

Không lâu sau đó, mạng xã hội lan truyền video ghi lại cảnh Song Luân và Narl Nguyễn cùng xuất hiện ở trung tâm thương mại tại TP.HCM. Cả hai đeo khẩu trang, đội nón và ăn diện giản dị. Khi di chuyển bên ngoài, Song Luân và Narl Nguyễn còn giữ khoảng cách, không có cử chỉ thân mật, không sánh đôi mà người đi trước, người theo sau. Khi có mặt tại rạp phim, cả hai còn "đánh trống lãng" khi chọn vị trí đứng chờ ở xa nhau, không có bất kì tương tác nào. Thế nhưng, khi vào rạp thì cả hai lại đi cùng rất gần gũi, tình cảm. Nhiều người cho rằng cặp đôi có thái độ thế kia là để tránh gây chú ý chốn đông người.

Lần Song Luân và Narl Nguyễn bị "tóm dính" khi xem phim cùng nhau

Ảnh: Tổng hợp