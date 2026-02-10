HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Bộ Quốc phòng Nga nhận lô tiêm kích Su-57 bản nâng cấp

Hải Yến |

 Một lô lớn tiêm kích Su-57 phiên bản cập nhật vừa được bàn giao, với hệ thống cải tiến và tổ hợp vũ khí mở rộng.

Bộ Quốc phòng Nga nhận lô tiêm kích Su - 57 phiên bản nâng cấp công nghệ mới 2026 - Ảnh 1.

Tập đoàn Chế tạo Máy bay Thống nhất (United Aircraft Corporation) đã bàn giao cho Bộ Quốc phòng Nga một lô lớn tiêm kích Su-57 phiên bản cập nhật.

Theo Rostec, những máy bay này được trang bị các hệ thống trên khoang đã qua cải tiến, đồng thời được mở rộng tổ hợp vũ khí.

Rostec cho biết, các máy bay thế hệ thứ 5 này đã trải qua đầy đủ chu trình thử nghiệm tại nhà máy và được đội ngũ bay và kỹ thuật tiếp nhận. Các phi công đã thử nghiệm tiêm kích Su-57 ở nhiều chế độ khác nhau, xác nhận mức độ sẵn sàng cho khai thác.

Rostec nhấn mạnh quá trình hiện đại hóa Su-57 có tính đến kinh nghiệm chiến đấu thực tế.

“Tổ hợp thế hệ thứ 5 này có thể được sử dụng trong điều kiện đối phương vận hành những hệ thống phòng không tiên tiến nhất. Hôm nay chúng tôi đã bàn giao cho quân đội những chiếc máy bay mạnh hơn và nguy hiểm hơn,” Giám đốc Rostec Sergey Chemezov nói.

Su-57 được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu trên không, mặt đất và trên biển; có thể hoạt động 24/7, trong điều kiện thời tiết bất lợi và khi có đối kháng điện tử chủ động.

Tổng Giám đốc United Aircraft Corporation - ông Vadim Badekha cho biết, Su-57 được tiếp tục phát triển với năng lực vũ khí được mở rộng; các hệ thống của máy bay được cải tiến, cho phép đưa tiêm kích này tham gia phạm vi nhiệm vụ chiến đấu rộng hơn.


Theo Tvzvezda
