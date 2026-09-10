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Bộ trưởng Quốc phòng Philippines nổi giận vì tờ giấy nhận được ở Hàn Quốc

Bình Giang
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Bộ trưởng Quốc phòng Philippines vừa cho rằng Trung Quốc có hành vi "bắt nạt", sau khi ông nhận được tờ giấy tại sự kiện ở Hàn Quốc mà ông cho thực chất là từ phía Trung Quốc.

- Ảnh 1.

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro trả lời báo chí tại Singapore ngày 29/5. (Ảnh: AP)

Video ghi lại sự kiện cho thấy Bộ trưởng Gilberto Teodoro đang tham gia phiên thảo luận tại Đối thoại Quốc phòng Seoul ngày 8/9 thì nhận được tờ giấy từ người trông giống như nhân viên sự kiện.

"Tôi có một tờ giấy ở đây. Tôi nghĩ cái này đến từ Trung Quốc", ông nói trước khi đọc nội dung trên tờ giấy trước diễn đàn. Nội dung trên giấy nêu quan điểm của Trung Quốc về tranh chấp trên biển giữa hai nước.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc - đơn vị tổ chức diễn đàn, không phản hồi đề nghị bình luận về sự việc này.

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines chỉ trích gay gắt sự việc mà ông gọi là “gây hấn”.

"Nếu đây là lập trường của Trung Quốc gửi cho tôi, nó không chỉ thể hiện sự thiếu tôn trọng luật pháp quốc tế, mà còn thiếu tôn trọng cả nước chủ nhà đăng cai diễn đàn và toàn thể khán giả có mặt tại đây", ông nói.

Các đại diện của Trung Quốc cũng dự Đối thoại Quốc phòng Seoul nhưng không tham gia với tư cách là thành viên nhóm thảo luận hay diễn giả.

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc đưa tin một tùy viên quân sự tại Đại sứ quán Trung Quốc ở Seoul đã nhờ nhân viên sự kiện chuyển tờ giấy.

Khi được hỏi về sự việc trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 9/9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói rằng bà "không nắm được chi tiết cụ thể về tình hình thực tế".

"Chúng tôi kêu gọi một số cá nhân tại Philippines ngừng phô trương thanh thế và gây rối, cũng như chấm dứt việc phá hoại quan hệ Trung Quốc - Philippines và sự ổn định trên biển …" bà Mao Ninh nói thêm.

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