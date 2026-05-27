Bộ Công Thương: Hầu hết các loại xe đều phù hợp để sử dụng xăng E10

Tại cuộc họp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương ngày 26/5, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, việc sử dụng xăng E10 giúp giảm phát thải các loại khí nhà kính, bảo vệ môi trường, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch đang ngày càng cạn kiệt qua quá trình khai thác.

"Theo kinh nghiệm quốc tế, hiện nay đã có hơn 60 nước đã sử dụng xăng E10, thậm chí là E15 và cao hơn nữa", Thứ trưởng nói.

Thứ trưởng cũng cho hay, qua tiến hành kiểm tra cũng như lấy ý kiến, đánh giá của các nhà sản xuất, hiệp hội ô tô xe máy, hầu hết các loại xe đều phù hợp để sử dụng xăng E10.

Liên quan đến chất lượng xăng dầu, đặc biệt là xăng E10, Thứ trưởng cho rằng, cần phải quan tâm đến một số chỉ tiêu. Thứ nhất, xăng gốc phối trộn với etanol; thứ hai, tỷ trọng phối trộn để đảm bảo theo tiêu chuẩn, quy chuẩn đã được Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành; thứ ba, kiểm tra, kiểm soát tại các cơ sở phối trộn cũng như các cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

Cùng với đó, phải triển khai thường xuyên tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị của các cơ sở sản xuất cũng như người tiêu dùng để kịp thời cùng với các lực lượng chức năng xử lý ngay và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về chất lượng.

Theo Thứ trưởng, trên cơ sở đó, Bộ Công Thương đã cung cấp thêm thông tin và đặc biệt có sự tham gia, hỗ trợ của các chuyên gia để phân tích, đánh giá tác động cũng như hiệu quả của sản phẩm.

"Ngoài ra, chúng tôi sẽ tiếp tục xây dựng các tài liệu hướng dẫn sử dụng một cách đầy đủ hơn trong thời gian tới", Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết.

Bộ Công Thương cho biết sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về chất lượng xăng E10

Cũng theo báo cáo của Bộ Công Thương, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết, hơn 60 quốc gia đã triển khai chính sách pha trộn etanol bắt buộc, trong đó E10 là mức phổ biến nhất. Xu hướng này diễn ra mạnh tại Mỹ, châu Âu, Brazil, Thái Lan, Australia và nhiều nước châu Á nhằm giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.

Trên thế giới, xăng E10 hiện được xem là tiêu chuẩn nhiên liệu phổ biến, không còn là sản phẩm thay thế hay thử nghiệm như giai đoạn trước.

Tại Mỹ, thị trường xăng sinh học đã phát triển theo mô hình tương đối hoàn chỉnh khi xăng E10 chiếm hơn 95% thị phần, với sản lượng etanol khoảng 60 tỷ lít mỗi năm. Hiện nay, gần như toàn bộ xăng tiêu thụ tại Mỹ đều chứa tới 10% ethanol.

Tại Liên minh châu Âu (EU), Chỉ thị Năng lượng tái tạo RED II yêu cầu tỷ lệ năng lượng tái tạo trong lĩnh vực giao thông đạt tối thiểu 14%, qua đó thúc đẩy xăng E10 trở thành tiêu chuẩn phổ biến tại nhiều quốc gia như Đức và Pháp.

Nhiều nước EU đã chuyển đổi gần như toàn bộ xăng RON 95 sang xăng E10 nhằm đáp ứng mục tiêu giảm phát thải và trung hòa carbon. EU cũng xây dựng hệ thống quy chuẩn kỹ thuật linh hoạt, đi kèm cơ chế chứng chỉ carbon nhằm kiểm soát phát thải trong toàn chuỗi nhiên liệu, từ sản xuất nguyên liệu đến tiêu thụ cuối cùng.

Tại Thái Lan, xăng E10 đã được sử dụng để thay thế hoàn toàn xăng RON 91. Việc triển khai thành công chủ yếu nhờ duy trì mức giá E10 thấp hơn đáng kể so với xăng khoáng, đồng thời có chính sách điều hành nhất quán trong thời gian dài.

Tương tự, tại Philippines, Đạo luật Nhiên liệu sinh học (Biofuels Act of 2006) quy định toàn bộ xăng bán trên thị trường phải pha etanol, với tỷ lệ E10 được áp dụng bắt buộc trên toàn quốc từ năm 2011.