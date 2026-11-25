Điều khoản vận hành mẫu xe tự lái không vô-lăng Tesla Cybercab giá 29.990 USD (khoảng 760 triệu đồng) vừa hé lộ quy định bắt buộc chủ xe phải đóng phí thuê bao 299 USD mỗi tháng (khoảng 7,6 triệu đồng), nếu ngừng đóng tiền thì chiếc xe sẽ hoàn toàn không thể lăn bánh.

Từ nhiều năm nay, những người sở hữu xe điện Tesla đã quen với mô hình trả phí thuê bao phần mềm hằng tháng nếu muốn sử dụng các tính năng hỗ trợ lái nâng cao. Đối với các dòng xe thương mại hiện hành của hãng như Model 3 hay Model Y, người dùng muốn kích hoạt gói phần mềm Tự lái hoàn toàn có giám sát (Full Self-Driving - FSD) sẽ phải trả mức phí 99 USD mỗi tháng (khoảng 2,5 triệu đồng), bên cạnh gói cước kết nối mạng di động trên xe giá 9,99 USD mỗi tháng (khoảng 250.000 đồng).

Tuy nhiên, trên tất cả các dòng xe Tesla truyền thống, gói phần mềm tự lái nói trên hoàn toàn chỉ là một tùy chọn cộng thêm. Nếu tháng nào chủ xe muốn tiết kiệm chi phí và bấm nút hủy gia hạn gói thuê bao 99 USD, chiếc ô tô mà họ đã bỏ tiền mua đứt vẫn hoạt động bình thường như mọi phương tiện khác vì tài xế luôn có thể tự đặt tay lên vô-lăng và đạp chân ga để điều khiển xe đi làm hằng ngày.

Thế nhưng theo chi tiết điều khoản đặt mua mẫu xe điện tự hành hai chỗ ngồi Tesla Cybercab vừa được công bố, quyền tự chủ tối thiểu đó của người mua xe đã bị xóa sổ hoàn toàn. Dù khách hàng đã bỏ ra số tiền 29.990 USD (khoảng 760 triệu đồng) để mua đứt quyền sở hữu chiếc Cybercab, họ vẫn bị bắt buộc phải đóng thêm một khoản phí thuê bao vận hành cố định lên tới 299 USD mỗi tháng (khoảng 7,6 triệu đồng) trong suốt vòng đời sử dụng phương tiện.

Một chiếc Tesla Cybercab. Ảnh: Billy H.C. Kwok/Bloomberg via Getty Images (qua Mashable).

Nguyên nhân khiến người mua xe rơi vào thế bị khóa chặt nằm ngay ở cấu trúc thiết kế phần cứng của mẫu Cybercab: Tesla đã loại bỏ hoàn toàn vô-lăng, bàn đạp chân ga và bàn đạp chân phanh bên trong khoang lái, khiến chiếc xe phụ thuộc 100% vào hệ thống phần mềm tự hành để di chuyển. Điều đó đồng nghĩa với việc chỉ cần chủ xe ngừng đóng khoản phí 299 USD hằng tháng hoặc thẻ tín dụng bị lỗi thanh toán, hệ thống phần mềm sẽ ngừng cấp quyền vận hành và biến chiếc ô tô trị giá khoảng 760 triệu đồng thành một khối kim loại đứng bất động tại chỗ mà chủ nhân không có bất kỳ cách cơ học nào để tự lái đi.

Ngay sau khi điều khoản thu phí bắt buộc này làm bùng lên làn sóng tranh cãi gay gắt, chính Tổng giám đốc Tesla Elon Musk cũng đã phải lên mạng xã hội X thừa nhận mức phí thuê bao 299 USD mỗi tháng là quá đắt đỏ. Ông Elon Musk cho rằng mức phí duy trì hoạt động của Cybercab chỉ nên được điều chỉnh về ngưỡng khoảng 115 USD mỗi tháng (khoảng 2,9 triệu đồng), tương đương tổng chi phí gói phần mềm tự lái FSD cộng với cước kết nối dữ liệu của các dòng xe Tesla hiện nay, dù bảng điều khoản của hãng vẫn giữ nguyên quyền thay đổi mức phí thuê bao bất cứ lúc nào.