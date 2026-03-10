Bỏ việc ở tập đoàn lớn tại TP. HCM, chàng trai về quê làm nghề "nặng mùi": Khách hàng Úc rất ưa chuộng

Từ bỏ công việc ổn định tại một tập đoàn lớn ở TP.HCM, anh Nguyễn Huỳnh Anh Khoa đã quyết định trở về quê hương Phú Quốc để tiếp nối nghề làm nước mắm truyền thống của gia đình.

Năm 2025, ba sản phẩm nước mắm Huỳnh Khoa được công nhận OCOP 5 sao cấp quốc gia, đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình đưa đặc sản Phú Quốc vươn ra thị trường quốc tế.

Sinh ra trong gia đình có ba thế hệ gắn bó với nghề làm nước mắm, tuổi thơ của anh Khoa gắn liền với những nhà thùng ủ cá và mùi thơm nồng đặc trưng của cá cơm lên men. Dù vậy, khi trưởng thành, anh lại lựa chọn con đường học vấn khác khi theo học ngành kế toán – kiểm toán tại TP.HCM và từng làm việc tại một tập đoàn lớn.

Anh Nguyễn Huỳnh Anh Khoa giới thiệu về nước mắm của gia đình.

Đến năm 2016, tình yêu với nghề truyền thống cùng trách nhiệm gìn giữ di sản gia đình đã khiến anh quyết định rời thành phố, trở về Phú Quốc để tiếp quản và phát triển cơ sở sản xuất nước mắm. Quyết định này không chỉ đơn thuần là thay đổi công việc, mà còn thể hiện mong muốn bảo tồn một nghề truyền thống lâu đời của địa phương.

Sau khi tiếp quản, anh Khoa bắt đầu quá trình tái cấu trúc hoạt động sản xuất. Quy mô nhà thùng được mở rộng từ 50 lên 210 thùng ủ, đồng thời doanh nghiệp chuyển hướng sang đóng chai, xây dựng thương hiệu Nước mắm truyền thống Phú Quốc Huỳnh Khoa một cách bài bản. Khoảng 30% sản lượng được dành cho sản phẩm đóng chai phục vụ thị trường.

Song song với việc mở rộng quy mô, doanh nghiệp chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm thông qua việc áp dụng các tiêu chuẩn quản lý quốc tế như HACCP, ISO và HALAL. Quy trình sản xuất được kiểm soát chặt chẽ từ khâu lựa chọn nguyên liệu cá cơm, muối biển đến quá trình ủ chượp và đóng chai thành phẩm.

Cùng với đó, hoạt động xây dựng thương hiệu cũng được đẩy mạnh thông qua thiết kế lại nhãn mác, bao bì, tăng cường truyền thông trực tuyến và tham gia các hội chợ, triển lãm nhằm nâng cao độ nhận diện của sản phẩm trên thị trường.

Hiện nay, ngoài thị trường nội địa với hệ thống đại lý tập trung tại An Giang và nhiều tỉnh miền Tây, sản phẩm nước mắm Huỳnh Khoa đang mở rộng ra các địa phương phía Bắc như Hải Phòng, Nam Định (cũ) và Hà Nội.

Tháng 6-2025, lô hàng nước mắm Huỳnh Khoa đầu tiên được xuất sang Úc. Dự kiến năm 2026, công ty sẽ đẩy mạnh xuất khẩu sang cả Úc và Mỹ, từng bước đưa nước mắm truyền thống Phú Quốc ra thế giới.

Một hướng phát triển khác là kết hợp sản xuất với du lịch trải nghiệm, cho phép du khách tham quan nhà thùng, tìm hiểu quy trình ủ chượp nước mắm truyền thống và thưởng thức sản phẩm ngay tại nơi sản xuất, qua đó góp phần quảng bá văn hóa làng nghề Phú Quốc.