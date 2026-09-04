Bộ trưởng Thương mại Mỹ xin lỗi vì nói sai về cuộc chiến với Iran

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick vừa xin lỗi vì nói rằng không có người Mỹ nào thiệt mạng trong cuộc chiến với Iran. Ông cho biết ông đang nghĩ đến Venezuela khi đưa ra phát biểu nhầm lẫn đó.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick. (Ảnh: Reuters)

“Tôi đã nói nhầm. 18 thành viên quân đội của chúng ta đã thiệt mạng, và trái tim tôi đau buồn với gia đình những thành viên đó. Tôi thực sự rất xin lỗi về mất mát của họ. Tôi đang nghĩ đến chiến dịch quân sự tại Venezuela, nơi không có quân nhân nào thiệt mạng”, ông Lutnick viết trong bài đăng trên mạng xã hội X ngày 3/9.

Ông Lutnick đưa ra phát biểu này trong cuộc phỏng vấn với CNBC ngày 3/9, trong đó vấn đề Venezuela không được nhắc tới.

“Tôi nghĩ về cách tổng thống đang xử lý Iran… Không có người Mỹ nào thiệt mạng. Thực chất đây chỉ là biện pháp bóp nghẹt kinh tế, và chính quyền hiện đang triển khai biện pháp này trên diện rộng hơn, và tôi nghĩ nó sẽ rất hiệu quả”, ông Lutnick nói trên CNBC.

Trước khi ông Lutnick đưa ra lời xin lỗi, Tổng thống Trump đã lên tiếng bảo vệ vị bộ trưởng.

“Bộ trưởng Lutnick đang nghĩ đến Venezuela khi ông ấy nói không có ai thiệt mạng. 18 người đã thiệt mạng ở Iran!” ông Trump viết trên Truth Social.

Tính đến nay, Mỹ đã báo cáo 18 quân nhân thiệt mạng và hơn 750 người bị thương trong cuộc chiến với Iran kể từ cuối tháng 2.