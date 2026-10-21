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Bố mẹ vắng nhà, bé gái 3 tuổi mắc kẹt đầu ngoài cửa sổ, treo lơ lửng ở tầng 12 chung cư

Phạm Trang
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Một bé gái 3 tuổi ở Trung Quốc may mắn được giải cứu sau khi mắc kẹt bên ngoài cửa sổ tầng 12, trong tình huống vô cùng nguy hiểm.

Sự việc xảy ra vào khoảng 7h48 ngày 17/10 tại thành phố Zhangping, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Video ghi lại vụ việc được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy bé gái bị mắc đầu giữa các thanh sắt của khung bảo vệ cửa sổ, hai tay bám chặt vào những thanh kim loại trong khi toàn bộ cơ thể treo lơ lửng bên ngoài căn hộ.

Theo truyền thông địa phương dẫn lời người dân và cơ quan chức năng, thời điểm xảy ra sự việc, bé gái ở nhà một mình. Cha em đang đi làm, còn mẹ được cho là đã ra ngoài mua thực phẩm sau khi để con ngủ.

Trong lúc ở nhà, bé gái dường như đã trèo qua khung bảo vệ cửa sổ rồi bị mắc đầu giữa các thanh sắt. Phần thân người của em nằm hoàn toàn bên ngoài căn hộ ở tầng 12, khiến bất kỳ chuyển động nào cũng có thể dẫn đến nguy hiểm.

Clip: @Xiaoniu6161

Bé gái 3 tuổi mắc kẹt ngòai cửa sổ tầng 12 chung cư được giải cứu an toàn - Ảnh 1.

Phát hiện sự việc, một cư dân đã chụp ảnh hiện trường và gửi vào nhóm trò chuyện của khu dân cư để kêu gọi mọi người đến giúp đỡ. Hình ảnh ghi lại cho thấy bé gái cố bám vào khung sắt, trong khi những người xung quanh khẩn trương tìm cách giữ em an toàn.

Các nhân viên bảo vệ và ban quản lý khu nhà nhanh chóng có mặt. Họ tiến vào căn hộ ngay bên dưới nơi bé gái sinh sống để tìm cách hỗ trợ.

Trong tình thế cấp bách, hai người đàn ông ở căn hộ phía dưới đã lần lượt thò người qua cửa sổ, sử dụng một chiếc ghế để đỡ lấy cơ thể bé gái. Chiếc ghế trở thành điểm tựa tạm thời, giúp giảm nguy cơ em rơi xuống trong lúc mọi người chờ lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp đến hiện trường.

Không lâu sau, lực lượng cứu hỏa có mặt và phá cửa căn hộ của bé gái để tiếp cận em từ bên trong. Các nhân viên cứu hộ sau đó giải thoát bé khỏi khung sắt và đưa em đến nơi an toàn.

Bé gái được đưa đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Theo các thông tin được đăng tải, em không bị thương sau sự việc.

Nguồn: NDTV

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Mạng xã hội

bé gái 3 tuổi

treo lơ lửng

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