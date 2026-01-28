Tờ The Indian Express hôm nay (28/1) đưa tin, trong bối cảnh các sân bay ở Thái Lan, Đài Loan Trung Quốc và Nepal tái áp dụng các biện pháp kiểm tra sức khỏe kiểu Covid-19 sau khi có báo cáo về các trường hợp nhiễm Nipah ở Ấn Độ. Bộ Y tế Ấn Độ đã ra thông báo chính thức về kết quả xét nghiệm của 196 người tiếp xúc với các trường hợp nhiễm bệnh đã được xác định.

Cụ thể, tất cả những người tiếp xúc với họ đều có kết quả xét nghiệm âm tính.

“Đã có những thông tin suy đoán và không chính xác về các trường hợp mắc bệnh do virus Nipah (NiVD) đang được lan truyền trên một số phương tiện truyền thông. Trong bối cảnh này, chúng tôi xin làm rõ rằng, theo báo cáo nhận được từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Quốc gia (NCDC), chỉ có hai trường hợp mắc bệnh do virus Nipah được xác nhận tại Tây Bengal từ tháng 12 năm ngoái đến nay”, thông báo của Bộ cho biết. Đồng thời nhấn mạnh rằng, Chính phủ Trung ương phối hợp chặt chẽ với chính quyền Tây Bengal, đã triển khai các biện pháp y tế công cộng toàn diện và kịp thời theo đúng các quy trình đã được thiết lập.

Các nhân viên kiểm dịch theo dõi việc quét thân nhiệt của hành khách đến từ Tây Bengal tại Sân bay Quốc tế Suvarnabhumi ở Samut Prakarn, Thái Lan, vào Chủ nhật, ngày 25/1

Bộ Y tế khuyến cáo, công chúng và giới truyền thông nên “dựa vào thông tin đã được xác minh do các nguồn chính thức công bố và tránh lan truyền các thông tin chưa được xác minh hoặc mang tính suy đoán”.

Thông báo cũng làm rõ thêm rằng, tổng cộng 196 người tiếp xúc với các trường hợp nhiễm bệnh đã được xác định, truy vết, theo dõi và xét nghiệm.

“Tất cả những người tiếp xúc được truy vết đều không có triệu chứng và có kết quả xét nghiệm âm tính với virus Nipah. Công tác giám sát tăng cường, xét nghiệm trong phòng thí nghiệm và điều tra thực địa đã được thực hiện thông qua sự phối hợp nỗ lực của các cơ quan y tế Trung ương và các bang, đảm bảo việc ngăn chặn kịp thời các trường hợp nhiễm bệnh”, thông báo cho biết.

Bệnh Nipah là một bệnh nhiễm virus chủ yếu ảnh hưởng đến động vật như dơi, lợn, chó và ngựa, nhưng có thể lây nhiễm sang người khi tiếp xúc với động vật bị nhiễm bệnh. Bệnh có thể lây truyền qua thực phẩm như trái cây hoặc nhựa cây chà là bị nhiễm dịch cơ thể của động vật bị nhiễm bệnh, thường là dơi.

Bệnh Nipah thường biểu hiện bằng sốt và sưng não và có thể gây tử vong. Tuy nhiên, bệnh này không lây lan mạnh như Covid-19 hoặc cúm và khó có khả năng gây ra số lượng lớn ca nhiễm trong thời gian ngắn.

Về công tác chuẩn bị, chính phủ có một lượng dự trữ khiêm tốn các kháng thể đơn dòng được nhập khẩu từ Úc trong đợt bùng phát dịch Nipah ở Kerala năm ngoái. Mặc dù kháng thể đơn dòng này chưa được thử nghiệm trên người để chứng minh hiệu quả chống lại Nipah, chính phủ vẫn cho phép sử dụng vì lý do nhân đạo. Hiện chưa có phương pháp điều trị hiệu quả nào cho căn bệnh này, dù tỷ lệ tử vong lên tới 40% đến 75%.

Người nhiễm bệnh cần được tiêm hai liều kháng thể đơn dòng. Việc này phải được thực hiện ở giai đoạn đầu của bệnh vì nó không còn hiệu quả khi người bệnh đã bị phù não hay còn gọi là viêm não.

