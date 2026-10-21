Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ và Thủ tướng Israel có cuộc đàm phán bí mật

Theo hãng tin Axios, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth đã có chuyến thăm bất ngờ tới Israel để hội đàm với Thủ tướng Benjamin Netanyahu.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth (phải) và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Ngày 20/10, Axios dẫn nguồn tin thân cận với chuyến thăm đưa tin, ông Hegseth đã gặp ông Netanyahu hôm 19/10, tại căn cứ không quân Ovda ở miền Nam Israel - nơi đóng quân của các chiến đấu cơ và máy bay tiếp nhiên liệu Mỹ.

Người đứng đầu Lầu Năm Góc cũng đã gặp gỡ các binh sĩ Mỹ đóng quân tại căn cứ này.

Theo nguồn tin, cuộc đàm phán được tổ chức kín, cả hai bên đều không công khai nội dung thảo luận.

Lầu Năm Góc từ chối bình luận về cuộc gặp, trong khi ông Hegseth xác nhận đã đến thăm binh sĩ Mỹ đang hoạt động dưới sự chỉ huy của Bộ Tư lệnh Trung ương (CENTCOM).

Chuyến thăm bất ngờ diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai ủng hộ Thủ tướng Netanyahu trước thềm cuộc bầu cử quốc hội ở Israel vào ngày 27/10.

Đây là cuộc bầu cử đầu tiên của Israel kể từ các cuộc tấn công do Hamas lãnh đạo ngày 7/10/2023 và chiến dịch quân sự tàn khốc sau đó của Israel ở Gaza.

Hôm 18/10, Tổng thống Mỹ đã ca ngợi ông Netanyahu là một “Thủ tướng chiến binh vĩ đại” và dành cho ông “sự ủng hộ hoàn toàn và tuyệt đối”.

Ông Netanyahu đã lãnh đạo Israel hơn 18 năm qua nhiều nhiệm kỳ, lâu hơn bất kỳ thủ tướng nào khác trong lịch sử nước này.

Hiện thủ tướng đang phải đối mặt với cuộc chiến khốc liệt để giữ vững quyền lực, khi phe đối lập đổ lỗi cho ông về những thất bại an ninh trong vụ tấn công ngày 7/10, cáo buộc ông kéo dài cuộc chiến ở Gaza để bảo vệ sự nghiệp chính trị của mình.

Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy, liên minh cánh hữu của Thủ tướng Netanyahu có thể mất đa số trong quốc hội.

Chuyến đi của ông Hegseth diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Israel được cho là đang thảo luận về khả năng phát động một chiến dịch quân sự lớn khác chống lại Iran.

Ông Trump đã nêu ra khả năng tái diễn các cuộc tấn công sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ vào tháng 11.

Trong khi đó, ông Netanyahu đã nói rõ, Israel sẵn sàng tấn công Iran mà không cần chờ sự chấp thuận hay tham gia của Mỹ.

Thủ tướng Israel cũng kêu gọi lật đổ chính phủ Iran, đồng thời cho rằng Iran sẽ tiếp tục xây dựng lại năng lực quân sự và hạt nhân chừng nào giới lãnh đạo hiện tại còn nắm quyền.

Iran đã nhiều lần phủ nhận việc tìm kiếm vũ khí hạt nhân, khẳng định chương trình hạt nhân của họ là vì mục đích hòa bình.