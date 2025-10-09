Bộ Công Thương thông tin về việc triển khai dự án điện khí LNG lớn nhất Việt Nam của Vingroup

Chiều 8/10, Bộ Công Thương tổ chức họp báo thường kỳ quý 3-2025 với các vấn đề được quan tâm liên quan tới các chính sách phát triển năng lượng, lĩnh vực điện khí LNG và chính sách giá điện.

Tại buổi họp báo quý III/2025, ông Bùi Quốc Hùng - Phó Cục trưởng Cục Điện lực (Bộ Công Thương) cho biết, Nghị quyết 70 đã giao Bộ Công Thương hai nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có việc xây dựng cơ chế đặc thù nhằm thúc đẩy các dự án điện khí LNG.

Cụ thể, Bộ Công Thương đang xem xét đề xuất cơ chế cam kết sản lượng phát điện ở mức khoảng 70 - 75% trong thời hạn 10 năm đối với các nhà máy điện khí LNG. Việc có cơ chế bảo đảm đầu ra ổn định sẽ giúp nhà đầu tư yên tâm triển khai, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng và đưa các dự án vào vận hành đúng kế hoạch.

Về dự án Nhiệt điện khí LNG Quỳnh Lập - Nghệ An, lãnh đạo Bộ Công Thương cho hay, dự án đã được bổ sung vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia tổng sơ đồ VIII. Tuy nhiên, hiện dự án vẫn trong giai đoạn lựa chọn chủ đầu tư, chưa có đơn vị chính thức đảm nhận nên chưa thể cung cấp thông tin chi tiết hơn.

Đối với Dự án Nhiệt điện khí LNG Hải Phòng, ông Hùng cho biết, đây là một trong những dự án trọng điểm đang được triển khai thuận lợi. Tuần trước, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã dự lễ khởi công dự án này. Chủ đầu tư là liên doanh giữa Tập đoàn Vingroup và Công ty Cổ phần Năng lượng VinEnergo.

Dự án nhà máy nhiệt điện LNG Hải Phòng được khởi công vào ngày 26/9 với tổng mức đầu tư hơn 178.000 tỷ đồng, dự án được chia làm hai giai đoạn: giai đoạn 1 công suất 1.600 MW và giai đoạn 2 công suất 3.200 MW.

Dự kiến, giai đoạn 1 sẽ đi vào vận hành năm 2030 và giai đoạn 2 vào năm 2035. Dự án sử dụng nhiên liệu khí LNG nhập khẩu, được đầu tư tại cảng Nam Đồng Sơn với công suất 1,2 triệu tấn/năm. Dự án nhà máy nhiệt điện LNG Hải Phòng được đánh giá sẽ là nhà máy nhiệt điện lớn nhất Việt Nam theo Quy hoạch điện VIII của Chính phủ, đồng thời nằm trong nhóm nhà máy điện khí LNG hàng đầu thế giới.

Theo thông tin từ Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, dự án đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, hoàn thành báo cáo nghiên cứu khả thi và được thẩm định thiết kế về phòng cháy, chữa cháy, môi trường. Chủ đầu tư đang triển khai lựa chọn nhà thầu EPC và xúc tiến các thủ tục liên quan đến đầu tư hạ tầng, đường dây truyền tải công suất, bổ sung điều chỉnh Quy hoạch điện VIII, đấu nối lưới điện quốc gia, cũng như hoàn thiện hồ sơ về nhập khẩu LNG và kho chứa nhiên liệu.



