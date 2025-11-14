Chính thức: Rót 33.000 tỷ đồng kết nối Thủ đô với sân bay 5 sao tại Việt Nam, giao cho Tập đoàn top đầu

Hà Nội thông qua chủ trương đầu tư tuyến đường kết nối Sân bay Gia Bình với Thủ đô

Chiều 13/11, tại kỳ họp chuyên đề lần thứ 27, Hội đồng Nhân dân TP. Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng tuyến đường kết nối Sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội. Dự án được triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao (BT).

Theo hồ sơ trình bày tại kỳ họp, dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 32.970 tỷ đồng, do Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt Trời (Sun Group) đề xuất. Thời gian dự kiến xây dựng tuyến đường và toàn bộ hệ thống hạ tầng diễn ra trong giai đoạn 2025–2026. Việc thanh toán cho nhà đầu tư được xác định thông qua quỹ đất khoảng 723,3 ha thuộc địa bàn xã Phù Đổng và Thuận An (Hà Nội).

Tuyến đường kết nối Sân bay Gia Bình được triển khai qua nhiều địa phương của hai tỉnh, thành gồm: các xã Thuận An, Phù Đổng, Thư Lâm, Đông Anh (TP. Hà Nội) và phường Từ Sơn, phường Phù Khê (tỉnh Bắc Ninh). Đây sẽ là trục giao thông chiến lược, trực tiếp kết nối sân bay mới Gia Bình với trung tâm Thủ đô.

Theo quy mô dự kiến, đoạn tuyến làm mới có chiều dài 7 km, thiết kế mặt cắt ngang rộng 120 m. Điểm đầu của dự án nằm tại ranh giới hành chính tỉnh Bắc Ninh, còn điểm cuối kết nối với cao tốc Hà Nội – Hạ Long và cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên/Vành đai 3. Đoạn tuyến trùng với cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên/Vành đai 3 được đầu tư mở rộng lên mặt cắt B = 120 m với chiều dài khoảng 6,55 km.

Ngoài ra, dự án còn xây dựng hệ thống nhánh kết nối từ cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên/Vành đai 3 đến đường dẫn cầu Tứ Liên. Hai nhánh này phục vụ hướng rẽ trái trực tiếp từ Gia Bình về cầu Tứ Liên (cầu vượt qua cao tốc) và hướng rẽ phải từ cầu Tứ Liên đi Gia Bình. Mỗi nhánh có quy mô 3 làn xe, bề rộng 14 m, chiều dài khoảng 2,5 km.

Việc hình thành tuyến đường kết nối Sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội được đánh giá có ý nghĩa hết sức quan trọng, tạo ra trục kết nối ngắn nhất – hiện đại nhất – đẹp nhất giữa sân bay mới và trung tâm chính trị, hành chính quốc gia. Khi hoàn thành, dự án sẽ mở ra không gian phát triển mới, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế – xã hội, đồng thời hỗ trợ khai thác hiệu quả khu logistics thông minh, thương mại điện tử và các dịch vụ đô thị hiện đại.

Ảnh minh họa tuyến đường kết nối Sân bay Gia Bình với Thủ đô trong tương lai bằng AI ChatGPT

Bên cạnh lợi ích phát triển vùng, tuyến đường kết hợp cùng Sân bay Gia Bình được kỳ vọng góp phần giảm tải cho Sân bay Nội Bài, tăng cường kết nối của Thủ đô, đáp ứng tốt hơn nhu cầu giao thương quốc tế, vận chuyển hàng hóa và phục vụ việc đi lại của người dân. Đặc biệt, dự án cũng đảm bảo phục vụ các chuyến bay chuyên cơ dành cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các hoạt động đối ngoại quan trọng.

Sân bay 5 sao hàng đầu thế giới tại Việt Nam

Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình được đề xuất với tổng mức đầu tư gần 196.380 tỷ đồng, đặt mục tiêu đưa sân bay này vào nhóm 10 cảng hàng không 5 sao hàng đầu thế giới, (theo tiêu chí Skytrax) và trở thành "cửa ngõ" hàng không của miền Bắc cũng như trung tâm trung chuyển, bảo dưỡng máy bay của khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Sân bay được thiết kế để đáp ứng 30 triệu hành khách/năm và 1,6 triệu tấn hàng hóa/năm vào năm 2030; Quy mô với 4 đường cất hạ cánh, đảm bảo khai thác độc lập với hệ thống đường lăn, sân đỗ, khu kỹ thuật bay.

Nhà ga hành khách của sân bay Gia Bình được xây dựng trên cơ sở tiêu chuẩn phục vụ 5 sao của Skytrax, trong đó tập trung tối ưu hóa công năng khai thác cũng như tổ chức không gian hiệu quả, đảm bảo phục vụ hành khách một cách thuận tiện nhất.

Nhà ga VIP của sân bay Gia Bình sẽ được xây dựng với diện tích khoảng 11ha, có thể đáp ứng công suất khoảng 1,6 triệu tấn hàng hóa/năm; đến năm 2050 được mở rộng với diện tích dự kiến khoảng 26ha nhằm đáp ứng công suất 2,5 triệu hàng hóa/năm.

Sau khi hoàn thành và đi vào khai thác, đây sẽ là sân bay lớn nhất miền Bắc, được định hướng trở thành trung tâm hàng không - logistics mới của vùng Thủ đô.