Hai năm trước, chị Lý Hiểu Lan (46 tuổi, Quảng Châu, Trung Quốc) từng là quản lý cấp cao tại một tập đoàn may mặc ở địa phương. Với mong muốn con trai 16 tuổi có cơ hội tiếp cận nền giáo dục tốt hơn, chị Lý quyết định bán căn hộ đang bỏ trống của gia đình rồi lấy hơn 4 triệu NDT (hơn 14 tỷ đồng) để cùng con sang Mỹ du học.

Người phụ nữ này cho biết, con trai học khá, gia đình lại có điều kiện kinh tế nên khi thấy nhiều bạn bè đưa con đi Mỹ du học, vợ chồng chị cũng sốt ruột: “Tôi nghĩ nếu không hy sinh, con mình sẽ thua thiệt. Tôi muốn trực tiếp sang Mỹ vừa lo cho con, vừa tìm cơ hội làm việc ở đó. Chồng tôi vẫn ở lại làm ăn.”

Nghĩ là làm, sau khi liên hệ với một số trung tâm du học, chị Lý đã tìm được trường cho con trai. Cả hai nhanh chóng chuẩn bị hồ sơ và tính toán cho cuộc sống mới. Thế nhưng quyết định tưởng chừng mở ra cánh cửa tương lai đó lại trở thành bài học đắt giá.

Sau khi đặt chân sang Mỹ, chị Lý thuê một căn hộ nhỏ ở bang California với chi phí hơn 3.000 USD/tháng (hơn 79 triệu đồng).

“Tiền học, bảo hiểm, sinh hoạt của hai mẹ con khiến khoản tích lũy hao hụt nhanh chóng”, chị Lý thở dài.

Ở Trung Quốc, người phụ nữ này là quản lý cấp cao, thu nhập tốt, có nhân viên cấp dưới hỗ trợ. Thế nhưng tại Mỹ, bằng cấp và kinh nghiệm của chị Lý hầu như không được công nhận. Không tìm được việc văn phòng, người phụ nữ này buộc phải làm nhiều công việc phổ thông như bán hàng, phục vụ quán ăn, trông trẻ. Thu nhập chỉ đủ chi trả sinh hoạt cơ bản.

“Từ người có mức lương cao, tôi trở thành lao động chân tay. Dù số tiền chuẩn bị vẫn còn song áp lực tài chính và sự hụt hẫng tinh thần khiến tôi nhiều đêm bật khóc”, chị Lý chia sẻ.

Không những vậy, việc học hành của con trai chị Lý cũng không được thuận lợi như mong đợi. Dù đã có nền tảng ngoại ngữ trước đó, nhưng khi bước vào môi trường mới, cậu vẫn bị sốc bởi khác biệt văn hóa và nền giáo dục mới. Thành tích giảm sút cùng tâm lý chán nản khiến cậu không còn mặn mà với việc học ở Mỹ.

“Con thường bảo nhớ trường cũ ở Quảng Châu, muốn quay lại Trung Quốc học đại học. Nghe con nói vậy, tôi càng thêm dằn vặt”, chị Lý cho biết.

Trong khi đó, sau hai năm ở Mỹ, chị Lý thừa nhận bản thân vẫn chưa tìm thấy định hướng. Hai mẹ con đang chông chênh giữa hai lựa chọn: tiếp tục bám trụ nơi đất khách hay quay về Trung Quốc. Chị nói nếu trở về, chị phải gây dựng lại từ con số 0. Còn chọn ở lại Mỹ, cuộc sống của 2 mẹ con chưa chắc đã tốt hơn. Sau tất cả mọi chuyện, điều chị Lý day dứt lớn nhất là đã đưa ra quyết định quá vội vàng, để rồi mất cả sự nghiệp lẫn những mối quan hệ từng có.

Theo các chuyên gia giáo dục Trung Quốc, ngày càng nhiều gia đình trung lưu và khá giả chọn đưa con ra nước ngoài học tập. Tuy nhiên, họ thường đánh giá thấp rào cản ngôn ngữ, chi phí sinh sống và sự khác biệt văn hóa.

“Đầu tư cho du học không chỉ là tiền bạc, mà còn là sự chuẩn bị kỹ lưỡng về tâm lý, kỹ năng tự lập của con và kế hoạch dài hạn cho cả gia đình”, một chuyên gia nhận định.

Ánh Lê (Theo Toutiao)