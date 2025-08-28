Bộ trưởng Bộ Công Thương nói gì về sử dụng xăng E10 thay thế hoàn toàn RON 95 từ 1-1-2026?

Sáng ngày 27-8, Bộ Công Thương đã tổ chức Hội thảo quốc tế về nhiên liệu sinh học tại Việt Nam năm 2025 với chủ đề "Phát triển nhiên liệu sinh học trong thời kỳ mới - Những nhiệm vụ trọng tâm để kiến tạo tương lai nhiên liệu bền vững cho Việt Nam".



Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên phát biểu tại hội thảo

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh chuyển đổi năng lượng theo hướng xanh, sạch là xu thế tất yếu trên phạm vi toàn cầu.



Bộ Công Thương đề xuất chuyển sang sử dụng xăng E10 từ ngày 1-1-2026

Trong xu thế đó, nhiên liệu sinh học, đặc biệt là xăng E10, được coi là một trong những giải pháp chiến lược, góp phần giảm phát thải khí nhà kính, nâng cao giá trị ngành nông nghiệp, thúc đẩy phát triển công nghiệp năng lượng xanh, đồng thời bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Ông cũng khẳng định Việt Nam đã và đang chuẩn bị đầy đủ cơ sở pháp lý, hạ tầng kỹ thuật và năng lực sản xuất để triển khai đồng bộ việc sử dụng xăng E10 trên toàn quốc từ ngày 1-1-2026.

Đến nay, xăng E10 đã bắt đầu được cung cấp thí điểm tại một số thành phố lớn như: Hà Nội, Hải Phòng, TP HCM. Và bước đầu ghi nhận sự quan tâm tích cực từ người tiêu dùng.

"Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhiên liệu sinh học, tiến tới thay thế hoàn toàn xăng khoáng, chúng ta cần phải vượt qua những thách thức lớn về công nghệ, chính sách và thị trường" - Bộ trưởng Bộ Công Thương cho biết.

Cùng với đó, Bộ trưởng Diên nhấn mạnh, phải nâng cao năng lực sản xuất nhiên liệu sinh học trong nước vì hiện nay, chúng ta mới đáp ứng khoảng 40% nhu cầu cho pha chế xăng E10.

Điều này cũng đặt ra yêu cầu cấp bách về mở rộng vùng nguyên liệu, nâng công suất sản xuất ethanol. Xây dựng cơ chế, chính sách đủ mạnh, khả thi để khuyến khích sản xuất, nhập khẩu và dự trữ chiến lược nguồn nhiên liệu sinh học.

Đề xuất lộ trình, chuyển đổi khả thi xăng E10 từ đầu năm 2026

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công Thương cho rằng cần đánh giá đúng thực trạng và khả năng sẵn sàng về công nghệ sản xuất và hạ tầng lưu trữ, phối trộn, pha chế, vận chuyển, phân phối xăng sinh học của các doanh nghiệp trong nước.

Từ đó, đề xuất lộ trình áp dụng, chuyển đổi khả thi xăng E10 từ đầu năm 2026. Sau đó là các tỷ lệ cao hơn và tiến tới thay thế hoàn toàn xăng khoáng khi điều kiện cho phép.

Các doanh nghiệp đầu mối như Petrolimex, PVOIL, Saigon Petro cũng đã sẵn sàng về hạ tầng phối trộn và phân phối, bảo đảm cung ứng xăng E10 đồng bộ từ ngày 1-1-2026 trên phạm vi cả nước. Đây là nền tảng quan trọng để Việt Nam tự tin bước vào giai đoạn mới, khi xăng E10 trở thành loại xăng duy nhất được lưu thông, thay thế hoàn toàn xăng khoáng truyền thống.

Ông Đào Duy Anh, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công khẳng định việc chuyển sang sử dụng xăng E10 từ ngày 1-1-2026 sẽ là một bước quan trọng trong lộ trình phát triển nhiên liệu sinh học của Việt Nam.

Ông nhấn mạnh thành công của lộ trình này đòi hỏi sự đồng hành của Nhà nước, doanh nghiệp, các nhà khoa học và toàn xã hội, đồng thời kêu gọi sự ủng hộ tích cực của người dân để chung tay thực hiện mục tiêu năng lượng bền vững, hướng tới một tương lai xanh cho đất nước.