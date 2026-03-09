Cuba lần đầu "mở cửa" sâu cho doanh nghiệp Việt Nam: Một dự án nhỏ trở thành hình mẫu, điều gì đang diễn ra?

Theo thông tin từ Cổng thông tin Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong chuyến thăm Việt Nam ngày 17/12/2025, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Cuba Telce Abdel González Morera đánh giá quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai quốc gia đang đứng trước một thời điểm quan trọng, khi các dự án đầu tư của Việt Nam bắt đầu mang lại hiệu quả rõ rệt. Đáng chú ý, dự án hợp tác sản xuất lúa gạo Agri VMA tại Cuba được xem như một "hạt giống" đang dần ra hoa, kết trái.

Theo đó, hợp tác này không chỉ mang lại giá trị kinh tế trực tiếp mà còn tạo ra nhiều giá trị gia tăng khác. Đặc biệt, dự án đang trở thành mô hình tham chiếu cho các dự án đầu tư tương tự của doanh nghiệp Việt Nam tại Cuba. Từ kinh nghiệm của dự án này, Cuba đang chuẩn bị đón thêm một dự án sản xuất lúa gạo mới do doanh nghiệp Việt Nam triển khai, dự kiến bắt đầu ngay trong tháng 1/2026.

Đại diện Công ty TNHH Agri VMA, các kỹ sư, nông dân, cán bộ Việt Nam và Cuba vui mừng trước năng suất cao của các cánh đồng lúa. Ảnh: TTXVN.

Trước đó, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp Cuba cũng đã chứng kiến lễ ký kết hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước về phát triển vùng trồng lúa gạo và cây điều tại một tỉnh giáp thủ đô La Habana. Từ dự án khởi nguồn này, nhiều dự án trồng lúa gạo khác đã và đang được hình thành, với định hướng phát triển bền vững và có khả năng nhân rộng trong tương lai.

Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Cuba, các dự án đầu tư của Việt Nam không chỉ mang lại hiệu quả sản xuất trước mắt mà còn đem đến những kinh nghiệm quản lý và tổ chức sản xuất mà Cuba có thể học hỏi. Những kinh nghiệm này bao gồm xây dựng mô hình kinh tế nông nghiệp, tổ chức chuỗi sản xuất và hoàn thiện hành lang pháp lý cho các dự án đầu tư.

Trên cơ sở đó, Cuba đang từng bước linh hoạt hóa các thủ tục để thu hút thêm nhà đầu tư nước ngoài. Nhiều chính sách mới được xây dựng dựa trên trải nghiệm thực tế từ các dự án của doanh nghiệp Việt Nam tại Cuba, cũng như thông qua quá trình trao đổi hợp tác ở nhiều cấp giữa hai nước.

Được biết, lần đầu tiên đất nông nghiệp tại Cuba được cấp cho một công ty nước ngoài, đó là Công ty TNHH Agri VMA của Việt Nam.

Theo Acerca de DW, Cuba đang tìm kiếm các giải pháp cho nền nông nghiệp của mình. Trong nỗ lực vượt qua giai đoạn khó khăn và đưa nền nông nghiệp tiến bước, Cuba đã lần đầu tiên giao đất canh tác cho một doanh nghiệp nước ngoài kể từ sau cuộc cách mạng năm 1959.

Doanh nghiệp Việt Nam Agri VMA hiện đang trực tiếp trồng lúa trên các cánh đồng thuộc sở hữu nhà nước Cuba tại khu vực Los Palacios, mở ra kỳ vọng cải thiện an ninh lương thực cho quốc đảo Caribe này.

Gạo là một trong những lương thực quan trọng trong khẩu phần ăn của người Cuba. Tuy nhiên, sản lượng trong nước đã giảm mạnh trong những năm gần đây.

Năm 2024, Cuba sản xuất khoảng 80.000 tấn gạo, đáp ứng khoảng 11% nhu cầu tiêu thụ trong nước. Con số này thấp hơn nhiều so với vài năm trước, buộc quốc gia này phải tăng nhập khẩu.

Kết quả của vụ thu hoạch lúa đầu tiên của doanh nghiệp Việt Nam trên đất Cuba được đánh giá khá khả quan. Trên diện tích 44 ha ban đầu, sản lượng đạt khoảng 296 tấn lúa tươi, tương đương 6,75 tấn mỗi hecta.

Con số này cao gấp khoảng bốn lần mức năng suất trung bình 1,7 tấn/ha tại các cánh đồng tương tự ở Cuba năm 2024.



