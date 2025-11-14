Xử lý nghiêm, mọi việc sẽ vào khuôn khổ

Sáng 14/11, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Xây dựng sửa đổi. Tại phiên họp, đại biểu Tạ Văn Hạ (Đà Nẵng) mong muốn, sửa đổi luật lần này làm sao khắc phục được những tồn tại lâu nay, đặc biệt là “căn bệnh” chồng chéo, kéo dài nhiều năm. Đó là tình trạng đầu tư dự án, nhất là các công trình trọng điểm phải điều chỉnh nhiều lần, kéo dài thời gian dẫn đến đội vốn, chậm tiến độ.

Đề cập đến cấp phép xây dựng, ông Hạ thống nhất với nhiều ý kiến và cho rằng, nên mạnh dạn bỏ thủ tục cấp phép xây dựng đối với người dân trong nhiều trường hợp. Mặc dù còn những băn khoăn, nhưng theo ông, cấp phép xây dựng không phải là công cụ duy nhất để quản lý nhà nước. Hai vấn đề này phải được phân biệt rõ ràng.

Đại biểu Tạ Văn Hạ. Ảnh: Như Ý

Đại biểu viện dẫn, một thành phố lớn như Hà Nội, mỗi năm có hàng trăm nghìn công trình, nhưng số vụ vi phạm trật tự xây dựng chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ. Vậy thì việc cấp phép có thật sự giải quyết được vấn đề hay không, hay vẫn tồn tại những sai phạm? “Chúng ta thấy rất rõ: dù có cấp phép, sai phạm vẫn nhiều. Như vậy, vấn đề nằm ở chỗ khác, chứ không phải ở thủ tục cấp phép”, ông nhìn nhận.

Với ý kiến lo ngại rằng bỏ cấp phép sẽ khiến quản lý đô thị khó khăn, ông Hạ khẳng định là không. Vấn đề chính, theo ông không phải thủ tục cấp phép, mà là khâu kiểm tra và xử lý vi phạm. Do vậy, cần tăng cường ứng dụng công nghệ trong quản lý hồ sơ, quản lý dữ liệu. Thanh tra, kiểm tra phải thực hiện thực chất, thường xuyên, tại thực địa. “Làm nghiêm, xử lý nghiêm thì mọi việc sẽ vào khuôn khổ”, đại biểu cho hay.

Dự án được thẩm định xong thì không phải cấp giấy phép

Tiếp thu, giải trình, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh khẳng định, các ý kiến đại biểu nêu ra xác đáng, được nhìn nhận từ nhiều góc độ và xuất phát từ thực tiễn, góp phần quan trọng vào việc hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực xây dựng, bảo đảm quá trình tổ chức thực hiện pháp luật được nghiêm túc, chặt chẽ.

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh. Ảnh: Như Ý

“Về cấp giấy phép quản lý trật tự xây dựng, xin báo cáo với các đại biểu là khổ lắm. Các cơ quan, rồi các doanh nghiệp, tất cả từ xưa đều phải cấp giấy phép. Nhưng nó vô lý ở một điều: Quy hoạch chi tiết cũng đề xuất hết, quy mô, mục tiêu, đầu tư, kiến trúc, kết cấu, đảm bảo an toàn phòng cháy… Đến lập dự án, nghiên cứu tiền khả thi cũng đề cập như thế. Rồi dự án nghiên cứu khả thi cũng tương tự như thế. Đến bước thứ 4 thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thi công cũng tương tự như thế, chỉ là kỹ hơn. Đến bước thứ năm, trước khi làm thì người dân, doanh nghiệp lại phải xây dựng giấy phép thì hết sức vô lý”, Bộ trưởng nói.

Vì vậy, Bộ trưởng Xây dựng cho biết, luật sửa đổi theo hướng chỉ một trong những bước này cần thẩm định. Ví dụ, dự án được thẩm định xong, thì không phải cấp giấy phép. "Nhưng vẫn còn những công trình không nằm trong quy hoạch và lớn hơn 7 tầng thì vẫn cần giấy phép xây dựng", ông Minh nói và cho biết đã hướng dẫn cho các địa phương thực hiện.

Với những dự án và công trình đặc biệt thì đơn giản hóa thủ tục cấp giấy phép cho người dân. Cụ thể vẫn yêu cầu tư vấn thiết kế, phường xã không phải cấp giấy phép, nhưng trong cam kết của người dân vẫn phải thực hiện chức năng bảo đảm an toàn về kết cấu, kiến trúc, về phòng cháy chữa cháy, điện nước...