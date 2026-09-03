Bố mẹ sống như chẳng có gì, cần tiền là đi vay, nhưng đến tuổi già gọi 2 con về chia tiền: Nghe xong mà sững sờ

Có tiền để chia đã khó, chia xong mà khiến các con không oán trách lại càng khó hơn.

Có những gia đình cả đời không thiếu tiền, nhưng con cái lớn lên vẫn nghĩ bố mẹ chẳng có gì trong tay. Ông Trình và bà Lan là một gia đình như thế.

Có tiền nhưng vẫn sống như người không có tiền

Ông Trình kể: Hồi còn trẻ, vợ chồng tôi gần như làm đủ thứ nghề buôn bán. Sáng tôi đi lấy hàng từ sớm để cho vợ ngồi bán, tối lại chở nhau đi giao cho khách. Có thời điểm kiếm được khá nhưng chúng tôi chẳng dám tiêu nhiều. Quần áo mặc đến cũ mới thay, đồ điện trong nhà hỏng thì sửa trước khi nghĩ đến chuyện mua mới. Có tiền dư, vợ chồng tôi lại gửi tiết kiệm.

Chúng tôi có 2 con trai. Từ khi các con còn nhỏ, vợ chồng tôi đã thống nhất với nhau rằng không được để con có suy nghĩ dựa vào bố mẹ.

Con muốn mua đồ chơi thì phải biết tiết kiệm tiền mừng tuổi. Con lớn lên đi học, tôi vẫn dạy phải tự kiếm tiền, tự chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Hai cậu con trai nhiều lần thấy bố mẹ sống giản dị đến mức có phần kham khổ, nhưng tôi vẫn dặn vợ làm ra tiền khó, giữ được tiền còn khó hơn.

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Sau này, cả hai con đều trưởng thành, lập gia đình và có sự nghiệp riêng. Một người kinh doanh, một người làm công việc chuyên môn, thu nhập đều khá. Các con chưa bao giờ xin bố mẹ tiền vì mặc định cho rằng bố mẹ không có tiền.

Đến tuổi nghỉ ngơi, tôi mới cùng vợ ngồi tính lại. Tiền tích cóp qua hàng chục năm, cộng với tiền sinh lời từ những khoản gửi trước đây, hai vợ chồng hiện có khoảng 6 tỷ đồng.

Chúng tôi quyết định chia cho 2 con, mỗi người 2 tỷ. Đứa nào muốn mua xe, sửa nhà hay lấy vốn làm ăn thì tùy. Hai tỷ còn lại gửi ngân hàng, lấy tiền lãi làm khoản chi tiêu hằng tháng, không phải phụ thuộc vào con.

Tính toán ổn rồi mà vợ tôi lại lo sợ các con buồn vì biết bố mẹ đã có từng ấy tiền mà suốt bao nhiêu năm vẫn để con cái nghĩ rằng gia đình chẳng dư dả gì, sống kham khổ.

Tôi thì cho rằng chuyện đó không có gì phải giấu. Tiền là do vợ chồng tôi làm ra, giữ được đến hôm nay cũng chính vì đã không tiêu hoang.

Nhưng tôi cũng hiểu một điều: cho con 2 tỷ không khó bằng nói thế nào để các con hiểu rằng đó không phải tiền "bù đắp" cho những năm tháng bố mẹ từng keo kiệt, mà là thành quả chúng tôi muốn trao lại đúng lúc.

Tôi chỉ mong các con vẫn nhớ điều bố mẹ đã dạy từ nhỏ: có tiền không có nghĩa là phải sống phô trương, và được bố mẹ cho tiền không có nghĩa là từ nay có thể dựa vào bố mẹ".

Dạy con về tài chính không phải là giấu tiền, mà là dạy con cách sử dụng tiền

Câu chuyện của ông Trình và bà Lan cho thấy một điều khá quan trọng: cha mẹ có thể cho con tài sản, nhưng đừng cho con tâm lý lệ thuộc. Khi con còn nhỏ, nên dạy con rằng tiền đến từ lao động. Một khoản tiền nhỏ cũng nên có mục đích sử dụng, thay vì muốn gì là mua ngay.

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Khi con lớn hơn, cần cho con hiểu 3 nguyên tắc cơ bản.

Thứ nhất, biết kiếm tiền nhưng phải biết giữ tiền.

Có người thu nhập 30 triệu nhưng cuối tháng không còn đồng nào. Có người chỉ kiếm được 15 triệu nhưng vẫn đều đặn tiết kiệm được 3–5 triệu. Khả năng quản lý tiền quan trọng không kém khả năng kiếm tiền.

Thứ hai, tiền bố mẹ cho là sự hỗ trợ, không phải nguồn thu nhập lâu dài.

Cha mẹ có thể giúp con mua nhà, mua xe, khởi nghiệp hoặc vượt qua một giai đoạn khó khăn. Nhưng nếu lần nào con thiếu tiền cũng quay về xin bố mẹ thì khoản hỗ trợ ấy rất dễ biến thành sự lệ thuộc.

Thứ ba, nên dạy con biết bố mẹ có thể hỗ trợ đến đâu.

Không nhất thiết phải công khai từng khoản tiết kiệm khi con còn nhỏ. Nhưng khi con trưởng thành, đã có gia đình riêng, cha mẹ có thể nói rõ nguyên tắc tài chính của mình: phần nào dành cho tuổi già, phần nào để phòng rủi ro và phần nào có thể hỗ trợ con.

Quan trọng nhất là đừng dùng tiền để kiểm soát con.

Không nên cho con tiền rồi yêu cầu con phải nghe lời, cũng không nên biến tài sản thành công cụ để phân biệt con trai, con gái, con dâu hay con rể.

Với ông Trình và bà Lan, 6 tỷ đồng là thành quả của cả một đời vun vén. Nhưng điều đáng giá hơn số tiền ấy có lẽ là việc hai ông bà đã nuôi được 2 người con trưởng thành mà không cần dựa vào tài sản của bố mẹ.

Và dạy con trưởng thành đôi khi chính là biết cho con một khoản tiền đủ lớn để giúp con tiến lên, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để không biến khoản tiền ấy thành cái cớ khiến con quay lại sống dựa vào mình.