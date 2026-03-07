Bỏ qua CX-8, Everest, chủ xe Geely Monjaro: ‘Đừng để xuất xứ đánh lừa cảm giác lái’





Thưa anh Minh, với nhiều người Việt Nam khi mua xe trong tầm giá khoảng 1 tỷ đồng, họ thường có xu hướng chọn những mẫu xe “ăn chắc mặc bền”, thậm chí ưu tiên SUV 7 chỗ. Trong khi đó, Geely Monjaro dù thuộc phân khúc SUV cỡ D nhưng chỉ có 5 chỗ và lại đến từ một thương hiệu Trung Quốc. Vậy điều gì đã thuyết phục anh lựa chọn chiếc xe này?

Trước hết là cơ duyên tôi biết đến Geely. Tôi là người khá thích xe của Volvo. Lần đầu tiên tôi được ngồi trên một chiếc ô tô cũng là một chiếc Volvo XC60. Sau này khi tìm hiểu thì tôi mới biết công ty mẹ của Volvo là Geely, từ đó bắt đầu quan tâm đến hãng này.

Về việc chọn xe 5 chỗ thay vì 7 chỗ, trước khi mua tôi cũng đã lái thử nhiều mẫu như Hyundai Santa Fe, Mazda CX-8, Kia Sorento và Ford Everest. Sau khi cân nhắc nhu cầu thực tế, tôi nhận ra mình không thực sự cần 7 chỗ. Gia đình tôi hiện mới có một bé, nhu cầu chủ yếu là đi lại trong Hà Nội và thỉnh thoảng về Nam Định nên thời gian sử dụng đủ 7 chỗ có lẽ chỉ chiếm khoảng 5% tổng thời gian dùng xe.

Còn việc xe đến từ Trung Quốc thì với tôi không phải yếu tố quyết định. Khi chọn xe, điều quan trọng là chiếc xe đó có mang lại chất lượng và trải nghiệm phù hợp với nhu cầu của mình hay không. Nếu đáp ứng được điều đó thì xuất xứ không phải vấn đề quá lớn.

Trước đó anh cũng nhắc đến một vài yếu tố khiến mình nghiêng về Monjaro, chẳng hạn như thiết kế, khả năng vận hành hay câu chuyện P/P – tức giá trị nhận được so với số tiền bỏ ra. Anh có thể chia sẻ rõ hơn một chút về những tiêu chí này được không?

Về thiết kế, tôi thấy Monjaro có cá tính riêng và không bị lẫn với nhiều mẫu xe khác trên thị trường. Với một hãng xe còn khá mới thì việc có bản sắc thiết kế riêng là điều tôi đánh giá cao. Ngoại hình của xe cũng được nhiều người trong gia đình tôi nhận xét là đẹp và có phong cách riêng.

Về nội thất, tôi thấy chất liệu của xe khá ổn. Từ ghế da Nappa cho đến các chi tiết nhựa hay cảm giác đóng cửa đều chắc chắn. Những chi tiết nhỏ này tạo cảm giác chiếc xe được hoàn thiện tốt.

Yếu tố thứ hai là P/P, tức giá trị nhận được so với giá tiền. Khi tìm hiểu xe, tôi có lập một bảng so sánh khá chi tiết, trong đó chấm điểm nhiều yếu tố như động cơ, khả năng tăng tốc, trang bị, kích thước hay cảm giác lái. Sau đó tôi lấy tổng điểm này chia cho giá bán của từng mẫu xe để xem chiếc nào mang lại nhiều giá trị nhất trong tầm tiền. Theo cách tính đó thì Geely Monjaro là mẫu xe có tỷ lệ P/P cao nhất trong các lựa chọn tôi cân nhắc.

Ngoài ra còn một yếu tố thực tế là nhu cầu sử dụng. Hiện tại gia đình tôi mới có một bé nên 5 chỗ vẫn đủ dùng. Kích thước của Monjaro cũng không quá lớn như một số mẫu SUV 7 chỗ như Hyundai Santa Fe hay Ford Everest, nên khi đi trong phố hoặc những con đường nhỏ ở Hà Nội thì tôi thấy dễ xoay xở hơn. Đây cũng là lý do khiến tôi cảm thấy chiếc xe này phù hợp với nhu cầu của mình.

Trước khi mua xe, tôi được biết anh cũng đã đi xem và lái thử khá nhiều lựa chọn khác trong cùng tầm giá. Ví dụ như Santa Fe, Sorento hay CX-8. Vậy đâu là những lý do khiến anh cuối cùng lại không chọn những mẫu xe đó mà lại quyết định mua Monjaro?

Tôi chia các lý do thành ba nhóm.

Nhóm đầu tiên là những mẫu xe mà tôi thấy rất tốt và thực sự đã cân nhắc khá nhiều. Điển hình là Mazda CX-8. Đây là xe Nhật, thương hiệu tốt, vận hành cũng không có gì để chê. Có thời điểm tôi cũng khá đắn đo giữa CX-8 và Monjaro.

Nhóm thứ hai là những mẫu xe mà về tổng thể thì tốt nhưng cá nhân tôi lại không quá thích thiết kế. Ví dụ như Hyundai Santa Fe hay Kia Sorento. Không phải là ngoại hình của họ xấu hay có vấn đề gì, chỉ đơn giản là gu thẩm mỹ của tôi không thực sự hợp.

Những mẫu xe cùng phân khúc như Sorento, Santa Fe, Everest không đáp ứng được nhu cầu của người mua. Ảnh: AP Team

Nhóm cuối cùng là những mẫu xe tôi rất thích nhưng giá lại vượt quá số tiền tôi dự định chi cho chiếc xe đầu tiên. Chẳng hạn như Ford Everest hay Hyundai Palisade. Thời điểm tôi mua xe vào khoảng tháng 10 năm ngoái, giá lăn bánh của Everest gần 1,7 tỷ đồng, cao hơn khá nhiều so với ngân sách ban đầu của tôi.

Sau khi cân nhắc tất cả các yếu tố đó, tôi thấy Geely Monjaro là chiếc xe cân bằng nhất giữa giá tiền, trang bị và trải nghiệm nên cuối cùng đã quyết định lựa chọn.

Sau khoảng vài tháng sử dụng, cụ thể là từ khi anh nhận xe vào khoảng tháng 11 năm ngoái đến nay cũng đã gần 4 tháng, tôi khá tò mò không biết trải nghiệm thực tế của anh với chiếc Monjaro như thế nào. Chiếc xe này có đáp ứng được những kỳ vọng ban đầu của anh hay không?

Trước hết là trải nghiệm về chiếc xe. Cá nhân tôi sử dụng chủ yếu trong hai điều kiện là đi trong phố và đi đường trường, cao tốc.

Khi đi trong phố, tôi đánh giá chiếc Geely Monjaro vận hành khá dễ chịu. Xe có gầm cao, cảm giác lái nhẹ nhàng, động cơ mượt và không bị gằn. Chân ga của xe phản hồi theo kiểu từ tốn, tăng tốc dần chứ không vọt lên ngay, điều này theo tôi lại khá phù hợp khi di chuyển trong đô thị. Phần lớn thời gian tôi cũng sử dụng chế độ Eco.

Còn khi đi cao tốc, tôi thường chạy trên các tuyến như Ninh Bình – Cầu Giẽ hay Hải Phòng – Quảng Ninh. Ở dải tốc độ khoảng 80–120 km/h thì xe phản hồi tốt, động cơ 2.0 turbo phát huy khá rõ và việc vượt xe cũng tương đối thoải mái.

Nếu nói về điểm trừ thì theo cảm nhận của tôi, độ ồn khi đi cao tốc vẫn hơi cao một chút. Khi không bật nhạc thì có thể nghe rõ tiếng ồn từ bên ngoài, dù mức này vẫn trong ngưỡng chấp nhận được.

Phần thứ hai là trải nghiệm về dịch vụ. Từ lúc mua xe đến nay tôi mới làm bảo dưỡng lần đầu khi xe chạy khoảng 3.000 km. Dịch vụ do bên Carpla thực hiện và tôi thấy quy trình khá rõ ràng, cách làm việc cũng chuyên nghiệp nên nhìn chung tôi không có gì phải phàn nàn.

Hiện nay, những chia sẻ tích cực từ người dùng thực tế phần nào cho thấy chất lượng của các mẫu xe Trung Quốc đã thay đổi khá nhiều. Tuy vậy, tại Việt Nam vẫn còn không ít người e dè, đặc biệt khi nói đến một chiếc xe Trung Quốc có giá hơn 1 tỷ đồng. Nhiều người cho rằng xe Trung Quốc thì phải rẻ, còn khi giá đã lên tới tầm tiền này thì lại lo ngại về giá trị hay khả năng giữ giá sau này. Anh nhìn nhận thế nào về những quan điểm này?

Tôi khá đồng ý với câu hỏi này vì đây cũng là điều tôi thường xuyên được hỏi từ khi mua chiếc Geely Monjaro.

Trước hết, theo tôi cần phải làm rõ khái niệm “rẻ”. Nhiều người mặc định xe Trung Quốc phải rẻ hơn rất nhiều so với các mẫu xe cùng phân khúc. Nhưng theo tôi, khi đánh giá rẻ hay đắt thì nên nhìn vào mặt bằng chung của những mẫu xe cùng hạng. Nếu một chiếc xe có mức giá vẫn nằm trong khoảng trung bình của phân khúc và đi kèm nhiều trang bị, thì với tôi đó vẫn là mức giá hợp lý.

Còn việc nhiều người cho rằng xe Trung Quốc không nên có giá hơn 1 tỷ thì phần lớn đến từ tâm lý đã hình thành từ khá lâu. Trong khoảng 20–30 năm trước, nhiều người quen với hình ảnh hàng Trung Quốc là giá rẻ, nên khi thấy một sản phẩm có giá cao hơn thì sẽ cảm thấy khó chấp nhận.

Tất nhiên khi quyết định mua một chiếc xe Trung Quốc hơn 1 tỷ đồng thì bản thân tôi cũng có những băn khoăn nhất định. Nhưng sau khi tìm hiểu và cân nhắc khá kỹ, tôi vẫn tin vào lựa chọn của mình. Và đến thời điểm hiện tại, sau một thời gian sử dụng, tôi vẫn cảm thấy hài lòng với quyết định đó.

Cảm ơn những chia sẻ của anh Minh về chiếc Geely Monjaro.