Đừng bị phim ảnh "lừa": 10 vạn Thiên binh không hề yếu!

Chúng ta thường cười nhạo 10 vạn Thiên binh Thiên tướng vì bị Ngộ Không đánh cho tan tác. Nhưng hãy nhớ, đó là đội quân tinh nhuệ nhất với những cái tên "khủng" như Na Tra, Tứ Đại Thiên Vương, Nhị Thập Bát Tú... Ngộ Không thắng được họ chứng tỏ thực lực của con khỉ đá đã ở hàng đỉnh cấp.

Thế nhưng, một Ngộ Không "quậy nát" Thiên đình như thế, trước mặt Bồ Đề Tổ Sư lại chỉ như một đứa trẻ. Chỉ cần một lời đe dọa "扒皮锉骨" (lột da tróc xương), Ngộ Không đã sợ đến mức không bao giờ dám hé môi về danh tính sư phụ. Điều này khiến chúng ta lầm tưởng Bồ Đề là vô địch.

Giải mã danh xưng "Thiên Ngoại Tiên Tông"

Bồ Đề Tổ Sư được gọi là "Thiên Ngoại Tiên Tông".

Thiên Ngoại: Ở ngoài Tam giới, tự do tự tại, không chịu sự quản thúc của bất kỳ thế lực nào.

Tiên Tông: Bậc thầy của các vị tiên.

Nghe thì có vẻ "out trình", nhưng bài phân tích trên Sohu đã chỉ ra một điểm yếu chí mạng: Bồ Đề Tổ Sư dạy Ngộ Không 360 bàng môn của Đạo gia. Mà trong thế giới Tây Du, Đạo gia có một "ông tổ" sừng sững là Thái Thượng Lão Quân. Bất kể Bồ Đề giỏi đến đâu, ngài cũng chỉ là người tu luyện theo hệ thống pháp thuật do Lão Quân tạo ra. Logic rất đơn giản: Người học không thể vượt qua người sáng tạo.

Hệ thống phân cấp quyền lực: Ngọc Hoàng mới là "Vua"

Đây là chi tiết đắt giá nhất để định đoạt vị thế:

Thái Thượng Lão Quân vs Ngọc Hoàng: Dù Lão Quân là tổ sư Đạo gia, nhưng trong triều đình Thiên đình, ngài vẫn là cấp dưới của Ngọc Hoàng. Khi mất linh đan, Lão Quân phải đến trình báo và gọi Ngọc Hoàng là "Bệ hạ", xưng "Khởi" (lời của cấp dưới thưa với cấp trên).

Bắc cầu quan hệ: Bồ Đề Tổ Sư không vượt qua được Thái Thượng Lão Quân, mà Lão Quân lại dưới quyền Ngọc Hoàng. Suy ra, vị thế của Bồ Đề Tổ Sư vẫn còn kém Ngọc Hoàng một bậc.

Kết luận: Kẻ nắm quyền và người ẩn dật

Ngọc Hoàng Đại Đế là chủ nhân thực sự của Tam giới, nắm giữ quyền sinh sát và vận hành cả vũ trụ. Trong khi đó, Bồ Đề Tổ Sư dù pháp lực thâm sâu nhưng chỉ dừng lại ở vai trò một "giảng viên đại học" ẩn dật, không có quyền lực chính trị và không thống lĩnh thần tiên. Nếu thực sự gặp nhau, Bồ Đề Tổ Sư vẫn phải hành lễ trước Ngọc Hoàng theo đúng tôn ti của đất trời.

Theo Sohu