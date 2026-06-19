Bộ GD&ĐT công bố đáp án và hướng dẫn chấm thi môn Ngữ văn tốt nghiệp THPT 2026

Đáp án môn Ngữ văn cùng các môn thi Tốt nghiệp THPT được Bộ GD&ĐT công bố chiều 19/6. Ngữ văn là một trong hai môn thi bắt buộc, có hơn 1,2 triệu thí sinh trên toàn quốc dự thi.

Dưới đây là đáp án môn Ngữ văn:

Cùng với việc công bố đáp án, Bộ GD&ĐT cũng công bố hướng dẫn chấm thi môn này:

Đề Tốt nghiệp THPT môn Ngữ văn sáng 11/6 gây tranh cãi khi đặt câu hỏi: "Làm thế nào để có những "Steve Jobs Việt Nam"?

Đề thi môn Ngữ văn năm nay nhận nhiều ý kiến bình luận trái chiều. Có người đặt câu hỏi đề thi tốt nghiệp dành cho học sinh toàn quốc có nên mặc định tất cả các em đều biết Steve Jobs, Mark Zukerberg, Elon Musk là ai hay không, có đảm bảo công bằng cho học sinh ở các vùng miền khác nhau hay không?

Phần Đọc hiểu, đề trích ngữ liệu văn bản từ "CODE VÀ CÁT - Những quyền lực công nghệ xoay chuyển thế giới" của NXB Thế giới. Nội dung ngữ liệu kín một mặt giấy.

Cũng có ý kiến ghi nhận đây là một câu hỏi hay, đặt ra một vấn đề lớn: làm thế nào để Việt Nam có thể nuôi dưỡng những con người sáng tạo, có khả năng tạo ra giá trị có ảnh hưởng tầm thế giới.

Đây là một hướng gợi mở tốt, đáng để học sinh suy nghĩ về giáo dục, môi trường xã hội, chính sách và văn hóa khuyến khích sáng tạo.

Tuy nhiên, góp ý ra đề thi Tốt nghiệp THPT cần thận trọng hơn khi đưa vào các nhân vật cụ thể như Steve Jobs cũng không phải không có cơ sở. Với một kỳ thi đại trà quy mô quốc gia, một chi tiết tưởng như chỉ để gợi mở vẫn có thể vô tình tạo lợi thế cho nhóm học sinh quen thuộc với các nhân vật ấy, và gây lúng túng cho những em không biết hoặc biết rất ít. Mà như vậy, một số học sinh đã có thể bị lúng túng, hiểu sai và viết không chính xác trong bài thi là điều nên tránh.