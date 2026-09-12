Thay vì đột ngột tịch thu hoặc cấm đoán hoàn toàn, cha mẹ có thể áp dụng sáu phương pháp dưới đây để giúp con từng bước xây dựng thói quen lành mạnh.

Điện thoại đã trở thành một công cụ quen thuộc trong cuộc sống hiện đại. Tuy nhiên, đối với trẻ em, việc sử dụng điện thoại quá mức có thể ảnh hưởng đến thị lực, khả năng kiểm soát cân nặng, điều chỉnh cảm xúc và trạng thái học tập.

Làm thế nào để hướng dẫn trẻ sử dụng điện thoại một cách khoa học là vấn đề khiến nhiều phụ huynh trăn trở. Thay vì đột ngột tịch thu hoặc cấm đoán hoàn toàn, cha mẹ có thể áp dụng sáu phương pháp dưới đây để giúp con từng bước xây dựng thói quen lành mạnh.

1. Thiết lập quy tắc rõ ràng, giới hạn thời gian sử dụng

Trước khi cho con sử dụng điện thoại, cha mẹ nên cùng trẻ thống nhất về thời lượng, thời điểm và địa điểm được phép dùng thiết bị.

Các quy định cần được xây dựng phù hợp với độ tuổi và lịch sinh hoạt của trẻ. Chẳng hạn, vào những ngày đi học, trẻ có thể được sử dụng điện thoại không quá 30 phút; cuối tuần không quá một giờ.

Đây chỉ là mức tham khảo. Mỗi gia đình có thể điều chỉnh dựa trên độ tuổi, mục đích sử dụng và nhu cầu thực tế của con.

Quy tắc nên cụ thể và có khả năng thực hiện. Cha mẹ cũng cần thông báo trước cách nhắc trẻ dừng lại, chẳng hạn sử dụng đồng hồ báo thức hoặc nhắc trước vài phút.

Khi hết thời gian, người lớn nên bình tĩnh yêu cầu trẻ cất điện thoại, tránh quát mắng, giằng lấy thiết bị hoặc biến sự việc thành một cuộc đối đầu. Việc duy trì nguyên tắc một cách nhất quán sẽ giúp trẻ dần hình thành ý thức quản lý thời gian.

2. Tăng tương tác giữa cha mẹ và con, tạo hoạt động thay thế

Nếu chỉ lấy điện thoại khỏi tay trẻ nhưng không tạo ra hoạt động nào khác, con rất dễ cảm thấy buồn chán và tiếp tục đòi thiết bị.

Cha mẹ có thể tổ chức những hoạt động cả gia đình cùng tham gia như chơi trò chơi, vận động ngoài trời, đọc sách, làm đồ thủ công hoặc xem một bộ phim phù hợp. Khi tìm được niềm vui và cảm giác được kết nối trong đời sống thực, trẻ sẽ ít phụ thuộc vào màn hình hơn.

Người lớn cũng nên dành một khoảng thời gian cố định mỗi ngày để trò chuyện với con về việc học, bạn bè và những điều đã xảy ra. Điều này giúp trẻ nhận được sự chú ý trực tiếp từ cha mẹ, thay vì phải tìm kiếm cảm giác được quan tâm hoặc giải trí thông qua điện thoại.

3. Khám phá sở thích của trẻ để chuyển hướng sự chú ý

Cha mẹ nên quan sát để nhận ra sở thích và điểm mạnh của con, sau đó tạo điều kiện cho trẻ tham gia một số hoạt động ổn định như vẽ tranh, chơi nhạc cụ, thể thao, đọc sách hoặc làm đồ thủ công.

Khi thực sự hứng thú và tập trung vào một công việc cụ thể, nhu cầu sử dụng điện thoại của trẻ có thể tự nhiên giảm xuống.

Điều quan trọng là hoạt động thay thế phải phù hợp với sở thích của trẻ. Nếu cha mẹ ép con học một môn chỉ vì cho rằng nó bổ ích, hoạt động ấy có thể nhanh chóng biến thành áp lực và khó cạnh tranh được với sức hấp dẫn của điện thoại.

Thay vì sắp kín lịch học, phụ huynh có thể giới thiệu nhiều lựa chọn rồi để con thử nghiệm và tìm ra điều mình thực sự yêu thích.

4. Đồng hành và đưa ra phản hồi tích cực

Khi trẻ tham gia một hoạt động mới, cha mẹ cần cung cấp những điều kiện cần thiết và hỗ trợ con trong khả năng của mình.

Nếu trẻ thể hiện sự tập trung, kiên trì hoặc có tiến bộ, người lớn nên ghi nhận kịp thời bằng những lời khen cụ thể. Thay vì nói chung chung: “Con giỏi quá”, cha mẹ có thể nói: “Hôm nay con đã ngồi vẽ liên tục 20 phút mà không cần điện thoại” hoặc “Mẹ thấy con rất kiên trì khi tập động tác này”.

Những phản hồi cụ thể giúp trẻ biết chính xác hành vi nào đang được ghi nhận, từ đó có động lực tiếp tục duy trì.

Tuy nhiên, cha mẹ không nên biến việc được sử dụng điện thoại thành phần thưởng cho mọi hoạt động. Nếu liên tục nói “làm xong bài sẽ được chơi điện thoại”, thiết bị vô tình lại trở thành phần thưởng hấp dẫn nhất trong suy nghĩ của trẻ.

5. Cha mẹ làm gương bằng cách giảm sử dụng điện thoại

Hành vi của trẻ phần lớn được hình thành thông qua quan sát và bắt chước. Sẽ rất khó thuyết phục con cất điện thoại nếu cha mẹ liên tục nhìn vào màn hình trong bữa ăn hoặc khi đang trò chuyện với trẻ.

Trong thời gian dành cho gia đình, người lớn nên chủ động giảm lướt điện thoại, đồng thời tăng các hoạt động như đọc sách, vận động và trò chuyện trực tiếp.

Nếu cần sử dụng thiết bị để xử lý công việc, cha mẹ có thể giải thích rõ cho con: “Mẹ cần trả lời công việc trong 10 phút, sau đó mẹ sẽ cất điện thoại”. Cách này giúp trẻ hiểu rằng điện thoại đang được sử dụng có mục đích, không phải chỉ để giải trí vô thức.

Khi mọi thành viên cùng tuân thủ, những nguyên tắc về sử dụng thiết bị sẽ trở nên công bằng và thuyết phục hơn.

6. Tạo khoảng thời gian và không gian “không điện thoại”

Gia đình có thể thiết lập một số thời điểm hoặc khu vực cố định không sử dụng điện thoại, chẳng hạn trong bữa ăn, khi trò chuyện cùng nhau hoặc một giờ trước khi đi ngủ.

Phòng ngủ của trẻ cũng có thể được quy định là nơi không đặt điện thoại vào ban đêm. Cha mẹ nên chuẩn bị một vị trí chung bên ngoài phòng để các thành viên cùng cất hoặc sạc thiết bị.

Điều quan trọng là quy tắc này phải áp dụng cho cả người lớn. Nếu cha mẹ vẫn vừa ăn vừa xem điện thoại nhưng yêu cầu con phải cất máy, trẻ dễ cảm thấy bất công và phản ứng.

Điện thoại nên được xem là công cụ phục vụ học tập, liên lạc và cuộc sống, thay vì trở thành hình thức giải trí chính của trẻ. Sau khi xây dựng quy tắc, cha mẹ cần kiên trì thực hiện, đồng thời đồng hành với con trong quá trình thay đổi.

Giúp trẻ giảm lệ thuộc vào điện thoại không thể hoàn thành chỉ sau một vài ngày. Thay đổi bền vững thường bắt đầu từ những điều nhỏ: một bữa cơm không màn hình, một buổi đi bộ cùng bố mẹ hoặc một khoảng thời gian trẻ tìm thấy niềm vui trong hoạt động mình yêu thích.