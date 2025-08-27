Bỏ mặc con trai nhỏ giữa cao tốc để “dạy” con nghe lời, người bố nói gì mà gây bức xúc?

Một người đàn ông ở tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) đang trở thành tâm điểm chỉ trích sau khi bị phát hiện “phạt” con trai bằng cách bỏ mặc cậu bé trên đường cao tốc ở khu tự trị Tân Cương.

Sự việc được lan truyền rộng rãi sau khi một influencer (người có sức ảnh hưởng) trong mảng du lịch đăng tải đoạn video ghi lại cảnh một cậu bé khoảng 7-8 tuổi bị bỏ lại một mình trên đường cao tốc số 219. Cậu bé thậm chí còn cố gắng vẫy xe để cầu cứu, theo Southern Metropolis News.

Cậu bé đã được một influencer nhìn thấy trên đường cao tốc (Nguồn: Baidu)

Khi được hỏi lý do lang thang một mình trên đường cao tốc, cậu bé cho biết: “Bố cháu bỏ đi rồi. Anh trai cháu đã nói xấu cháu nên cháu đánh anh ấy. Bố cháu nổi giận và bảo cháu xuống xe.”

Người quay video sau đó đã gọi điện cho bố cậu bé theo số điện thoại em cung cấp. Người đàn ông xác nhận biết con trai bị bỏ lại và nói rằng mẹ đứa trẻ đang quay lại để đón. Không lâu sau, một xe tuần tra của tòa án Turpan đi ngang qua và cậu bé đã được bàn giao cho cảnh sát.

@tanshaoxiaofeiyang, người đã đăng tải đoạn video, cho rằng hành động của người bố là “quá đáng”.

Cậu bé cố gắng vẫy xe cầu cứu (Nguồn: Baidu)

Gia đình cậu bé đến từ tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc. Sau sự việc, người bố họ Vương đã lên mạng xã hội xin lỗi con trai, đồng thời giải thích rằng anh chỉ lái xe được khoảng 1,5 km trước khi nhờ vợ quay lại đón. Theo lời anh, cậu bé mới đi bộ chừng hai phút thì được influencer phát hiện.

Anh Vương cho biết nguyên nhân dẫn đến hành động này là do cậu con trai út thường xuyên gây gổ với anh trai. “Hôm đó tôi đã nhắc nhở hai lần nhưng nó vẫn đánh anh trai. Tôi quá tức giận nên muốn dọa nó,” anh nói.

Sau đó vào ngày 17/8, anh Vương còn đăng tải một đoạn video trong đó cậu con trai út khẳng định mình “vẫn ổn”. Đứng trước một quầy đồ nướng, cậu bé nói: “Cảm ơn mọi người đã quan tâm. Cháu ổn, bố mẹ cháu đối xử tốt với cháu và giờ chúng cháu đang ăn thịt nướng.” Cậu bé cũng nhận lỗi vì thường xuyên bắt nạt anh trai, khiến bố tức giận.

Vụ việc đã làm dấy lên làn sóng tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người chỉ trích hành động của người bố là “nguy hiểm và vô trách nhiệm”, cho rằng việc kỷ luật trẻ nhỏ không thể bằng cách đặt chúng vào tình thế rủi ro. Một số ý kiến gay gắt nhận định, nếu có sự cố xảy ra, người bố sẽ phải “hối hận cả đời”.

Nguồn: South China Morning Post