Bỏ mặc xe điện truyền thống, CEO Elon Musk dồn toàn lực vào cỗ máy in tiền tự hành mang tên Robotaxi?

Đẩy mạnh Robotaxi sát sườn giờ G tài chính, Tesla đang chờ đợi điều gì từ Robotaxi?

Theo trang tin Sohu, Tesla tiếp tục đẩy mạnh tham vọng taxi tự hành tại Mỹ khi mở rộng dịch vụ Robotaxi đến Orlando và Tampa, hai thành phố thuộc bang Florida.

Động thái này diễn ra ngay trước thời điểm hãng công bố báo cáo tài chính quý II, trong bối cảnh giới đầu tư đặc biệt quan tâm đến khả năng thương mại hóa mảng xe tự hành, lĩnh vực đang ngày càng trở thành trụ cột trong chiến lược trí tuệ nhân tạo của CEO Elon Musk.

Theo thông tin được công bố, Tesla thông báo sẽ triển khai dịch vụ Robotaxi tại Orlando và Tampa. Đây là bước đi mới trong quá trình hãng tìm cách chứng minh rằng mô hình taxi tự hành của mình không chỉ dừng lại ở các thử nghiệm ban đầu, mà có thể mở rộng thành một dịch vụ vận hành thực tế tại nhiều thị trường khác nhau.

Thời điểm công bố khiến động thái của hãng càng thu hút sự chú ý từ Phố Wall, nơi các nhà đầu tư đang theo dõi sát sao tiến độ của Robotaxi.

Trong bối cảnh Elon Musk đã chuyển trọng tâm chiến lược của Tesla sang trí tuệ nhân tạo, xe tự hành và robot hình người, Robotaxi không còn là một dự án phụ mà đã trở thành một trong những yếu tố quan trọng chống đỡ mức định giá của công ty.

Nói cách khác, mỗi bước mở rộng của Robotaxi đều mang ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi một dịch vụ vận tải mới. Nó phản ánh khả năng Tesla biến tham vọng công nghệ thành doanh thu thực tế, đồng thời cho thấy hãng đang cố gắng củng cố niềm tin của thị trường vào lộ trình dài hạn mà Musk theo đuổi.

Tesla chính thức ra mắt dịch vụ Robotaxi tại thành phố Austin, bang Texas (Mỹ) vào tháng 6 năm ngoái. Đây được xem là cột mốc mở đầu cho quá trình thử nghiệm và thương mại hóa dịch vụ taxi tự hành của hãng.

Sau giai đoạn khởi động tại Austin, Tesla tiếp tục mở rộng hoạt động sang Dallas và Houston (Mỹ) trong năm nay, đồng thời tiến vào Miami.

Chuỗi mở rộng liên tiếp cho thấy Tesla đang triển khai một chiến lược đi từng bước, thay vì mở rộng ồ ạt trên diện rộng ngay từ đầu.

Với một dịch vụ đòi hỏi mức độ an toàn cao như taxi tự hành, cách tiếp cận này giúp hãng có thêm thời gian kiểm tra hệ thống, đánh giá phản hồi thực tế và điều chỉnh quy trình vận hành trước khi nhân rộng sang các khu vực mới.

Bên cạnh các thị trường thương mại, Tesla cũng liên tục tiến hành thử nghiệm lái tự hành có nhân viên giám sát an toàn tại khu vực vịnh San Francisco, bang California (Mỹ).

Việc duy trì các bài thử nghiệm này cho thấy hãng vẫn đang song song theo đuổi hai mục tiêu: vừa mở rộng phạm vi dịch vụ, vừa tiếp tục kiểm chứng năng lực của hệ thống trong điều kiện thực tế.

Trong bức tranh đó, Orlando và Tampa không chỉ là hai điểm đến mới trên bản đồ Robotaxi, mà còn là dấu hiệu cho thấy Tesla đang từng bước xây dựng một mạng lưới dịch vụ rộng hơn tại Mỹ.

Mỗi thành phố mới được bổ sung đều góp phần củng cố thông điệp rằng Robotaxi không phải là một thử nghiệm ngắn hạn, mà là một mô hình kinh doanh mà Tesla muốn phát triển lâu dài.

Dù liên tục mở rộng Robotaxi, Tesla vẫn chưa hoàn toàn xóa được những hoài nghi từ thị trường. Lý do là trong quá khứ, hãng từng không đạt được một số mục tiêu mở rộng Robotaxi như kế hoạch, khiến các nhà đầu tư đặt câu hỏi về tốc độ triển khai thực tế của dự án.

Chính vì vậy, mỗi thông báo mở rộng mới đều được thị trường đọc rất kỹ. Với Tesla, vấn đề không chỉ nằm ở việc có thể triển khai dịch vụ hay không, mà còn ở tốc độ triển khai, mức độ ổn định của hệ thống và khả năng duy trì an toàn khi mở rộng sang nhiều địa bàn khác nhau.

Đây là những yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp đến niềm tin của nhà đầu tư, đặc biệt trong bối cảnh công ty đang được định giá dựa nhiều vào kỳ vọng tương lai hơn là doanh thu hiện tại từ Robotaxi.

Trước những băn khoăn đó, Elon Musk cho biết Tesla có chủ ý áp dụng một chiến lược mở rộng thận trọng hơn. Theo ông, các bài kiểm tra an toàn nghiêm ngặt là nguyên nhân chính khiến tốc độ phát triển dịch vụ chưa thể nhanh hơn.

Nói cách khác, Tesla dường như chấp nhận đánh đổi tốc độ để ưu tiên độ an toàn và tính ổn định của hệ thống.

Quan điểm này phản ánh cách Tesla tiếp cận Robotaxi như một dịch vụ đòi hỏi sự kiểm chứng kỹ lưỡng trước khi mở rộng quy mô. Thay vì tăng tốc bằng mọi giá, hãng lựa chọn một lộ trình chậm hơn nhưng có kiểm soát hơn, với kỳ vọng rằng sự thận trọng ban đầu sẽ giúp giảm rủi ro khi dịch vụ bước vào giai đoạn vận hành rộng rãi.

Khác biệt với Waymo về hướng tiếp cận công nghệ

Một trong những điểm đáng chú ý nhất của Robotaxi là hướng phát triển công nghệ khác biệt so với Waymo, công ty thuộc Alphabet, tập đoàn mẹ của Google.

Trong khi Waymo xây dựng hệ thống lái tự hành dựa trên các cảm biến LiDAR, Tesla lại lựa chọn giải pháp dựa trên camera và phần mềm trí tuệ nhân tạo. Đây là hai triết lý công nghệ rất khác nhau, phản ánh cách mỗi công ty nhìn nhận con đường tiến tới xe tự hành hoàn toàn.

Với Waymo, LiDAR đóng vai trò quan trọng trong việc tạo bản đồ môi trường và hỗ trợ nhận diện vật thể. Trong khi đó, Tesla đặt niềm tin vào camera kết hợp AI để xử lý dữ liệu hình ảnh và điều khiển phương tiện. Cách tiếp cận này phù hợp với định hướng lâu nay của Tesla, vốn luôn nhấn mạnh vai trò của thị giác máy tính và phần mềm trong hệ sinh thái xe điện và xe tự hành của mình.

Sự khác biệt giữa hai mô hình không chỉ là vấn đề kỹ thuật, mà còn là câu chuyện về chiến lược. Tesla đang theo đuổi một con đường mà hãng tin rằng có thể mở rộng nhanh hơn và phù hợp hơn với quy mô sản xuất của mình.

Trong khi đó, Waymo đại diện cho một hướng đi thiên về hệ thống cảm biến chuyên dụng và mức độ phụ thuộc cao hơn vào phần cứng hỗ trợ.

Chính vì vậy, mỗi bước tiến của Robotaxi không chỉ được nhìn nhận như một sự mở rộng dịch vụ, mà còn như một phép thử đối với triết lý công nghệ mà Tesla đang theo đuổi.

Nếu mô hình dựa trên camera và AI có thể vận hành ổn định trên diện rộng, đó sẽ là một minh chứng quan trọng cho chiến lược mà Musk đã theo đuổi trong nhiều năm.

Cybercab sẽ là nền tảng Robotaxi chuyên dụng

Không dừng lại ở việc mở rộng dịch vụ hiện tại, Tesla còn đặt mục tiêu từng bước triển khai Cybercab,mẫu xe được thiết kế chuyên biệt dành cho Robotaxi.

Cybercab được phát triển hoàn toàn theo các kịch bản không người lái. Mẫu xe này đã lược bỏ vô lăng và bàn đạp, cho thấy định hướng rõ ràng của Tesla trong việc xây dựng một phương tiện sinh ra để phục vụ taxi tự hành, thay vì chỉ cải biến từ các mẫu xe thương mại hiện có.

Đây là một chi tiết rất đáng chú ý, bởi nó cho thấy Tesla không chỉ muốn vận hành Robotaxi bằng những chiếc xe hiện tại, mà còn đang chuẩn bị cho một thế hệ phương tiện mới được tối ưu hóa riêng cho mô hình dịch vụ này.

Nếu Robotaxi là bước đi đầu tiên để kiểm chứng thị trường, thì Cybercab có thể được xem là nền tảng dài hạn mà Tesla muốn dùng để mở rộng quy mô trong tương lai.

Việc loại bỏ vô lăng và bàn đạp cũng mang ý nghĩa biểu tượng rõ rệt. Nó cho thấy Tesla đang hướng tới một mô hình vận hành hoàn toàn không người lái, nơi chiếc xe không còn là phương tiện do con người điều khiển, mà trở thành một phần của hệ thống dịch vụ tự động hóa cao. Điều này phù hợp với tầm nhìn rộng hơn của Elon Musk về tương lai của AI, xe tự hành và robot.

Như vậy, việc mở rộng Robotaxi tới Orlando và Tampa (Mỹ) vì thế không chỉ là một thông báo triển khai dịch vụ đơn thuần. Nó là một tín hiệu cho thấy Tesla vẫn đang kiên trì theo đuổi chiến lược xe tự hành, bất chấp những hoài nghi về tốc độ và khả năng thực thi.

Trong ngắn hạn, động thái này giúp Tesla tiếp tục duy trì sự chú ý của thị trường ngay trước báo cáo tài chính quý II. Trong dài hạn, nó cho thấy hãng đang cố gắng chứng minh rằng Robotaxi có thể trở thành một mảng kinh doanh thực sự, đủ sức đóng góp vào câu chuyện tăng trưởng của công ty trong kỷ nguyên AI.

Từ Austin đến Dallas, Houston, Miami, rồi nay là Orlando và Tampa, Robotaxi đang dần mở rộng dấu chân trên bản đồ nước Mỹ. Cùng với các thử nghiệm tại khu vực vịnh San Francisco và kế hoạch triển khai Cybercab, Tesla đang xây dựng một lộ trình rõ ràng hơn cho tham vọng xe tự hành của mình.

Dù con đường phía trước vẫn còn nhiều câu hỏi về tốc độ triển khai, tiêu chuẩn an toàn và khả năng mở rộng quy mô, nhưng có một điều chắc chắn rằng: Robotaxi không còn là một ý tưởng thử nghiệm nằm trên giấy.

Với Tesla, đây đang là một trong những mũi nhọn chiến lược quan trọng nhất để định hình tương lai của hãng trong cuộc đua công nghệ tự hành.

* Nguồn: Trang tin Sohu.