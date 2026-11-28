Rời bỏ công việc trị liệu tâm lý ở tuổi 54, Lana Wimmer (bang Utah, Mỹ) khởi nghiệp với hành trang chỉ gồm sổ tay, máy tính và ChatGPT, nhanh chóng đưa thương hiệu đồ uống không cồn Öl Brew cán mốc doanh thu 10.000 USD/tháng trên Amazon sau vài tháng.

Bỏ công việc ổn định vì một khoảng trống thị trường ấp ủ suốt 8 năm

Trước khi bước chân vào ngành công nghiệp đồ uống đầy khốc liệt, Lana Wimmer (54 tuổi, sống tại St. George, bang Utah) là một nhà trị liệu sức khỏe tâm thần làm việc toàn thời gian 40 giờ mỗi tuần. Ý tưởng kinh doanh đến với cô từ trải nghiệm sống tại châu Âu và Trung Đông cùng chồng - nơi cô bị chinh phục bởi những thức uống mạch nha trái cây không cồn có hương vị đậm đà, hoàn toàn khác biệt với các loại nước ngọt hay mocktail công nghiệp tại Mỹ.

Suốt 8 năm, Wimmer luôn chờ đợi một thương hiệu nào đó tung ra dòng sản phẩm tương tự ở quê nhà nhưng không có kết quả. Nhận thấy sự dịch chuyển rõ rệt trong lối sống của thế hệ trẻ, đặc biệt là nhóm người tiêu dùng ưu tiên thể thao, sức khỏe và hạn chế uống rượu bia. Cô quyết định tự mình lấp đầy khoảng trống này. Bước ngoặt đến khi ngay giữa một buổi tư vấn trị liệu, tâm trí cô hoàn toàn bị cuốn theo kế hoạch phát triển thương hiệu Öl Brew (phát âm giống chữ "cool" nhưng bỏ chữ "c"). Cô hiểu rằng đã đến lúc phải rời bỏ vùng an toàn để dấn thân theo đuổi ước mơ.

Chân dung của Lana Wimmer và sản phẩm Öl Brew (Ảnh: Entrepreneur)

Dùng ChatGPT làm "bản đồ dẫn đường" và bài học 200.000 USD ngày đầu khởi nghiệp

Khởi đầu từ con số không về kiến thức sản xuất thực phẩm, công cụ đầu tiên Wimmer sử dụng trong tuần đầu khởi nghiệp chỉ vỏn vẹn một cuốn sổ tay, chiếc máy tính và ChatGPT. Bà dùng AI như một trợ lý nghiên cứu chuyên sâu để tìm hiểu các thuật ngữ ngành đồ uống, quy trình vận hành chuỗi cung ứng, cũng như danh sách các nhà sản xuất hương liệu, đơn vị gia công và nhà phân phối.

"Trí tuệ nhân tạo cho tôi điểm khởi đầu, còn các chuyên gia trong ngành cho tôi bối cảnh, góc nhìn thực tế và đôi khi là cả những bài học rất đắt giá" - Wimmer đúc kết.

Trong 30 ngày đầu tiên, cô chốt 4 hương vị chủ đạo (táo, chanh, đào, lựu) và mạnh tay rót khoảng 200.000 USD vốn ban đầu, bao gồm 50.000 USD thuê đơn vị phát triển công thức, thiết kế nhận diện thương hiệu và sản xuất lô hàng thử nghiệm. Nhìn lại chặng đường này, cô thừa nhận khoản phí 50.000 USD làm công thức hoàn toàn có thể tiết kiệm được nếu sớm có mối quan hệ trong ngành.

4 sản phẩm đầu tiên Öl Brew cho ra mắt (Ảnh: Entrepreneur)

Tuy nhiên, trái ngược với quy mô đầu tư ban đầu, những đơn hàng trả tiền đầu tiên lại đến từ cách làm thủ công nhất. Là các cửa hàng tạp hóa và chợ nông sản địa phương, Wimmer ngồi trò chuyện thuyết phục từng người quản lý đưa sản phẩm lên kệ.

Vượt "ma trận" phân phối và cán mốc 10.000 USD/tháng trên Amazon

Thách thức lớn nhất suýt đẩy dự án vào ngõ cụt chính là bài toán phân phối của ngành đồ uống. Các nhà bán lẻ đòi hỏi phải có đơn vị phân phối uy tín mới nhập hàng, trong khi nhà phân phối lại yêu cầu thương hiệu phải có sẵn điểm bán lẻ mới chịu hợp tác. Dù nhận được sự quan tâm từ 8 nhà phân phối tại các hội chợ thương mại, mọi thỏa thuận của Öl Brew đều bị đình trệ vì vướng vòng luẩn quẩn này.

Chỉ trong tháng 10, Öl Brew vươn lên vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng đồ uống không cồn của Amazon và mang về khoảng 10.000 USD doanh thu (Ảnh: Entrepreneur)

Để phá thế bế tắc, Wimmer thay đổi chiến lược. Cô tạm gác việc săn đón các nhà phân phối lớn, tập trung tiếp cận các cửa hàng bán lẻ độc lập sẵn sàng thử nghiệm sản phẩm mới, đồng thời tuyển dụng một Phó chủ tịch bán hàng giàu kinh nghiệm để chuẩn hóa quy trình và mở rộng. Song song với kênh truyền thống, cô cũng đẩy mạnh bán hàng đa nền tảng trên Amazon, Walmart.com, TikTok Shop, Shopify và các ứng dụng tự động hóa như email Klaviyo để giữ chân khách hàng với ngân sách tiết kiệm hơn.

Nỗ lực này của cô nhanh chóng được hái quả ngọt. Trong chiến dịch Tháng 10 nói không với đồ uống có cồn ( Sober October ), Öl Brew vươn lên vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng đồ uống không cồn của Amazon và mang về khoảng 10.000 USD doanh thu chỉ riêng trên nền tảng này, chưa tính các kênh bán lẻ khác.

Hiện tại, cô dành hơn 10 tiếng mỗi ngày trực tiếp điều hành định hướng thương hiệu, bán lẻ và chuỗi cung ứng, trong khi thuê ngoài mảng tối ưu hóa SEO trên Amazon, vận hành TikTok Shop và truyền thông mạng xã hội.

Chia sẻ kinh nghiệm cho những người khởi nghiệp muộn, nữ doanh nhân tuổi 54 nhấn mạnh bài học cốt lõi, đừng vội vàng tuyển dụng chỉ vì những lời hứa hẹn hào nhoáng, hãy phỏng vấn ít nhất từ 3 đến 5 ứng viên hoặc đối tác cho mỗi vị trí quan trọng, và luôn giữ tinh thần khiêm tốn học hỏi trước những lĩnh vực mình chưa từng biết.