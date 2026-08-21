Bộ sưu tập công trình kỷ lục thế giới mà ông Phạm Nhật Vượng đang muốn xây: Từ SVĐ lớn nhất hành tinh, biển hồ nhân tạo 800ha, công viên 300 sân Tennis - Pickleball - Padel...

Từ sân vận động 135.000 chỗ, công viên 300 sân Tennis - Pickleball - Padel đến thủy cung 450 triệu lít nước, biển hồ nhân tạo hơn 800 ha hay tháp đôi cao 568 m, hệ sinh thái Vingroup đang triển khai và đề xuất hàng loạt công trình có quy mô hiếm thấy. Đáng chú ý, phần lớn không đứng độc lập mà nằm bên trong những đại dự án trị giá hàng tỷ đến hàng chục tỷ USD.

Trong vài năm trở lại đây, quy mô các dự án của hệ sinh thái tỷ phú Phạm Nhật Vượng liên tục được đẩy lên những cột mốc mới.

Nếu Landmark 81 từng đưa Vingroup vào cuộc đua nhà chọc trời với công trình cao 461,2 m, những dự án đang được triển khai hoặc đề xuất hiện nay còn tham vọng lớn hơn. Có công trình được thiết kế với sức chứa lớn nhất thế giới, có tổ hợp thể thao khoảng 300 sân, thủy cung chứa hơn 450 triệu lít nước, biển hồ nhân tạo rộng hàng trăm ha và cả phương án tháp đôi 568 m muốn vượt Petronas của Malaysia.

Điểm chung là những công trình này thường chỉ là một hạng mục bên trong các “đại dự án” có quy mô lên tới hàng nghìn hecta và tổng vốn hàng trăm nghìn tỷ đồng.

Đại đô thị 925.000 tỷ đồng và sân vận động 135.000 chỗ lớn nhất thế giới

Dự án có quy mô vốn lớn nhất trong danh sách là Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội, tên gọi trước đây là Khu đô thị thể thao Olympic.

Vingroup chính thức khởi công dự án ngày 19/12/2025 tại cửa ngõ phía Nam Hà Nội. Toàn khu có diện tích hơn 9.171 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 925.000 tỷ đồng, trải rộng trên địa bàn 11 xã khu vực phía Nam Thủ đô. Dự án nằm gần các trục Vành đai 3,5, Vành đai 4, Quốc lộ 1A, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và đặc biệt là đầu mối đường sắt Ngọc Hồi.

Theo quy hoạch, đại dự án được chia thành 4 phân khu, phát triển theo mô hình đô thị TOD, đô thị thể thao, dịch vụ, du lịch và khu liên hợp thể thao quốc tế. Dân số theo hồ sơ dự án khoảng 751.000 người.

Tâm điểm của toàn đại đô thị là Khu liên hợp thể thao quốc tế Hùng Vương rộng hơn 400 ha vừa được Vingroup công bố quy hoạch tháng 8/2026.

Ở chính giữa khu liên hợp là Sân vận động VinFast - Trống Đồng, công trình rộng 73,3 ha, thiết kế sức chứa 135.000 chỗ ngồi. Theo Vingroup, đây sẽ là sân vận động có sức chứa lớn nhất thế giới nếu hoàn thành đúng thiết kế, đồng thời sở hữu hệ thống mái che đóng - mở tự động có quy mô lớn nhất hành tinh.

Sân được thiết kế đạt tiêu chuẩn FIFA, lấy cảm hứng từ trống đồng Đông Sơn. Công trình còn được định hướng thành một sân vận động thông minh khi ứng dụng AI, hệ thống ghế kết nối 5G, quản lý dòng người theo thời gian thực và công nghệ cho phép thay mặt sân trong khoảng 6-10 giờ. Hệ thống thu hồi, tái sử dụng nước được thiết kế để tiết kiệm tới 70% lượng nước sạch.

Không chỉ có một sân bóng khổng lồ, xung quanh VinFast - Trống Đồng còn là một hệ sinh thái thể thao đủ sức phục vụ các sự kiện quy mô Olympic.

Theo quy hoạch công bố giữa tháng 8, quần thể này có thêm một sân vận động Olympic 40.000 chỗ, Hanoi Sport Arena 12.000 chỗ, Cung thể thao dưới nước Aquatic Center 10.000 chỗ, nhà thi đấu xe đạp lòng chảo khoảng 4.000-5.000 chỗ và hai sân golf 18 hố.

Nổi bật trong số đó là công viên Tennis - Pickleball - Padel rộng hơn 40 ha, quy tụ khoảng 300 sân thi đấu và tập luyện. Vingroup định vị tổ hợp này ở vị trí số 1 thế giới về quy mô.

Hình minh hoạ.

Về tiến độ, sau hơn nửa năm triển khai, tới giữa tháng 8/2026, hình hài sân VinFast - Trống Đồng đã bắt đầu xuất hiện cùng hệ thống đường và các hạng mục phụ trợ trên công trường. Thông tin mới nhất từ Vingroup/Vinhomes cho biết công trình đặt mục tiêu hoàn thành vào tháng 7/2027.

Như vậy, từ ngày khởi công đại dự án đến thời điểm sân vận động dự kiến hoàn thiện chỉ khoảng 19 tháng - một tiến độ rất nhanh với công trình có quy mô 135.000 chỗ.

Tháp đôi 568 m: Đề xuất 3,5 tỷ USD giữa trung tâm Hà Nội

Khác với Khu đô thị Thể thao Quốc tế đã bước vào giai đoạn xây dựng, Hanoi Twin Towers 99 hiện vẫn nằm ở giai đoạn đề xuất.

Ngày 8/7/2026, liên danh gồm CTCP Du lịch Kim Liên, CTCP Thaiholdings và CTCP Đầu tư Xây dựng Thái Sơn - thành viên Tập đoàn Vingroup đã gửi đề xuất tới UBND TP. Hà Nội về việc nghiên cứu quy hoạch và lập dự án Hanoi Twin Towers 99.

Địa điểm được lựa chọn là khu đất 34.936 m² tại số 5-7 Đào Duy Anh, một vị trí đặc biệt gần Công viên Thống Nhất và nút giao Kim Liên.

Theo phương án của liên danh, dự án có tổng vốn đầu tư sơ bộ khoảng 3-3,5 tỷ USD, gồm hai tòa tháp cao 568 m, mỗi tháp có 99 tầng nổi và 6 tầng hầm. Tổng diện tích sàn phần nổi dự kiến khoảng 880.000 m².

Tổ hợp được định hướng phát triển đa chức năng với trung tâm hội nghị quốc tế, trung tâm biểu diễn nghệ thuật, trung tâm thương mại, văn phòng hạng A, khách sạn, nhà ở cao cấp, dịch vụ giải trí và một số hạng mục đặc biệt khác.

Nếu được phê duyệt và xây đúng chiều cao 568 m, Hanoi Twin Towers 99 sẽ vượt Petronas Twin Towers cao khoảng 452 m tại Kuala Lumpur để trở thành tháp đôi cao nhất thế giới.

Tham vọng của liên danh không dừng ở chiều cao. Phương án dự án còn đặt mục tiêu xác lập nhiều kỷ lục khác, gồm hai sân đỗ trực thăng ở độ cao lớn, Sky Ballroom quy mô lớn, vườn nhiệt đới và bảo tàng nghệ thuật số ở độ cao hàng đầu thế giới.

Nhà đầu tư đề xuất Viện Thiết kế Kiến trúc Tây Nam Trung Quốc tham gia thiết kế và Tổng công ty Xây dựng Công trình số 3 Trung Quốc (CSCEC3) làm tổng thầu quốc tế.

Theo kế hoạch do liên danh đưa ra, dự án muốn khởi công ngày 2/9/2026 và hoàn thành trong quý III-IV/2030.

Đại đô thị gần 18 tỷ USD ở Quảng Ninh chứa hai công trình nhắm kỷ lục thế giới

Tại Quảng Ninh, đại dự án đáng chú ý nhất của Vingroup là Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh, hiện được Vinhomes phát triển thương mại với tên Vinhomes Global Gate Hạ Long.

Theo hồ sơ dự án Hạ Long Xanh sau điều chỉnh năm 2025, diện tích dự án hơn 4.119 ha, tổng vốn đầu tư được Vingroup nâng từ 232.369 tỷ đồng lên 456.639 tỷ đồng, tương đương gần 18 tỷ USD.

Trong khi đó, khi Vinhomes chính thức ra mắt Vinhomes Global Gate Hạ Long ngày 25/4/2026, doanh nghiệp giới thiệu quy mô không gian phát triển của siêu đô thị lên tới hơn 6.200 ha.

Vingroup và Vinhomes tổ chức khởi công lại dự án Hạ Long Xanh ngày 19/12/2025 tại phường Hà An, Quảng Ninh. Các hạng mục đầu tiên dự kiến được đưa vào hoạt động từ năm 2028.

Toàn siêu đô thị được phát triển với hệ sinh thái nhà ở, nghỉ dưỡng, thương mại, giáo dục, y tế, thể thao và giải trí. Theo Vingroup, riêng diện tích cây xanh, mặt nước và rừng ngập mặn đã vượt 2.500 ha, trong đó có khoảng 680 ha biển tự nhiên được xử lý, khoảng 200 km bờ biển và hơn 660 ha công viên.

Quy hoạch còn có sân khấu ngoài trời hơn 60.000 chỗ, Wonder Theatre 3.000 chỗ, trung tâm hội nghị hơn 4.500 chỗ, quần thể 12 sân golf rộng khoảng 950 ha, bến du thuyền, bệnh viện Vinmec Cleveland Clinic 14 ha, trung tâm dưỡng lão và khu giáo dục quy mô lớn.

Nhưng hai hạng mục gây chú ý nhất lại nằm ở lĩnh vực giải trí và sinh thái.

Đầu tiên là công viên câu cá - rừng ngập mặn rộng khoảng 800 ha. Vinhomes Market giới thiệu đây là công viên câu cá rừng ngập mặn lớn nhất thế giới, phát triển trên cơ sở bảo tồn hệ sinh thái rừng ngập mặn hiện hữu. Không gian dự kiến phục vụ câu cá, chèo kayak, trải nghiệm thiên nhiên và các hoạt động thể thao dưới nước.

Hạng mục thứ hai nằm trong VinWonders rộng 81 ha.

Riêng công viên thủy cung rộng 24 ha, chứa hơn 450 triệu lít nước. Một nửa diện tích là thủy cung nước mặn với chủ đề “Hai vạn dặm dưới đáy biển”, 12 ha còn lại là thủy cung nước ngọt lấy cảm hứng từ rừng Amazon. Chủ đầu tư định vị đây là công viên thủy cung lớn nhất thế giới.

Bên trong còn dự kiến có nhà hàng kính dưới nước hơn 1.000 chỗ, được kỳ vọng thuộc nhóm lớn nhất thế giới.

VinWonders Hạ Long ngoài thủy cung còn có công viên chủ đề 36 ha, công viên nước 12 ha và Xứ sở Tuyết rộng 9 ha.

Siêu đô thị lấn biển 2.870 ha và biển hồ nhân tạo hơn 800 ha tại Cần Giờ

Ở phía Nam, Vingroup đang triển khai một đại dự án khác có quy mô hàng tỷ USD: Vinhomes Green Paradise Cần Giờ.

Dự án chính thức khởi công ngày 19/4/2025, tại khu vực xã Long Hòa và thị trấn Cần Thạnh cũ, nay thuộc xã Cần Giờ, TP.HCM.

Vinhomes Green Paradise có diện tích 2.870 ha, trong đó khoảng 1.357 ha là diện tích lấn biển. Tổng vốn đầu tư khoảng 217.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 10 tỷ USD, dân số dự kiến hơn 200.000 người.

Đây không đơn thuần là một khu nhà ở. Vingroup định hướng Cần Giờ thành một đô thị du lịch - nghỉ dưỡng - giải trí - thương mại và tài chính mới của TP.HCM.

Hệ sinh thái dự án có hơn 2 triệu m² sàn văn phòng, thương mại, dịch vụ và khách sạn; tổ hợp khách sạn khoảng 7.000 phòng; hai sân golf 18 hố; quần thể giải trí khoảng 122 ha; Nhà hát Sóng Xanh với tổng sức chứa 5.000 chỗ; cảng du thuyền quốc tế; hệ thống bệnh viện, giáo dục và một loạt công viên chủ đề.

Hai công trình đáng chú ý nhất là Paradise Lagoon và tòa tháp 108 tầng.

Paradise Lagoon có quy mô hơn 800 ha và được doanh nghiệp giới thiệu là biển hồ nước mặn nhân tạo lớn nhất thế giới. Hồ sử dụng nguồn nước biển tự nhiên được xử lý, tạo không gian mặt nước quy mô đặc biệt lớn ngay bên trong đại đô thị.

Quy mô Paradise Lagoon là khoảng hơn 800 ha.

Công trình thứ hai là tòa tháp 108 tầng, được quy hoạch làm trung tâm tài chính - thương mại - văn phòng và khách sạn cao cấp.

Vingroup định vị tòa tháp này hướng tới Top 10 tòa nhà cao nhất thế giới. Tuy nhiên, hiện doanh nghiệp chưa công bố chiều cao chính thức tính bằng mét.

Đáng chú ý, Cần Giờ đang là một trong những đại công trường có tốc độ triển khai nhanh nhất của Vingroup.