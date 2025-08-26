Bộ Công Thương đề xuất 2 phương án giá bán lẻ điện cho sạc xe, tác động thế nào đến các trụ sạc của VinFast?

Ảnh minh họa tạo bởi AI

Giá điện trạm sạc có thể tới 4.298 đồng/kWh

Bộ Công thương vừa hoàn thiện Dự thảo Thông tư quy định về thực hiện giá bán điện. Đối với giá bán lẻ điện cho sạc xe, Bộ Công thương đề xuất 2 phương án:

Phương án 1: Áp dụng giá bán lẻ điện cho các trạm/trụ sạc điện phương tiện giao thông vận tải sử dụng điện bao gồm cả xe buýt điện và yêu cầu phải lắp đặt công tơ đo đếm điện riêng. Trường trường hợp hộ gia đình sạc xe điện và ký hợp đồng điện sinh hoạt thì áp dụng giá bán điện sinh hoạt với toàn bộ sản lượng.

Phương án 2: Quy định giá điện chi tiết cho 2 trường hợp có công tơ và không có công tơ. Nếu không có công tơ riêng cho sạc xe điện, áp dụng giá điện theo hợp đồng mua bán điện hiện tại. Nếu có công tơ, thì áp dụng giá bán lẻ điện theo từng mục đích sử dụng điện.

Góp ý dự thảo, EVN và 1 số tổng công ty điện lực cho rằng các trạm/trụ sạc điện phải lắp đặt công tơ đo đếm riêng (trừ trụ sạc của hộ gia đình có hợp đồng điện sinh hoạt) vì công suất sử dụng điện cao sẽ gây ảnh hưởng tới hệ thống điện vào giờ cao điểm.

Tuy nhiên, theo Tổng Công ty Điện lực TP.HCM, không nhất thiết phải lắp đặt công tơ riêng cho trạm/trụ sạc xe điện (ví dụ quán nước, quán cà phê có lắp đặt trụ sạc xe điện thì không cần tách công tơ mà áp dụng giá điện kinh doanh cho toàn bộ lượng điện tiêu thụ).

Vì vậy, Bộ Công thương cho biết, theo các ý kiến góp ý nêu trên, đề xuất 2 phương án để lấy ý kiến do đây là mục đích sử dụng mới và có thể có đa dạng hình thức (sạc tại nhà, sạc công cộng, sạc tại trung tâm thương mại, bãi đỗ xe, cơ quan hành chính, khuôn viên doanh nghiệp…):

Hồi tháng 5, Thủ tướng ban hành Quyết định 14 Quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện. Trong đó trạm sạc xe điện áp dụng biểu giá riêng, bằng 71% đến 195% so với mức giá bán lẻ điện bình quân.

Như vậy, với mức giá bán lẻ điện bình quân hiện hành là 2.204,0655 đồng/kWh, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, giá điện cho các trạm/trụ sạc sẽ có giá thấp nhất là 71% (tương đương khoảng 1.565 đồng/kWh) và cao nhất là 195% (tương đương 4.298 đồng/kWh).

150.000 trạm sạc của Vingroup sẽ ra sao?

VinFast – hãng xe điện của tỷ phú Phạm Nhật Vượng hiện dẫn đầu mảng hạ tầng sạc tại Việt Nam với mạng lưới trải dài toàn quốc. Năm 2024, ông Vượng tiếp tục thành lập V-GREEN để triển khai mô hình trạm sạc nhượng quyền, hợp tác với các chủ mặt bằng như bãi gửi xe, quán cà phê, siêu thị, khách sạn... Dự kiến sẽ phục vụ đạt 300.000 ô tô và 1 triệu xe máy điện vào năm 2025.

Tại các trạm sạc nhượng quyền, V-GREEN cam kết chia sẻ doanh thu ở mức cố định 750 VNĐ cho mỗi 1 kWh điện sạc cho các đối tác trong vòng tối thiểu 10 năm, cam kết đền bù cho các chủ trạm sạc nếu công ty dừng kinh doanh trước hạn cam kết.

Công ty này cam kết đầu tư 10.000 tỷ đồng trong vòng hai năm tới để xây mới, nâng cấp và hoàn thiện hệ thống trạm sạc xe điện, nhằm đạt mục tiêu có 150.000 cổng sạc trên toàn quốc.

Ngoài Vingroup, thị trường hạ tầng sạc xe điện tại Việt Nam cũng có sự tham gia của một số đơn vị khác.

EBOOST có hơn 1,500 điểm sạc trên toàn quốc tính đến tháng 10 năm 2024.

PV Power hiện đang thí điểm dự án trạm sạc xe điện với mục tiêu xây dựng khoảng 1.000 trạm sạc trên toàn quốc vào năm 2035, hợp tác cùng đối tác EN Technologies của Hàn Quốc.

EverCharge hiện có khoảng 19 điểm sạc còn EV One có 24 điểm sạc ở 3 miền Bắc, Trung, Nam tính đến cuối năm ngoái.

Theo nhận định, với mức giá điện mới (cao điểm lên đến 174% trung áp, 195% hạ áp), có thể sẽ đẩy chi phí vận hành trạm sạc lên đáng kể so với trước đây.