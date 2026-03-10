Bộ Công thương đề xuất giảm thuế môi trường, sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu

Theo Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân, xung đột quân sự giữa Mỹ và Iran leo thang nghiêm trọng. Toàn thế giới, khu vực châu Á, đặc biệt là Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, được dự báo chịu tác động nặng nề do phụ thuộc lớn vào nguồn năng lượng nhập khẩu từ Trung Đông.

Thứ trưởng Bộ Công thương cho biết, tại Việt Nam, tổng nguồn xăng dầu tiêu thụ nội địa năm 2025 đạt khoảng 28,6 triệu m³/tấn. Mặc dù có hai nhà máy lọc dầu Nghi Sơn và Bình Sơn, nước ta vẫn phụ thuộc đáng kể vào nguồn nhập khẩu. Nguy cơ thiếu hụt cục bộ xăng dầu tại một số địa phương là hoàn toàn có thể xảy ra.

Trong những ngày qua, Bộ Công thương đã xây dựng các kế hoạch, phương án để kiểm soát tình hình. Hiện Bộ Công thương và Bộ Tài chính đang xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ các phương án bình ổn giá, trong đó có sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu. Bộ cũng đang tích cực phối hợp với các bộ, ngành và báo cáo Chính phủ để triển khai các biện pháp khác như đề xuất giảm thuế bảo vệ môi trường và các biện pháp hữu hiệu khác nhằm đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho nền kinh tế.

Trình bày các giải pháp tiết kiệm xăng dầu, đại diện Bộ Công thương đề xuất, đối với người dân, nên hạn chế sử dụng phương tiện cá nhân khi không cần thiết; ưu tiên đi chung xe, sử dụng phương tiện công cộng hoặc xe đạp cho quãng đường ngắn. Đồng thời, nên bảo dưỡng phương tiện định kỳ, kiểm tra lốp xe đúng áp suất, thay dầu nhớt đúng hạn, tắt máy khi dừng đỗ lâu giúp giảm 10-15% lượng xăng tiêu hao; lái xe tiết kiệm nhiên liệu: giữ tốc độ ổn định, tránh tăng giảm ga đột ngột, hạn chế chạy tốc độ cao không cần thiết. Bên cạnh đó, nên chuyển đổi phương tiện, cân nhắc sử dụng xe điện, xe hybrid hoặc phương tiện sử dụng nhiên liệu sinh học E5 và E10 theo lộ trình từ ngày 1-6-2026.

Đối với doanh nghiệp, Bộ Công thương cho rằng, các doanh nghiệp cần xây dựng định mức tiêu hao nhiên liệu cho từng quy trình sản xuất, vận tải và áp dụng hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001. Cùng với đó, tối ưu hóa logistics, sắp xếp tuyến vận chuyển hợp lý, tăng tải trọng mỗi chuyến hàng, giảm số lượt xe chạy rỗng.

Các doanh nghiệp cũng cần đầu tư công nghệ tiết kiệm năng lượng, nâng cấp máy móc, thiết bị sản xuất, chuyển đổi sang năng lượng tái tạo (điện mặt trời, điện gió) cho các hoạt động phụ trợ. Đáng chú ý, Bộ Công thương khuyến khích doanh nghiệp tổ chức làm việc từ xa khi có thể để giảm nhu cầu đi lại, vận chuyển.

Theo Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân, xăng dầu là mặt hàng chiến lược, nhưng nguồn cung thì lại hữu hạn. Trong bối cảnh xung đột Mỹ - Iran gây bất ổn thị trường năng lượng toàn cầu, mỗi lít xăng tiết kiệm được là một đóng góp thiết thực cho an ninh năng lượng quốc gia. Người dân, doanh nghiệp đồng lòng, chia sẻ trách nhiệm cùng Nhà nước: không hoang mang, không tích trữ, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả năng lượng.