Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu đẩy nhanh điều tra các vụ án tham nhũng

Ngày 15-2, Bộ Công an tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến đầu Xuân đến công an các đơn vị, địa phương để đánh giá tình hình, kết quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và triển khai những nhiệm vụ công tác trọng tâm sau Tết.



Đại tướng Tô Lâm chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: Bộ Công an

Tại hội nghị, thiếu tướng Đặng Hồng Đức, Chánh Văn phòng Bộ Công an, cho biết công an các đơn vị, địa phương đã triển khai lực lượng, phương tiện bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các hoạt động thăm, chúc Tết của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Công an các đơn vị cũng bảo đảm tuyệt đối an toàn cho hoạt động chính trị xã hội, văn hóa quan trọng trong dịp Tết, nhất là trong đêm giao thừa…

Trong dịp Tết, công an các đơn vị, địa phương đã khởi tố 507 vụ, 820 bị can, bắt 358 vụ, 1.252 đối tượng đánh bạc…; xử lý ùn tắc, tai nạn giao thông; xử lý không có vùng cấm, không có ngoại lệ, tập trung kiểm soát vi phạm nồng độ cồn, ma túy, tốc độ; bắt giữ 657 vụ, 697 đối tượng sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng pháo trái phép.

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, ghi nhận và biểu dương tinh thần nỗ lực, cố gắng khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng công an nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu công an các đơn vị, địa phương phát huy kết quả đã đạt được, tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ, của Bộ và các nhiệm vụ công tác công an, trọng tâm là Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm triển khai thực hiện nhiệm vụ sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn.

Trong đó, một trong các nhiệm vụ là đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án dư luận xã hội quan tâm, các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trung ương theo dõi, chỉ đạo; tấn công trấn áp có hiệu quả các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, nhất là các loại tội phạm hoạt động mạnh sau dịp Tết như đánh bạc, tín dụng đen, tội phạm ma túy, trộm cắp… Ngoài ra, toàn lực lượng công an cần tập trung triển khai ngay các nhiệm vụ của Đề án 06; Kế hoạch chuyển đổi số năm 2024 của Bộ Công an; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; chủ động triển khai các phương án phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các địa điểm diễn ra lễ hội, đền chùa, nơi tập trung đông người...