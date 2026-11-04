Bỏ hơn 2,4 tỷ đồng về quê xây nhà bất chấp lời can ngăn, sau 3 năm sinh sống, người đàn ông thừa nhận 6 điều khiến mình hối hận

Từng nghĩ rằng bỏ phố về quê xây nhà là cách vừa tiết kiệm tiền, vừa có cuộc sống bình yên, một người đàn ông Trung Quốc đã dành phần lớn tiền tích lũy để thực hiện ước mơ. Thế nhưng, sau hơn 3 năm sinh sống, anh nhận ra chi phí xây dựng chỉ là một phần của bài toán tài chính, còn những bất tiện phía sau mới thực sự đáng suy nghĩ.

Bỏ hơn 2,4 tỷ đồng xây nhà ở quê, tưởng tiết kiệm được tiền mua nhà thành phố

Sau nhiều năm làm việc và sinh sống giữa những tòa nhà cao tầng, một người đàn ông Trung Quốc quyết định trở về quê xây nhà. Anh chia sẻ rằng cuộc sống thành phố dù đầy đủ tiện nghi nhưng ngày càng khiến bản thân cảm thấy ngột ngạt. Điều anh mong muốn là một ngôi nhà rộng rãi, có sân vườn, không khí trong lành và một nơi thực sự thuộc về mình.

Bất chấp lời khuyên của những người xung quanh, anh quyết định đầu tư 630.000 nhân dân tệ (khoảng 2,44 tỷ đồng) để xây dựng ngôi nhà mơ ước. Trong suy nghĩ ban đầu, khoản tiền này là một lựa chọn hợp lý bởi với ngân sách tương đương, việc mua nhà tại những thành phố lớn sẽ khó khăn hơn nhiều.

Anh từng hình dung rằng sau khi hoàn thành, ngôi nhà sẽ trở thành tài sản lâu dài của gia đình, có thể sử dụng khi nghỉ hưu, làm nơi sum họp mỗi dịp lễ Tết và thậm chí để lại cho con cháu.

Không chỉ riêng anh, nhiều người Trung Quốc cũng lựa chọn xây nhà ở quê vì những lý do tương tự. Giá bất động sản đô thị cao khiến việc sở hữu một căn hộ trở thành gánh nặng tài chính. Trong khi đó, xây nhà trên đất ở hợp pháp của gia đình có thể giúp giảm khoản chi mua đất, đồng thời mang lại không gian sống rộng rãi hơn.

Ngoài yếu tố kinh tế, mong muốn giữ gìn ngôi nhà tổ tiên và duy trì sự gắn bó với quê hương cũng là động lực quan trọng. Đặc biệt, với những người đi làm xa, có một căn nhà riêng ở quê đồng nghĩa với việc mỗi dịp Tết đến, họ không phải ở nhờ người thân mà có thể chủ động đón tiếp họ hàng, bạn bè.

Tuy nhiên, sau hơn 3 năm chuyển về sinh sống, người đàn ông thừa nhận thực tế khác xa những gì mình từng tưởng tượng. Sáu vấn đề phát sinh khiến anh bắt đầu nghi ngờ liệu quyết định đầu tư số tiền lớn vào một căn nhà ở nông thôn có thực sự đúng đắn.

6 điều khiến chủ nhà hối hận sau hơn 3 năm

1. Chi phí xây nhà vượt xa dự tính, tiền tiết kiệm hao hụt nhanh chóng

Điều khiến anh bất ngờ nhất chính là số tiền phải bỏ ra. Ban đầu, anh cho rằng việc xây nhà ở quê sẽ rẻ hơn đáng kể so với mua căn hộ tại thành phố. Tuy nhiên, trong quá trình thi công, hàng loạt khoản phát sinh khiến ngân sách liên tục tăng.

Theo chia sẻ, riêng chi phí xây dựng và hoàn thiện một phần ngôi nhà đã vượt 600.000 nhân dân tệ (khoảng 2,33 tỷ đồng). Những khoản phát sinh khác, bao gồm một số hạng mục trang trí và hoàn thiện, lên tới hơn 300.000 nhân dân tệ (khoảng 1,16 tỷ đồng).

Khi tính thêm nhân công và các khoản chi liên quan, người đàn ông cho biết tổng chi phí có thể lên tới gần 1 triệu nhân dân tệ (khoảng 3,88 tỷ đồng).

Đáng chú ý, đây cũng là điều nhiều người dễ bỏ qua khi tính toán tài chính xây nhà: ngân sách ban đầu chưa chắc phản ánh toàn bộ số tiền phải chi. Từ vật liệu, nhân công, nội thất đến hệ thống điện nước, sân vườn và các hạng mục hoàn thiện, mỗi khoản tăng thêm một chút đều có thể khiến tổng chi phí đội lên đáng kể.

2. Nhà rộng nhưng chi phí và thời gian đi lại tăng lên

Trước khi chuyển về quê, anh từng nghĩ rằng đường sá nông thôn ngày nay đã thuận tiện, việc sinh hoạt sẽ không có nhiều khác biệt so với thành phố. Thế nhưng, sau khi sống lâu dài, anh nhận ra có đường ô tô không đồng nghĩa với việc mọi nhu cầu đều được đáp ứng gần nhà.

Ở thành phố, chỉ cần xuống dưới chung cư là có thể mua thực phẩm, thuốc men hoặc những vật dụng cần thiết. Trong khi đó, tại quê, anh thường xuyên phải lái xe một quãng đường để đi chợ hoặc mua sắm.

Những chuyến đi tưởng chừng nhỏ nhặt khiến thời gian sinh hoạt bị kéo dài, đồng thời phát sinh thêm tiền xăng xe, bảo dưỡng phương tiện và các chi phí đi lại khác. Nếu tính theo tháng hoặc theo năm, đây không còn là khoản chi có thể bỏ qua.

3. Việc học hành của con cái trở thành bài toán khó

Một vấn đề khác khiến anh trăn trở là điều kiện giáo dục tại nơi sinh sống. Theo trải nghiệm cá nhân, các trường học gần nhà chưa đáp ứng được kỳ vọng của gia đình về cơ sở vật chất, hoạt động học tập và lựa chọn giáo viên.

Nếu muốn con theo học tại những trường có điều kiện tốt hơn, gia đình có thể phải chấp nhận việc đưa đón xa hoặc chuyển nơi ở. Điều này đồng nghĩa với việc phát sinh thêm thời gian, chi phí đi lại, thậm chí tiền thuê nhà tại khu vực khác.

Người đàn ông nhận ra rằng khi lựa chọn nơi sinh sống, giá đất và chi phí xây dựng không nên là hai yếu tố duy nhất được cân nhắc. Với gia đình có con nhỏ, khả năng tiếp cận trường học phù hợp cũng ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống và kế hoạch tài chính lâu dài.

4. Mỗi lần khám bệnh đều phải di chuyển xa

Nếu việc mua sắm bất tiện chỉ gây phiền phức trong sinh hoạt, khoảng cách đến các cơ sở y tế lại khiến anh lo lắng nhiều hơn.

Tại nơi anh chuyển về, các dịch vụ khám chữa bệnh chuyên sâu không sẵn có như ở thành phố. Mỗi khi cần thăm khám, anh thường phải đi một quãng đường dài để đến bệnh viện lớn.

Điều này không chỉ tốn thời gian mà còn kéo theo chi phí đi lại, ăn uống và đôi khi là lưu trú. Đối với những gia đình có người cao tuổi hoặc thành viên cần theo dõi sức khỏe thường xuyên, đây là yếu tố đặc biệt quan trọng.

Anh cho rằng việc sở hữu một ngôi nhà rộng rãi sẽ không còn quá hấp dẫn nếu đổi lại là sự bất tiện trong những nhu cầu thiết yếu nhất.

5. Làng quê ngày càng vắng người, cuộc sống không nhộn nhịp như tưởng tượng

Khi quyết định trở về quê, anh từng hình dung những buổi chiều hàng xóm trò chuyện, trẻ con vui chơi ngoài sân và gia đình quây quần bên nhau. Tuy nhiên, thực tế tại ngôi làng của anh lại khác.

Nhiều người trẻ đã rời quê để làm việc, kết hôn và sinh sống ở thành phố. Những người ở lại phần lớn thuộc thế hệ lớn tuổi, trong khi một số căn nhà chỉ sáng đèn vào dịp lễ Tết.

Theo thời gian, sự vắng vẻ khiến cuộc sống nông thôn không còn mang lại cảm giác gần gũi như anh từng mong đợi. Ngôi nhà dù rộng và đẹp nhưng lại thiếu sự kết nối xã hội, đặc biệt khi những người thân quen không còn sinh sống quanh đó.

6. Bỏ số tiền lớn nhưng ngôi nhà không dễ chuyển thành tiền khi cần

Đây là điều khiến người đàn ông suy nghĩ nhiều nhất sau hơn 3 năm sinh sống.

Khi đầu tư gần 1 triệu nhân dân tệ (khoảng 3,88 tỷ đồng) vào ngôi nhà, anh từng tin rằng mình đang sở hữu một tài sản có giá trị lớn. Tuy nhiên, anh dần nhận ra giá trị xây dựng và khả năng bán lại là hai chuyện khác nhau.

Ở một số khu vực nông thôn Trung Quốc, nhu cầu mua nhà không cao, đặc biệt khi phần lớn người trẻ đã chuyển đến đô thị. Bên cạnh đó, việc chuyển nhượng nhà và quyền sử dụng đất ở nông thôn còn phụ thuộc vào những quy định pháp lý riêng.

Điều này khiến một căn nhà được đầu tư nhiều tiền chưa chắc có thể bán lại với mức giá tương xứng, thậm chí có thể rất khó tìm được người mua phù hợp.

Người đàn ông cho rằng nếu không có kế hoạch sinh sống lâu dài, việc dồn phần lớn tài sản vào một căn nhà ở quê có thể làm giảm khả năng chủ động về tài chính. Trong trường hợp cần tiền để chữa bệnh, đầu tư hoặc hỗ trợ con cái, bất động sản khó thanh khoản sẽ không thể đáp ứng nhu cầu ngay lập tức.

Anh thừa nhận rằng nếu được lựa chọn lại, bản thân sẽ cân nhắc kỹ hơn giữa việc xây nhà và giữ một phần tiền dưới dạng tiết kiệm hoặc những tài sản dễ chuyển đổi thành tiền.

Xây nhà ở quê có thực sự tiết kiệm hơn mua nhà thành phố?

Câu chuyện của người đàn ông Trung Quốc cho thấy việc xây nhà ở quê không nhất thiết là quyết định sai lầm. Với những gia đình đã có đất ở hợp pháp, có công việc ổn định gần nhà và không cần thường xuyên sử dụng các dịch vụ tại thành phố, đây vẫn có thể là lựa chọn phù hợp.

Tuy nhiên, nếu xét dưới góc độ tài chính, bài toán không chỉ dừng lại ở việc xây nhà hết bao nhiêu tiền mà còn bao gồm chi phí duy trì cuộc sống, khả năng sử dụng lâu dài và tính thanh khoản của tài sản.

Trước khi quyết định, người có ý định về quê xây nhà nên cân nhắc ít nhất ba vấn đề: gia đình có thực sự sinh sống tại đó trong nhiều năm hay không; ngân sách xây dựng có ảnh hưởng đến quỹ dự phòng và tiền dưỡng già hay không; và nếu cần chuyển đi, ngôi nhà có thể được khai thác hoặc chuyển nhượng theo quy định pháp luật hay không.

Sau hơn 3 năm, người đàn ông nhận ra điều khiến mình tiếc nuối không phải là đã trở về quê, mà là từng quá tin vào viễn cảnh cuộc sống bình yên mà chưa tính đủ những chi phí và bất tiện đi kèm.

Một căn nhà đẹp có thể mang lại cảm giác tự hào khi hoàn thành, nhưng để trở thành nơi sống thoải mái lâu dài, nó cần phù hợp với nhu cầu thực tế và khả năng tài chính của cả gia đình. Đôi khi, sở hữu một ngôi nhà lớn chưa chắc đã quan trọng bằng việc giữ được sự linh hoạt trong chi tiêu và một khoản tiền dự phòng đủ an toàn.

Các nhận định về giáo dục, y tế và khả năng chuyển nhượng phản ánh trải nghiệm tại địa phương của nhân vật, không đại diện cho toàn bộ nông thôn Trung Quốc.