Bỏ hình ảnh DJ Ngân 98 trên poster hội chợ thương mại lớn ở Khánh Hòa

MINH MINH/VTC New |

Tỉnh Khánh Hòa sẽ phối hợp cùng các đơn vị liên quan để chỉnh sửa, xóa bỏ hình ảnh DJ Ngân 98 được quảng bá rầm rộ tại Hội chợ thương mại Katê 2025.

Ngày 14/10, ông Nguyễn Văn Nhựt - Giám đốc Sở Công Thương Khánh Hòa cho biết, poster Hội chợ thương mại Katê năm 2025 có hình DJ Ngân 98 sẽ được chỉnh sửa, xóa bỏ để phù hợp với quy định pháp luật.

Hội chợ thương mại Katê năm 2025 diễn ra từ ngày 18 đến 26/10 tại khu công viên biển Bình Sơn (phường Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa), do Sở Công Thương Khánh Hòa cấp phép. Sự kiện sẽ mời nhiều nghệ sĩ tham gia biểu diễn, trong đó có Võ Thị Ngọc Ngân (tên thường gọi Ngân 98).

Bỏ hình ảnh DJ Ngân 98 trên poster hội chợ thương mại lớn ở Khánh Hòa- Ảnh 1.

Poster Hội chợ thương mại Katê năm 2025 có hình DJ Ngân 98 sẽ được gỡ bỏ.

Ngày 13/10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM khởi tố, bắt giam Ngân 98 để điều tra về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm".

Theo ông Nhựt, sau khi nắm bắt được thông tin trên, Sở Công Thương phối hợp cùng đơn vị tổ chức rà soát lại toàn bộ khách mời, ấn phẩm quảng bá, hình ảnh của sự kiện trên tinh thần tuân thủ nghiêm theo quy định pháp luật.

Công an Hà Nội nói gì trước tin đồn Shark Bình và Phương Oanh ly hôn?

