Hơn 4.000 chiếc bỉm trong 4 tháng, gần 40 hộp sữa mỗi tháng và những đêm ngủ chắp vá. Phía sau niềm vui đón 5 con cùng lúc là cuộc sống tất bật, nhiều lo toan của đôi vợ chồng trẻ ở Tân Cương - Trung Quốc.

Nuôi 5 em bé sinh non, chỉ trong 4 tháng đã dùng hết hơn 4.000 chiếc bỉm.

Trung bình mỗi ngày khoảng 30–40 chiếc. Thời gian đầu vừa xuất viện còn nhiều hơn, có ngày lên tới 40–50 chiếc. Người lớn thay bỉm cho các con gần như không ngơi tay.

Gần đây, cả gia đình lại trở về Vũ Hán vì bé lớn nhất dự kiến trải qua ca phẫu thuật mắt lần thứ tư vào tháng 12. Nhiều người ngưỡng mộ họ vì trúng “tấm vé số của sự sống” với xác suất 1/60 triệu, nhưng ít ai tính được phía sau may mắn ấy là bao nhiêu gánh nặng phải lo toan.

Một gia đình bình thường nuôi một em bé có thể dùng hơn 100 chiếc bỉm mỗi tháng. Với 5 đứa trẻ, lượng tiêu thụ tăng gấp năm lần, thậm chí còn hơn. Những vỏ bao bỉm chất ở góc tường chỉ vài ngày đã cao tới nửa người, riêng việc mang rác đi đổ cũng phải chia thành nhiều lượt.

Nhìn lại những cập nhật về gia đình này, có thể cảm nhận rõ một điều: Mọi người thường dùng hai chữ “kỳ tích” để nói về may mắn. Nhưng khi bước vào cuộc sống cơm áo hằng ngày, kỳ tích chẳng hề là một hình dung lãng mạn.

Đó là những đêm thức mãi không hết, những lượt thay bỉm nối tiếp nhau, những hóa đơn phải tính toán và những ngày không dám dừng lại.

Nhiều người lướt thấy tin chỉ bấm thích rồi nói một câu: “May mắn quá!”. Nhưng ít người nghĩ kỹ một đôi vợ chồng trẻ bình thường sẽ xoay xở thế nào để nuôi lớn 5 em bé sinh non.

Phúc lành trong mắt người ngoài, với họ lại giống một trận chiến nhất định phải vượt qua.

Hơn 4.000 chiếc bỉm: Tính được tiền, khó đong hết sự vất vả

Thời gian đầu sau khi xuất viện, cả 5 bé đều sinh non, nhẹ cân, hệ tiêu hóa còn chưa phát triển hoàn thiện. Các con ăn nhiều cữ, đi vệ sinh cũng thường xuyên. Mỗi ngày, người lớn thay bỉm luân phiên cho 5 bé, tổng cộng hết khoảng 40–50 chiếc, có thời điểm còn nhiều hơn.

Người bố từng tính toán: Trong 4 tháng, gia đình đã dùng hết hơn 4.000 chiếc bỉm. Chia ra, mỗi bé dùng gần 200 chiếc một tháng, gần gấp đôi một em bé sinh đủ tháng thông thường.

Không phải các con dùng hoang phí, mà vì da trẻ sinh non rất mỏng manh. Chậm thay một chút là dễ bị hăm, nên bố mẹ không dám tiết kiệm ở khoản này.

Người chưa từng chăm trẻ sinh non có thể thấy con số ấy quá lớn. Nhưng những bố mẹ đã trải qua đều hiểu: Trẻ nhẹ cân đi vệ sinh thường xuyên, việc chăm sóc không thể qua loa.

Năm em bé nối tiếp nhau cần được chăm. Vừa vệ sinh xong cho bé này, bé khác đã khóc, người lớn có lúc chẳng kịp uống một ngụm nước.

Hơn 4.000 chiếc bỉm mới chỉ là khoản chi nhìn thấy được. Công sức chăm sóc mới là phần lớn nhất. Một gia đình có một em bé, hai người cùng chăm còn thấy mệt. Với 5 em bé, ba người phải xoay vòng liên tục, ăn ngủ cũng phải căn giờ. Sự mệt mỏi ấy khó có thể quy đổi thành tiền.

Hành trình hàng nghìn cây số vì sự sống của các con

Năm em bé chào đời tại Vũ Hán vào tháng 2 năm nay. Người mẹ đã từ Hòa Điền, Tân Cương vượt hơn 4.000 km đến đây tìm sự hỗ trợ y tế. Khi sinh ra, bé nhẹ nhất chỉ nặng 870 gram, chưa tới 1 kg. Các con trải qua 86 ngày trong lồng ấp, vượt qua nhiều thời khắc sinh tử.

Đầu tháng 10, cả nhà đi tàu suốt 36 giờ để về quê ở Tân Cương. Năm chiếc xe đẩy xếp thành hàng trên sân ga trở thành hình ảnh thu hút nhiều sự chú ý.

Nhà ga bố trí lối đi ưu tiên, nhân viên trên tàu hỗ trợ sắp xếp giường nằm, hành khách cùng toa thay nhau phụ bế các bé.

Về nhà được hơn một tháng, đến tháng 11, gia đình lại vội trở về Vũ Hán. Bé lớn nhất mắc vấn đề bẩm sinh ở mắt, đã trải qua ba ca phẫu thuật và dự kiến tiếp tục mổ lần thứ tư vào tháng 12. Quá trình phục hồi sau đó còn kéo dài.

Để thuận tiện chữa bệnh cho con, họ thuê một căn nhà nhỏ ở Vũ Hán, dự định ở lại lâu dài. Nhiều người chỉ nhìn thấy cuộc đoàn tụ sau hành trình xa xôi mà không thấy những lần di chuyển vất vả phía sau.

Vì 5 đứa trẻ, hai vợ chồng xa quê hơn nửa năm. Việc ở nhà không thể quán xuyến, cuộc sống riêng cũng gác lại, mọi sự quan tâm đều xoay quanh các con.

Bố sụt 11 kg, mẹ giảm 7 kg: Sau niềm vui là những ngày gắng gượng

Từ khi người mẹ mang thai đến lúc các con được 7 tháng tuổi, người bố đã sụt khoảng 11 kg, người mẹ cũng giảm khoảng 7 kg. Gương mặt vốn đầy đặn trở nên hóp lại, ánh mắt không giấu được mệt mỏi, giọng nói cũng phảng phất sự uể oải.

Giờ giấc của họ hoàn toàn phụ thuộc vào các con. Ban đêm phải dậy cho bú ba, bốn lần, thay bỉm nhiều lượt. Có khi vừa nằm xuống chưa đầy 10 phút, một bé đã thức giấc khóc. Ba người thay phiên trực, mỗi người ngủ đủ bốn tiếng một ngày đã được xem là điều xa xỉ.

Cô ruột của các bé cũng đến phụ giúp. Ba người lớn chăm 5 đứa trẻ, ngay cả đi mua thực phẩm cũng phải thay phiên.

Không ai than mệt. Nhưng những lúc cả 5 bé cùng khóc, người lớn cũng đỏ hoe mắt. Họ không thấy tủi thân, chỉ là thực sự có lúc gần như không gắng gượng nổi.

Khi đọc nhiều câu chuyện như thế, người ta dễ chỉ nhìn thấy sự kỳ diệu của những sinh linh mới chào đời mà bỏ qua gánh nặng một gia đình bình thường phải đón nhận.

Sinh năm không phải cái kết viên mãn trong truyện cổ tích, mà là những việc vụn vặt lặp lại mỗi ngày, sự mệt mỏi và áp lực kinh tế rất thực tế.

Đôi vợ chồng trẻ không có khoản tích lũy lớn, cũng không có đội ngũ chăm trẻ chuyên nghiệp. Cả nhà chỉ biết cùng nhau cố gắng. May mắn là họ nhận được sự quan tâm của xã hội cùng nhiều sự giúp đỡ chân thành.

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Nhưng vẫn còn nhiều gia đình sinh đa thai chưa được biết đến, không có nhiều sự chú ý từ truyền thông hay hỗ trợ từ cộng đồng, chỉ có thể âm thầm tự gánh áp lực.

Niềm vui khi sinh nhiều con cùng lúc tăng lên nhiều lần, nhưng thử thách cũng vậy. Gánh nặng ấy không nên chỉ do một gia đình đơn độc chịu đựng.

Sự giúp đỡ từ người xa lạ mang đến hơi ấm

Một người đồng hương kinh doanh đồ mẹ và bé tại Tân Cương biết hoàn cảnh của gia đình đã chủ động liên hệ, ngỏ ý cung cấp bỉm miễn phí cho các bé đến khi không còn cần dùng nữa. Đợt hàng đầu tiên có tới mấy thùng lớn, chất ở góc tường như một ngọn núi nhỏ.

Một doanh nghiệp sản xuất xe đẩy ở Hán Xuyên cũng làm riêng cho 5 bé những chiếc xe có in tên từng con, bổ sung thiết kế chắn gió, cát để phù hợp với khí hậu Tân Cương.

Hàng xóm ở Vũ Hán thường mang quần áo và đồ ăn dặm tới. Nhân viên y tế của bệnh viện cũng tiếp tục theo dõi tình hình các bé từ xa.

Trên chuyến tàu về quê, có hành khách mang cơm pilaf cho gia đình, người khác chủ động phụ dỗ trẻ. Những việc làm ấy không quá lớn lao, nhưng thực sự giúp cả nhà vơi bớt gánh nặng.

Người bố nói trước đây luôn nghĩ nuôi con là chuyện riêng của gia đình, giờ mới biết có rất nhiều người đang giúp họ chống đỡ.

Điều cảm động là sự chân thành từ cả hai phía. Gia đình ghi nhớ từng sự giúp đỡ, gặp ai cũng bày tỏ lòng biết ơn. Những người hỗ trợ cũng nói rằng nhìn 5 em bé khỏe mạnh lớn lên là đã thấy việc mình làm có ý nghĩa.

Phía sau xác suất hiếm gặp là cuộc sống của một gia đình bình thường

Xác suất mang thai năm tự nhiên được nhắc đến là 1/60 triệu, còn thấp hơn cả cơ hội trúng giải độc đắc. Nhiều người gọi đó là phúc lành rất lớn. Nhưng với một gia đình bình thường, phía sau phúc lành ấy là những thử thách cụ thể trong cuộc sống.

Ngoài bỉm, mỗi tháng 5 bé còn dùng gần 40 hộp sữa công thức. Chỉ riêng tiền sữa đã là một khoản không nhỏ.

Cộng thêm chi phí phẫu thuật, phục hồi cho bé lớn nhất, tiền thuê nhà và sinh hoạt, những hóa đơn hằng tháng khiến người lớn thấy ngột ngạt. Nếu không có sự hỗ trợ từ cộng đồng, chỉ dựa vào thu nhập của hai vợ chồng thì khó lòng duy trì.

Câu chuyện của họ cũng là hình ảnh phóng lớn từ cuộc sống của nhiều gia đình đông con. Hoàn cảnh đặc biệt khiến chi phí, sự mệt mỏi và áp lực chăm trẻ cùng tăng lên gấp nhiều lần.

Bên cạnh lời chúc các con khỏe mạnh lớn lên, cũng cần nhìn thấy những gánh nặng rất thật mà gia đình đang đối diện.

Kỳ tích ấy được tạo nên từ sự kiên trì của cả nhà và những bàn tay giúp đỡ của người xa lạ. Nhờ vậy, một xác suất hiếm gặp mới trở thành cuộc sống thường ngày với bao bận rộn, lo toan và hơi ấm.

Hơn 4.000 chiếc bỉm không chỉ là một con số. Đó là dấu vết của 5 sinh linh đang lớn lên từng ngày, cũng là sự bền bỉ giản dị của những người bình thường trước cuộc sống.

Nguồn: Sohu