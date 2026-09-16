Bộ phim xóa bỏ Trương Ngọc Ánh lỗ nặng

Bộ phim thay thế Trương Ngọc Ánh bằng AI đang gặp thế khó.

Bộ phim điện ảnh Mãi Nợ Một Lời Tạm Biệt (tên cũ: Chiếc Kén) đang được chú ý tại phòng vé Việt. Bên cạnh nội dung xúc động, tác phẩm còn gây xôn xao khi ứng dụng công nghệ AI để thay thế hoàn toàn gương mặt và giọng nói của diễn viên Trương Ngọc Ánh sau khi cô vướng vòng lao lý. Dù đã nỗ lực can thiệp kỹ xảo hậu kỳ để bộ phim có thể thuận lợi ra rạp, Mãi Nợ Một Lời Tạm Biệt hiện đang đối mặt với thực tế doanh thu ảm đạm.

Mãi Nợ Một Lời Tạm Biệt đang gây chú ý tại rạp

Ban đầu, khi công bố vào năm 2025, dự án được kỳ vọng là màn tái xuất màn ảnh rộng sau 10 năm của Trương Ngọc Ánh trong vai trò kép: nhà sản xuất kiêm diễn viên phụ đóng vai người mẹ của nam chính. Tuy nhiên, sự cố pháp lý cuối năm 2025 của cô buộc ê-kíp phim phải huy động công nghệ AI, CGI kết hợp kỹ thuật lồng tiếng lồng tiếng thay thế (ADR) để thay đổi toàn bộ nhận diện nhân vật thay vì hủy bỏ bộ phim. Việc "xóa dấu vết" này đã khiến kinh phí sản xuất bị đội thêm khoảng 10%.

Dựa trên dữ liệu từ IMDb, tổng kinh phí sản xuất dự kiến ban đầu của Mãi Nợ Một Lời Tạm Biệt rơi vào khoảng 1.000.000 USD (tương đương 24,5 tỷ đồng). Đây là mức đầu tư tương đối lớn đối với một tác phẩm thuộc dòng phim tâm lý, nghệ thuật tại thị trường Việt Nam. Với con số này, ước tính số tiền "chữa cháy" kỹ thuật sẽ tiêu tốn thêm từ 100.000 USD đến 150.000 USD (khoảng 2,5 đến 3,7 tỷ VNĐ). Từ đó có thể suy ra, tổng kinh phí thực tế của bộ phim sau khi hoàn thiện khoảng 1,15 triệu USD (tương đương hơn 27 tỷ đồng).

Hình ảnh bị thay thế của Trương Ngọc Ánh

Thông thường, một bộ phim chiếu rạp tại Việt Nam cần đạt doanh thu gấp 2 đến 2,5 lần kinh phí sản xuất mới chạm tới điểm hòa vốn (sau khi trừ tỷ lệ ăn chia 50% với nhà rạp cùng chi phí marketing). Như vậy, Mãi Nợ Một Lời Tạm Biệt cần phải thu về ít nhất 55 tỷ đến 60 tỷ VNĐ mới mong có lãi. Tuy nhiên, sau 5 ngày khởi chiếu, tổng doanh thu phòng vé của phim hiện chỉ vỏn vẹn đạt 1.5 tỷ đồng.

Doanh thu sau 5 ngày chiếu rạp

Mãi Nợ Một Lời Tạm Biệt kể về hành trình tìm lại cội nguồn của Daniel (Cu Đen lúc lớn do Daniel K. Winn thủ vai), một họa sĩ thành danh tại Mỹ luôn mang nỗi dằn vặt khôn nguôi khi chưa kịp nói lời từ biệt trọn vẹn với bà nội trước khi âm dương cách biệt. Tác phẩm đan xen giữa hai dòng thời gian, tái hiện quá khứ êm đềm tại Sài Gòn đầu thập niên 1970 khi Cu Đen lúc nhỏ (Uy Nhân) được bao bọc trong tình yêu thương của bà nội tần tảo (Kiều Chinh). Phim còn có sự xuất hiện của Vanessa Lê, Samuel An, Lê Huy Anh, Lan Thy...

Bản chất đây là một bộ phim mang tính nghệ thuật, tự sự, có tiết tấu chậm rãi, tập trung vào thông điệp nhân văn và những trải nghiệm cảm xúc thay vì sở hữu các yếu tố giật gân, hài hước hay kịch tính cao trào để kích thích số đông khán giả bỏ tiền mua vé. Do đó, việc doanh thu kém bùng nổ cũng là điều dễ hiểu.