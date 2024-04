Phát biểu chỉ đạo tại buổi tổng duyệt, thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự cố gắng, quyết tâm của các lực lượng phục vụ Lễ kỷ niệm trong hơn 2 tháng qua, đã nỗ lực luyện tập trong điều kiện hoàn cảnh thời tiết không thực sự thuận lợi, nhất là các đồng chí nữ đã khắc phục khó khăn về điều kiện ăn ở, sinh hoạt, phát huy rất cao tinh thần trách nhiệm để đạt được kết quả quan trọng ngày hôm nay. Thời gian từ nay đến ngày diễn ra Lễ kỷ niệm đã rất gấp, chỉ còn đúng một tuần, đòi hỏi các lực lượng tham gia phục vụ buổi Lễ phải tập trung với tinh thần trách nhiệm và nỗ lực cao nhất. Ảnh: Bộ Công an