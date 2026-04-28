Chiều 28-4, tại họp báo thường kỳ của Bộ Nội vụ, ông Nguyễn Duy Cường, Phó Cục trưởng Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội, đã trả lời báo chí về việc một số ý kiến đề xuất tăng lương cơ sở cao hơn mức 2,53 triệu đồng/tháng như đề xuất của cơ quan này.

Ông Nguyễn Duy Cường, Phó Cục trưởng Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội, Bộ Nội vụ

Về vấn đề này, theo ông Cường, lương cơ sở được đề xuất tăng từ 2,34 triệu đồng/tháng lên 2,53 triệu đồng/tháng (tăng khoảng 8%) từ ngày 1-7-2026. Thực hiện phân công của Chính phủ và kết luận của Bộ Chính trị, Bộ Nội vụ đã phối hợp với các bộ ngành xây dựng dự thảo Nghị định quy định mức lương cơ sở, chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Đối với mức tăng dự kiến 8%, ông Nguyễn Duy Cường cho biết Đảng ủy Chính phủ đã báo cáo Bộ Chính trị và Bộ Chính trị đã thống nhất mức tăng lương cơ sở dự kiến lên 2,53 triệu đồng/tháng.

Hiện nay, hồ sơ dự thảo nghị định đã được Bộ Nội vụ gửi lấy ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp. Ngày 24-4 vừa rồi, Bộ Tư pháp đã họp thẩm định.

Ông Cường cho biết trên cơ sở kết luận thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ sẽ hoàn thiện dự thảo nghị định để báo cáo, trình Chính phủ ban hành, bảo đảm có hiệu lực từ 1-7.

Vừa qua, góp ý về việc tăng lương cơ sở từ ngày 1-7, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, đại biểu Quốc hội Thạch Phước Bình (đoàn Vĩnh Long) đề xuất tăng từ 2,65 - 2,7 triệu đồng/tháng thay vì mức 2,53 triệu đồng như Bộ Nội vụ đề xuất.

Nhiều địa phương trong góp ý gửi Bộ Nội vụ cũng cho rằng chi phí sinh hoạt ngày càng tăng, giá cả hàng hóa leo thang, yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, mức tăng lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng/tháng là chưa phù hợp. Các địa phương đề nghị Bộ Nội vụ nghiên cứu, xem xét mức tăng cao hơn.