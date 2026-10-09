HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bộ Quốc phòng Ukraine cần thêm bao nhiêu tiền cho chi tiêu quân sự năm 2027?

Hoàng Vân
|

Bộ Quốc phòng Ukraine mới đây đã nêu số tiền mà bộ này cần có thêm, để chi tiêu cho hoạt động quân sự trong năm 2027.

Bộ Quốc phòng Ukraine cần 175 tỷ USD cho chi tiêu quân sự năm 2027 - Ảnh 1.

Thủ đô Kiev của Ukraine.

Bộ Quốc phòng Ukraine đã yêu cầu khoảng 175 tỷ USD cho chi tiêu quân sự năm 2027, nhưng dự thảo ngân sách nước này chỉ phân bổ 108,3 tỷ USD cho mục đích này, theo dữ liệu từ Bộ Tài chính Ukraine.

Như vậy, Bộ Quốc phòng phải cần thêm 67 tỷ USD nữa từ các nhà tài trợ phương Tây để trang trải riêng cho phần chi tiêu quân sự.

Doanh thu nội địa của Ukraine chỉ đạt 71,7 tỷ USD, và ngay cả khi tính cả thu nhập từ trái phiếu cho vay trong nước, tư nhân hóa và trợ cấp, con số này cũng chỉ lên tới 82,9 tỷ USD.

Do đó, số tiền mà Bộ Quốc phòng Ukraine yêu cầu cao hơn gấp đôi tổng doanh thu của đất nước.

Chi trả lương cho binh sĩ chỉ chiếm 25 tỷ USD, phần còn lại được dành cho việc mua sắm vũ khí và trang thiết bị quân sự.

GDP của Ukraine năm 2027 được dự báo vào khoảng 255 tỷ USD.

Nhưng ngay cả trong trường hợp này, khoản tài trợ mà Bộ Quốc phòng Ukraine yêu cầu cũng sẽ lên tới khoảng 66% GDP của đất nước.

Ngay cả sau khi chi tiêu quốc phòng được giới hạn ở mức 108,3 tỷ USD, ngân sách của Ukraine vẫn thâm hụt.

Tổng chi tiêu, tính cả tiền trả nợ nhà nước và cho vay trong nước, sẽ lên tới 179 tỷ USD. Do đó, thâm hụt thực tế mà Ukraine dự định bù đắp thông qua viện trợ của phương Tây là 96 tỷ USD, tương đương 37% GDP.

Nga phát cảnh báo nguy hiểm, Mỹ không loại trừ khả năng đình chỉ hoạt động của đại sứ quán tại Kiev

Tags

Bộ Quốc phòng Ukraine

quốc phòng

phương tây

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Lời khai của Khổng Văn Hiếu SN 2002 tại cơ quan công an

Lời khai của Khổng Văn Hiếu SN 2002 tại cơ quan công an

01:49
Thi hành lệnh khám xét chỗ ở, bắt tạm giam đối tượng làm phim ngắn Lê Thế Hưng SN 1985

Thi hành lệnh khám xét chỗ ở, bắt tạm giam đối tượng làm phim ngắn Lê Thế Hưng SN 1985

01:59
Cận cảnh quá trình bắt giữ Nguyễn Văn Thành Công 30 tuổi, kẻ trộm đồng hồ Rolex trị giá hơn 1,7 tỷ đồng

Cận cảnh quá trình bắt giữ Nguyễn Văn Thành Công 30 tuổi, kẻ trộm đồng hồ Rolex trị giá hơn 1,7 tỷ đồng

01:09
Giây phút bắt tạm giam đồng thời Hoàng Đức Hà SN 1993 và Lý Thị Thu Vân SN 1988

Giây phút bắt tạm giam đồng thời Hoàng Đức Hà SN 1993 và Lý Thị Thu Vân SN 1988

01:14
Ford Everest thêm phiên bản mới, thay Wildtrak, có thể kéo rơ-moóc tới 3,5 tấn

Ford Everest thêm phiên bản mới, thay Wildtrak, có thể kéo rơ-moóc tới 3,5 tấn

02:11
“Dị nhân” Việt đi 195 nước, đạt kỷ lục phi thường trong hơn 8 tỷ người

“Dị nhân” Việt đi 195 nước, đạt kỷ lục phi thường trong hơn 8 tỷ người

03:31
Hành trình công an tóm gọn băng trộm 12 người liên quan tới 2.700 con mèo ở TPHCM

Hành trình công an tóm gọn băng trộm 12 người liên quan tới 2.700 con mèo ở TPHCM

02:06
Tài sản 3,5 tỷ đồng trong phòng ngủ sư trụ trì biến mất, CA nhanh chóng tóm gọn băng cướp

Tài sản 3,5 tỷ đồng trong phòng ngủ sư trụ trì biến mất, CA nhanh chóng tóm gọn băng cướp

02:24
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại