Bộ trưởng Tô Lâm tiếp Bộ trưởng Bộ Tư pháp Trung Quốc

Thay mặt Bộ Công an Việt Nam, Bộ trưởng Tô Lâm chào mừng bà Hạ Vinh sang thăm, làm việc với Bộ Công an Việt Nam; chúc mừng Trung Quốc đã tổ chức thành công Kỳ họp thứ hai Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc và Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân khóa 14. Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình làm hạt nhân trên con đường xây dựng, phát triển Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình từ ngày 12-13/12/2023 tiếp tục khẳng định hai Đảng, hai nước có nhiều điểm tương đồng về nền tảng tư tưởng, mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội, đều phấn đấu vì lợi ích và hạnh phúc của nhân dân. Đồng thời, nêu ra các định hướng lớn, biện pháp cụ thể nhằm tăng cường tin cậy chính trị và hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương hai nước trong giai đoạn mới.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại hội đàm

Để tăng cường hiểu biết lẫn nhau và thúc đẩy hợp tác sâu sắc, toàn diện giữa hai bộ trong thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm giới thiệu tóm tắt với bà Hạ Vinh về công tác quản lý, giam giữ phạm nhân; công tác giáo dục, cải tạo và thực hiện chế độ chính sách đối với phạm nhân của Bộ Công an Việt Nam. Bộ trưởng đề nghị phía Trung Quốc hỗ trợ Bộ Công an Việt Nam chia sẻ thông tin, kinh nghiệm về việc xây dựng, quản lý, áp dụng số hóa trong công tác tư pháp, quản lý trại giam, phạm nhân của ngành Tư pháp Trung Quốc. Bộ Công an Việt Nam mong muốn cử Đoàn Cục Quản lý trại giam sang làm việc với đơn vị chức năng của Bộ Tư pháp Trung Quốc để trao đổi, học hỏi kinh nghiệm trên lĩnh vực này và thảo luận phương hướng hợp tác của hai Cục Quản lý trại giam.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Trung Quốc Hạ Vinh phát biểu tại hội đàm

Bộ trưởng Tô Lâm và Bộ trưởng Hạ Vinh ký “Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Công an nước CHXHCN Việt Nam và Bộ Tư pháp nước CHND Trung Hoa”

Bà Hạ Vinh khẳng định, hợp tác thực thi pháp luật và tư pháp hai nước Trung Quốc - Việt Nam không ngừng được tăng cường, củng cố, hướng tới mục tiêu xây dựng, quản lý đất nước bằng pháp luật, mang lại hài lòng cho người dân hai nước; bày tỏ mong muốn hai bộ tiếp tục tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực mà hai bên có cùng chức năng, nhiệm vụ.

Toàn cảnh hội đàm

Tại hội đàm, Bộ trưởng Tô Lâm và bà Hạ Vinh thống nhất hai bên hoàn thiện thủ tục phê chuẩn sớm có hiệu lực “Hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù Việt Nam và Trung Quốc” để hai bên triển khai các nội dung ký kết, cũng như những nội dung đã thống nhất giữa hai bộ.

Kết thúc hội đàm, Bộ trưởng Tô Lâm và Bộ trưởng Hạ Vinh đã ký “Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Công an nước CHXHCN Việt Nam và Bộ Tư pháp nước CHND Trung Hoa”.