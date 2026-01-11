Bỏ tem thu phí đường bộ: Chủ xe cần lưu ý gì khi đăng kiểm?

Liên quan việc triển khai Nghị định 364/2025/NĐ-CP, Cục Đăng kiểm Việt Nam - Bộ Xây dựng đã hướng dẫn các cơ sở đăng kiểm dừng dán tem thu phí sử dụng đường bộ trên kính ô tô kể từ ngày 1/1 năm nay.

Trao đổi với Tiền Phong , ông Trần Quốc Hoan - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Đăng kiểm 29.03V, Hà Nội - cho biết, trước đây trên kính lái ô tô thường tồn tại song song 2 loại tem: Tem đăng kiểm và tem thu phí sử dụng đường bộ. Việc in ấn, dán tem vừa tốn thời gian cho các trung tâm đăng kiểm, vừa ảnh hưởng đến tầm nhìn của người lái.

Từ đầu năm nay, tem thu phí đã chính thức bị loại bỏ. Tuy nhiên, ông Hoan khẳng định việc bỏ tem không đồng nghĩa với việc dừng thu phí. Quy trình thu phí vẫn được thực hiện trong quá trình đăng kiểm. Chủ phương tiện chỉ được hoàn tất thủ tục kiểm định khi đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp phí sử dụng đường bộ theo quy định.

Từ 1/1/2026, bỏ tem phí đường bộ dán trên kính ô tô. Ảnh: Lộc Liên.

Đại diện Cục Đăng kiểm Việt Nam lý giải, phí sử dụng đường bộ là khoản thu thuộc lĩnh vực tài chính - lệ phí, không phải nội dung gắn trực tiếp với an toàn giao thông. Do đó, lực lượng Cảnh sát giao thông không có thẩm quyền dừng xe để kiểm tra việc đã nộp phí hay chưa, khiến tem thu phí trên thực tế không phát huy vai trò quản lý như kỳ vọng.

Bên cạnh đó, mỗi tem có chi phí in ấn khoảng 2.000 đồng. Với số lượng phương tiện rất lớn trên toàn quốc, tổng chi phí này mỗi năm lên tới hàng tỷ đồng , trong khi dữ liệu nộp phí đã được quản lý đầy đủ trên hệ thống điện tử. Từ thực tế đó, Bộ Xây dựng đã đề xuất Bộ Tài chính bỏ tem thu phí sử dụng đường bộ và được thống nhất triển khai.

Cùng với việc bỏ tem, tiêu chí xác định mức thu phí sử dụng đường bộ cũng được điều chỉnh. Trước đây, mức phí được tính theo tên chủ sở hữu trên giấy đăng ký xe: Xe đứng tên tổ chức là 180.000 đồng/tháng (đối với xe con); Xe đứng tên cá nhân là 130.000 đồng/tháng.

Theo quy định mới, mức phí được xác định theo mục đích sử dụng phương tiện, không phân biệt cá nhân hay tổ chức: Xe kinh doanh vận tải (biển vàng) là 180.000 đồng/tháng; Xe không kinh doanh vận tải (biển trắng, biển xanh,...) là 130.000 đồng/tháng.

Cách tiếp cận này được đánh giá sát thực tế hơn, tránh tình trạng các cơ quan, đơn vị sử dụng xe phục vụ công vụ hoặc hoạt động nội bộ phải đóng mức phí cao như xe kinh doanh chỉ vì đứng tên tổ chức.

Việc bỏ tem thu phí đường bộ dán trên kính ô tô không đồng nghĩa với việc dừng thu phí, chủ xe vẫn phải nộp khoản phí này khi đi đăng kiểm. Ảnh: Lộc Liên.

Sau khi bỏ tem thu phí, trên kính ô tô hiện chỉ còn tem đăng kiểm - loại tem phục vụ trực tiếp cho công tác tuần tra, kiểm soát giao thông. Với tem này, nếu phương tiện quá hạn đăng kiểm, lực lượng Cảnh sát giao thông có thể dừng xe và xử phạt theo các nghị định xử phạt vi phạm hành chính hiện hành. Đây là căn cứ pháp lý rõ ràng nên tiếp tục được duy trì.

Song song với đó, ngành đăng kiểm cũng đang hướng tới việc bỏ giấy chứng nhận đăng kiểm bản cứng , thay thế bằng dữ liệu điện tử liên thông giữa hệ thống đăng kiểm và lực lượng Cảnh sát giao thông, giúp giảm giấy tờ và tăng hiệu quả quản lý.

Bên cạnh thay đổi về tem và cách tính phí đường bộ, năm nay cũng ghi nhận điều chỉnh ở một số khoản lệ phí và phí trong hoạt động đăng kiểm.

Theo Thông tư 156/2025/TT-BTC, lệ phí cấp giấy chứng nhận đối với xe dưới 10 chỗ (kể cả người lái) và giấy chứng nhận cải tạo được giảm còn 40.000 đồng; các loại xe khác áp dụng mức 20.000 đồng. Từ ngày 1/1/2027, mức lệ phí này sẽ được đồng loạt áp dụng 40.000 đồng cho các nhóm phương tiện.

Trong khi đó, Thông tư 40/2025/TT-BXD quy định thu thêm phí đối với các trường hợp phải kiểm định lại. Cụ thể, từ ngày 20/1/2026, phương tiện kiểm lại từ lần thứ hai trở đi sẽ bị thu thêm 50% phí mỗi lần, còn trường hợp khám xe quá hạn đăng kiểm sẽ bị thu 100% phí.

Theo cơ quan quản lý, quy định này nhằm nâng cao ý thức tuân thủ chu kỳ đăng kiểm và hạn chế tình trạng phương tiện không đạt yêu cầu nhưng phải kiểm tra nhiều lần, gây áp lực cho hệ thống đăng kiểm.