Bố ruột bé Xuân Mai bán bánh chưng lề đường ở Mỹ

Mới đây, danh hài Thúy Nga đã chia sẻ những khoảnh khắc cô và bố ruột bé Xuân Mai là ca sĩ Tuấn Cảnh đi bán bánh chưng ở Mỹ.



Được biết, Tuấn Cảnh vốn là chủ một tiệm phở gà nổi tiếng ở Mỹ nhưng vì quá mệt mỏi với việc quản lý nhà hàng, bán quán nên anh đã quyết định sang nhượng tiệm phở rồi sang Hawaii nghỉ dưỡng.

Sau nửa năm sang Hawaii nghỉ dưỡng, Tuấn Cảnh trở về và kết hợp cùng Thúy Nga để buôn bán. Ngoài phở gà thì Tuấn Cảnh còn có nghề làm bánh chưng nên đã tự tay gói bánh chưng để bán.

Anh cùng Thúy Nga đạp xe đem phở ra chợ phiên để bán. Cộng đồng người Việt ở Mỹ thi thoảng cũng mở chợ phiên ở lề đường, mọi người tự đem sản phẩm của mình ra buôn bán.

Chợ phiên họp từ 8 giờ sáng ở lề đường nhưng Tuấn Cảnh và Thúy Nga đến muộn nên chợ đã gần tan.

Tuy vậy, mọi người đều nhận ra Thúy Nga và Tuấn Cảnh nên tới ủng hộ. Có người còn cho đồ ăn, thức uống. Nhiều người lại để đồ nhờ Thúy Nga bán hộ với rất nhiều đồ đa dạng như giò thủ, bánh quai vạc, sữa bắp. Một người khác thấy Thúy Nga ngồi giữa trời nắng liền đem ô đến che cho cô.

Nữ danh hài thốt lên và liên tục hỏi người đi đường: "Trời ơi, bán có vài cái bánh chưng mà làng xóm ở đây nhờ bán hộ tùm lum hết. Anh chị nào thương em mua ủng hộ em cái bánh chưng!

Có người nhờ tôi bán hộ giò thủ. Giấc này tan chợ rồi không còn nhiều người. Người ta họp chợ từ 8 giờ sáng, 1 giờ chiều chúng tôi mới đạp xe ra đây, không biết có buôn bán gì được không? Chị gì ơi mua bánh chưng giùm em đi, em lần đầu tiên ra vỉa hè buôn bán".

Không chỉ mời khách Việt, Thúy Nga còn dùng tiếng Anh mời gọi khách Tây mua đồ. Điều này cho thấy, nữ danh hài rất nhiệt tình với đồng nghiệp. Cô còn tự bỏ tiền túi mua ủng hộ đồ của những người bán ế, mua cả rau lẫn trái cây.

Cuối cùng, Thúy Nga mua ủng hộ đồ cho mọi người còn nhiều hơn số bánh chưng bán ra. Cô mua nhiều tới nỗi phải gọi bạn lái ô tô tới chở về.