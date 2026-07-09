Bộ GD&ĐT chưa chốt phương án thi lại môn Toán ở Tuyên Quang

Bộ GD&ĐT yêu cầu Tuyên Quang tiếp tục xác minh vụ điểm Toán bất thường, chưa quyết định việc thi lại và sẽ lựa chọn phương án xử lý phù hợp.

Bộ GD&ĐT cho biết đã nhận được đề nghị của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc tổ chức thi lại môn Toán đối với các thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Tuy nhiên, Bộ chưa quyết định phương án xử lý và đề nghị địa phương tiếp tục xác minh đầy đủ bản chất vụ việc.

Theo thông cáo phát tối 9/7, Bộ GD&ĐT đề nghị UBND tỉnh Tuyên Quang tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương xác minh đầy đủ, khách quan bản chất vụ việc; làm rõ hành vi vi phạm, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm Quy chế thi và vi phạm pháp luật theo đúng quy định.

Bộ GD&ĐT sẽ căn cứ Quy chế thi, kết quả kiểm tra, xử lý của UBND tỉnh Tuyên Quang, kết quả xác minh của các cơ quan chức năng và đánh giá toàn diện tác động của vụ việc để quyết định phương án xử lý phù hợp, bảo đảm khách quan, công bằng, công khai, đúng quy định của pháp luật; đồng thời bảo đảm tính nhân văn trong giáo dục, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thí sinh.

Bộ nhấn mạnh: “Phương án xử lý sẽ không để những thí sinh có năng lực thực chất bị ảnh hưởng đến cơ hội học tập, đồng thời giữ vững kỷ cương, sự công bằng và uy tín của Kỳ thi tốt nghiệp THPT”.

Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, nơi xảy ra vụ bất thường 146 điểm 10 môn Toán.

Tại họp báo chiều nay, đại diện Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố bốn bị can về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, bà Trần Thị Thu Hằng, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Huyên, Trưởng điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, đã chỉ đạo, hướng dẫn một số giám thị tạo điều kiện cho thí sinh làm bài thi môn Toán. Từ chỉ đạo này, giáo viên Nguyễn Hà Duy của Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, bị cáo buộc đã vào phòng thi và trực tiếp hướng dẫn một số thí sinh làm bài.

Đại diện UBND tỉnh Tuyên Quang cho biết đã đề xuất Bộ GD&ĐT cho 328 thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang được thi lại môn Toán.

Theo ông Hoàng Minh Cảnh, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Tuyên Quang, Sở đã gặp gỡ phụ huynh và thí sinh tại điểm thi để lắng nghe ý kiến.

Kết quả lấy ý kiến cho thấy, cả 322/322 phụ huynh học sinh (đạt 100%) và 6/6 thí sinh tự do đều thống nhất đề nghị tổ chức thi lại môn Toán. Theo đại diện Sở, nguyện vọng này nhằm bảo đảm tính công bằng, khách quan, minh bạch của kỳ thi cũng như quyền và lợi ích hợp pháp của các thí sinh.

Tỉnh cũng kiến nghị Bộ xem xét điều chỉnh thời gian tuyển sinh đại học, cao đẳng nếu phương án thi lại được chấp thuận.